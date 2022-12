Le marché de Haematococcus pluvialis observe la croissance, la taille, la part, les tendances de développement, la demande, le scénario concurrentiel et les prévisions de revenus les plus élevés jusqu’en 2029

Marché mondial de Haematococcus fluvialis, par type (ingrédients d’astaxanthine, produits finis en vrac d’astaxanthine), par application (nutraceutiques et compléments alimentaires, aliments et boissons, produits pharmaceutiques, soins personnels, aliments pour animaux, produits chimiques de spécialité, peintures et colorants, biocarburants, engrais, lutte contre la pollution, Autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Analyse et dimensionnement du marché de Haematococcus Pluvialis

Haematococcus pluvialis est utilisé dans une variété d’industries pour fabriquer commercialement des produits finaux de valeur tels que des aliments et des boissons, des nutraceutiques, des produits pharmaceutiques, des peintures et des colorants, et Haematococcus pluvialis, des engrais et des carburants . Les caroténoïdes, les lipides, les protéines d’algues, les hydrocolloïdes et autres Haematococcus pluvialis sont utiles et sont très demandés pour la fabrication du produit final. En utilisant divers types de microalgues ou d’algues et de microalgues telles que les algues bleu-vert (BGA), les algues rouges et les algues brunes, nous fabriquons des produits utiles riches en nutriments sains.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché de Haematococcus fluvialis, qui augmentait de 148 millions de dollars en 2021, augmentera à un TCAC de 13,2 % au cours de la période de prévision 2022-2029, atteignant 400 millions de dollars en 2029. . Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, les données géographiques. la couverture, les acteurs du marché et les scénarios de marché et le comportement des consommateurs.

Portée et segmentation du marché de Haematococcus Pluvialis

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Chiffre d’affaires en 1 milliard USD, volume en unités, prix en USD segment couvert Par type (ingrédients d’astaxanthine, produits finis en vrac d’astaxanthine), par application (nutraceutiques et compléments alimentaires, aliments et boissons, produits pharmaceutiques, soins personnels, aliments pour animaux, produits chimiques spécialisés, peintures et colorants, biocarburants, engrais, contrôle de la pollution, autres) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour en Amérique du Nord, Malaisie , Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, APAC (reste du monde), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA), certaines régions d’Amérique du Sud, Brésil , Argentine et reste de l’Amérique du Sud acteurs du marché cible DSM (Pays-Bas), BASF SE (Allemagne), Lonza Group (Suisse), Glanbia Plc (Irlande), ADM (États-Unis), Farbest Brands (États-Unis), SternVitamin GmbH & Co. KG (Allemagne), Adisseo (France), BTSA Biotechnologias Aplicadas SL (Espagne), Rabar Pty Ltd (Australie), Orkla Health (Norvège), Epax (Norvège), BioProcess Algae LLC (États-Unis), Croda International plc (Royaume-Uni) chance diverses avancées technologiques

Urbanisation rapide, croissance démographique, disponibilité de divers produits

Augmentation des ventes de produits de beauté naturels et préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients à base d’avocat dans les cosmétiques

définition du marché

La microalgue d’eau douce haematococcus pluvialis est cultivée commercialement pour sa précieuse teneur en astaxanthine. Ces algues unicellulaires se trouvent dans le monde entier dans les eaux stagnantes et deviennent rouges lorsqu’elles sont stressées par des facteurs tels qu’une lumière intense ou une carence en nutriments. Haematococcus pluvialis est aussi appelée « algue rouge » ou « algue rouge » en raison de sa couleur rouge due à de fortes concentrations d’astaxanthine.

Haematococcus pluvialis Dynamique du marché

chauffeur

Pénétration accrue des aliments fonctionnels santé en raison de l’augmentation des maladies chroniques

La consommation d’aliments diététiques et de compléments alimentaires augmente de manière significative dans le monde en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et des changements dans les modes de vie individuels. C’est l’un des facteurs les plus importants affectant la croissance du marché. En dehors de cela, haematococcus pluvialis est largement utilisé pour éliminer et transformer les polluants tels que les nutriments, les métaux lourds et les xénobiotiques des eaux usées .

Demande croissante de produits à base d’algues dans les industries cosmétiques et pharmaceutiques

Les produits Haematococcus pluvialis augmentent l’élasticité et la souplesse de la peau et stimulent la régénération des cellules cutanées endommagées. En dehors de cela, il est largement utilisé dans les industries de la beauté et des soins personnels du monde entier pour aider à détoxifier, nettoyer et tonifier la peau.

De plus, l’Haematococcus fluvialis vert est abondant, élastique, rentable et largement utilisé dans les produits biologiques dans le monde entier. Ils sont utilisés dans la production de produits pharmaceutiques, de vitamines, de vaccins, de nutraceutiques et d’autres nutriments pour traiter le diabète, la sclérose en plaques et le cancer. Cela stimule la croissance du marché en raison de l’adoption croissante de Haematococcus fluvialis pour produire du bétail pour les races aquacoles telles que les poissons destinés à l’élevage.

chance

De plus, l’augmentation des initiatives gouvernementales et privées soutenant la recherche et le développement en aquaculture et la demande des consommateurs pour des ingrédients naturels augmenteront les opportunités de croissance pour le marché de Haematococcus fluvialis.