Le marché de détail des aéroports connaîtra une croissance importante d’ici 2028 | Autogrill SpAGebr., Bahreïn Duty Free., DFS Group Ltd., Duty Free Americas, Inc, Heinemann SE and Co. KG

Le rapport Airport Retail Market décrit l’évolution de l’industrie Airport Retail par type, applications et identifie et évalue les fournisseurs les plus performants sur le marché jusqu’en 2028. Les rapports Airport Retail Market présentent les opportunités de revenus dans l’industrie Airport Retail jusqu’en 2021-2028, mettant en évidence le taille et croissance du marché par technologie, géographie, utilisateurs verticaux et finaux.

La présence de nombreux services de vente au détail de produits dans l’aéroport pour offrir un confort accru aux voyageurs est appelée marché de détail de l’aéroport. Le shopping à l’aéroport propose également un plus grand choix de marchandises et constitue une option pratique pour les passagers. Les hôtels, les maisons de soins infirmiers, les magasins de location de voitures, les banques, les pharmacies et d’autres magasins tels que les bijoux, les livres et les magazines, les cadeaux et l’artisanat, les vêtements et accessoires, les épiceries et les parfums sont tous des exemples de vente au détail dans les aéroports. C’est devenu l’une des tactiques les plus efficaces pour les entreprises pour encourager et accroître la notoriété de la marque dans les aéroports. Les aéroports avec des tarifs aériens low-cost ne sont pas en mesure de générer des revenus aéronautiques significatifs. En conséquence, concentrez-vous sur les entreprises non aéronautiques telles que les magasins de détail, les restaurants, les bars et les cafétérias. Avec l’augmentation de la demande de services en ligne, les détaillants et les opérateurs étendent leur présence dans le commerce électronique. Ils utilisent diverses tactiques pour tirer parti de la demande croissante de transactions en ligne hors taxes.

Principaux fournisseurs engagés sur le marché de la vente au détail dans les aéroports et couverts dans ce rapport :

Autogrill SpAGebr., Bahrain Duty Free., DFS Group Ltd., Duty Free Americas, Inc, Heinemann SE and Co. KG, HUGO BOSS, Lagardere Travel Retail, LEVI STRAUSS and CO, Lacoste SA, Le Bridge Duty Free.

Portée du marché :

« L’analyse du marché mondial de la vente au détail des aéroports jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de l’aérospatiale et de la défense, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial de la vente au détail des aéroports. Le rapport sur le marché de la vente au détail des aéroports vise à fournir un aperçu du marché de la vente au détail des aéroports avec une segmentation détaillée du marché par type, taille de l’aéroport, catégorie et géographie. Le marché mondial de la vente au détail des aéroports devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de la vente au détail dans les aéroports et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Segmentation du marché :

Le marché mondial de la vente au détail des aéroports est segmenté en fonction du type, de la taille et de la catégorie de l’aéroport. Selon le type, le marché de détail des aéroports est segmenté en : détaillant direct, grand magasin, détaillant spécialisé, supermarchés. Sur la base de la taille des aéroports, le marché de détail des aéroports est segmenté comme suit : grand aéroport, aéroport moyen, petit aéroport. Sur la base de la catégorie, le marché de détail de l’ aéroport est segmenté comme: l’ alcool et le tabac, les parfums et les cosmétiques, la mode et les accessoires, la nourriture et les boissons, autre

cadre régional:

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial de la vente au détail des aéroports en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2018 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché de détail des aéroports de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport sur le marché de la vente au détail des aéroports couvre l’analyse et les prévisions de 17 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Marché de détail des aéroports segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

