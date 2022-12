Le marché coréen de l’esthétique devrait atteindre la valeur de 6 658,38 millions de dollars, à un TCAC de 16,7 % d’ici 2029

elon un rapport de recherche complet de Data Bridge Market Research sur le rapport de recherche sur le marché esthétique coréen , il s’agit d’une analyse d’expert qui comprend principalement les entreprises, le type de produit, le canal de distribution, l’application etc. Les rapports donnent également une analyse des ventes, des revenus, du commerce, de la concurrence et des investissements, des prévisions. L’étude du marché coréen de l’esthétique couvre les impacts sur les industries en amont, intermédiaires et en aval.

En outre, cette étude propose des estimations détaillées du marché en mettant l’accent sur les statistiques sur plusieurs aspects couvrant la dynamique du marché comme les moteurs, les obstacles, les opportunités, les menaces et les nouvelles et tendances de l’industrie. Le rapport sur le marché mondial de l’esthétique coréenne a été préparé en gardant à l’esprit les exigences des clients qui les aident à augmenter leur retour sur investissement (ROI). En outre, il dispose de données historiques, des tendances actuelles du marché, de l’environnement, de l’innovation technologique, des technologies à venir et des progrès techniques dans l’industrie connexe.

le rapport de marché organisé par l'équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Le marché esthétique coréen devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 16,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 6 658,38 millions USD. d’ici 2029, contre 1 976,81 millions USD en 2021. La baisse du coût des traitements esthétiques par rapport à d’autres pays et l’augmentation du tourisme médical sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Aperçu du marché : –

Les esthétiques sont des procédures chimiques qui visent à améliorer l’apparence physique du patient à l’aide de procédures non invasives à minimalement invasives telles que la liposuccion, le remodelage corporel, la chirurgie plastique et autres pour améliorer la qualité de la peau. Ces procédures esthétiques ont été inventées en dermatologie et en cosmétologie pour réaménager, reconstruire les déformations du visage et résoudre les problèmes de peau liés aux processus de vieillissement tels que les rides et les ridules.

Ces procédures esthétiques sont aujourd’hui populaires dans l’industrie pharmaceutique et dans l’industrie de la recherche et du développement en raison de la demande croissante de la population. Les principales raisons de la croissance de ce marché sont l’augmentation de la population vieillissante, l’utilisation accrue de procédures mini-invasives, les progrès technologiques, la moindre disparité entre les hommes et les femmes pour les procédures esthétiques. Les principaux facteurs qui entravent la croissance du marché de l’offre d’essais cliniques sont la présence de dermatologues non agréés, la stigmatisation sociale, le scénario de remboursement médiocre et le manque d’expertise qualifiée.

Le rapport sur le marché esthétique coréen fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Candela Medical, MCertains des principaux acteurs opérant sur le marché esthétique coréen sont:

erz North America, Inc., Allergan, INMODE, Bausch Health Companies Inc., Galderma, Cynosure (Hologic Inc.), Bison Medical, BLUECORE COMPANY, HUGEL Inc, Hironic Co. Ltd, UNION MEDICAL, WEERO, AMIINC, DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO. LTD, CLASSYS Inc., Medytox, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Points forts de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2 : Marché esthétique coréen

Chapitre 3 : Analyse régionale de l’industrie du marché esthétique coréen

Chapitre 4 : Segmentation du marché esthétique coréen en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9: Marge brute et analyse des prix

Objectifs du rapport

Analyser et prévoir soigneusement la taille de le marché esthétique coréen en valeur et en volume.

Estimer les parts de marché des principaux segments des ventilateurs ICU Présenter

le développement du marché esthétique coréen dans différentes parties du monde.

Analyser et étudier les micro-marchés en termes de leurs contributions au marché esthétique coréen, de leurs perspectives et des tendances de croissance individuelles.

Offrir des détails précis et utiles sur les facteurs affectant la croissance des ventilateurs de soins intensifs

Fournir une évaluation méticuleuse des stratégies commerciales cruciales utilisées par les principales entreprises opérant sur le marché esthétique coréen, qui comprennent la recherche et le développement, les collaborations, les accords, les partenariats, les acquisitions, les fusions, les nouveaux développements et les lancements de produits.

