Le marché de gros des opérateurs vocaux prend de l’ampleur par les principaux acteurs BT Group, DEUTSCHE TELEKOM AG, IDT

Un nouveau rapport de veille économique publié par The Insight Partners et intitulé « Wholesale Voice Carrier Market Forecast to 2028 » fournit les dernières mises à jour et les mesures stratégiques prises par la concurrence ainsi que des estimations de croissance de la taille du marché. Le rapport Wholesale Voice Carrier Market donne une vision claire de la manière dont la recherche et les estimations sont dérivées de sources primaires et secondaires en tenant compte de l’opinion d’experts, de l’analyse des brevets, des dernières activités de développement du marché et d’autres facteurs d’influence.

Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont

AT&T Inc., BICS SA/NA, BT Group, DEUTSCHE TELEKOM AG, IDT Corporation, Tata Communication, TELEFÓNICA SA, Lumen Technologies, VERIZON COMMUNICATIONS, INC., ORANGE SA

Aperçu du marché des opérateurs vocaux en gros Le marché des opérateurs vocaux en gros devrait passer de 23 139,03

millions de dollars américains en 2021 à 31 754,36 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,6 % entre 2021 et 2028.

Les réseaux de télécommunication évoluent à un rythme rapide à mesure que les entreprises se transforment vers la mondialisation. Les services d’appels d’affaires internationaux sont de plus en plus prisés, car la communication avec les clients, les investisseurs et les distributeurs d’autres pays est devenue plus simple et plus rapide. Le développement de l’infrastructure de soutien du réseau de communication et de logistique augmente le taux d’adoption des services de téléphonie vocale. L’utilisation des smartphones, des ordinateurs portables et des plates-formes cloud avec la croissance des infrastructures de soutien a inexorablement transformé l’industrie des télécommunications. Advent 5G, la fibre optique et d’autres services de connectivité ont renforcé la croissance des services Internet dans les pays développés et en développement. Développement croissant des services d’appels vocaux basés sur Internet, tels que la VoIP, accélérant la croissance du marché. La concurrence croissante dans les entreprises de transport de voix augmente la pression sur les acteurs du marché. Les prix des services liés à la voix baissent, ce qui donne un pouvoir croissant aux acheteurs et ralentit la croissance des solutions commerciales traditionnelles de transport de la voix.

Le marché mondial des opérateurs vocaux en gros a été segmenté comme mentionné ci-dessous :

Par services

Terminaison vocale

Facturation d’interconnexion

Gestion de la fraude

Par réseau de transport

Réseau propriétaire

Réseau loué

Par technologie

VoIP

Commutation traditionnelle

Fonctionnalités importantes proposées et points saillants du rapport :

Segmentation des données de marché avec production, consommation, revenus (millions USD) et analyse des prix

Aperçu détaillé du marché Wholesale Voice Carrier

Évolution de la dynamique du marché de l’industrie et impact des facteurs d’influence

Segmentation approfondie du marché par type, application et autres segments majeurs, etc.

Analyser et prévoir le marché Wholesale Voice Carrier, en termes de valeur et de volume.

Quel segment a le potentiel de gagner la plus grande part de marché ?

Aider le décideur du point de vue de la nouvelle offre et comparer la stratégie marketing existante.

Corréler les données historiques de la structure des coûts avec les principaux segments d’activité.

Analyser la contribution marketing et l’acquisition de clients par la vente incitative et la vente croisée.

Identification des facteurs d’influence qui maintiennent l’intensité du marché des transporteurs de voix de gros, pris en compte avec une analyse périodique du ratio de concentration CR4 et CR8 et de l’indice HHI.

Principaux faits saillants de TOC :

Introduction

1.1 Portée de l’étude

1.2 Orientation du rapport de recherche d’Insight Partners

1.3 Segmentation du marché Points clés à retenir Méthodologie de la recherche

3.1 Couverture

3.2 Recherche secondaire

3.3 Recherche primaire Paysage du marché des transporteurs vocaux en gros

4.1 Aperçu du marché

4.2 Analyse PEST

4.3 Analyse de l’écosystème

4.4 Avis d’expert Marché des opérateurs vocaux en gros – Dynamique clé du marché

5.1 Moteurs du marché

5.2 Contraintes du

marché 5.3 Opportunités du marché

5.4 Tendances futures

5.5 Analyse d’impact des moteurs et des contraintes Fournisseur de services vocaux en gros – Analyse du marché mondial

6.1 Aperçu du marché des transporteurs

de services vocaux en gros 6.2 Marché des transporteurs de services vocaux en gros – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 (en millions de dollars américains)

6.3 Positionnement sur le marché – Classement des acteurs du marché mondial Analyse du marché de gros des opérateurs vocaux – Par service

…………….Suite

Réponses aux questions clés

Tendances ou facteurs influents qui font exploser la demande et les contraintes du marché.

Quelle est la concentration du marché ? Est-il fragmenté ou très concentré ?

Tendances du marché des opérateurs vocaux en gros (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, opportunités d’investissement et recommandations stratégiques)

Analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie…

