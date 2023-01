Le marché combiné du déficit en hormone hypophysaire devrait atteindre 2,51 milliards de dollars d’ici 2029

L’hypophyse régule la croissance, la fertilité, la réponse au stress et le métabolisme chez l’homme. Le développement de la glande pituitaire est guidé par un algorithme complexe de facteurs de transcription et de molécules de signalisation en interaction. Les mutations provoquent une défaillance hypophysaire dans l’un des gènes impliqués dans le développement hypophysaire, entraînant une production réduite ou nulle d’hormones hypophysaires. Les déficits combinés en hormone hypophysaire (CPHD) sont définis comme un déficit en GH associé à un déficit en une ou plusieurs hormones dérivées de l’hypophyse antérieure. La cause du CPHD est inconnue, en partie à cause des grandes disparités régionales d’incidence; cependant, les facteurs génétiques sont relativement rares. Un remplacement hormonal adéquat est essentiel.

Data Bridge Market Research analyse que le marché combiné des déficiences hormonales hypophysaires était évalué à 1,739 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 2,51 milliards USD d’ici 2029, affichant un TCAC de 4,70% sur la période prévue de 2022 à 2029. Outre les informations sur le marché tels que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’analyse Data Bridge Market research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Déficits combinés en hormone hypophysaire sont:

pfizer inc. (NOUS)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis SA (Suisse)

Mylan NV (EE. UU.)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Zydus Cadila (à partir de là)

Lupin (Inde)

Amnéal Pharmaceuticals LLC. (NOUS)

Cipla Inc. (EE. UU.)

Aurobindo Pharma (Inde)

Glenmark Pharmaceuticals Limited (Inde)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Allergan (Irlande)

Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)

Abbott (États-Unis)

LEO Pharma A/S (Danemark)

Dynamique du marché du déficit combiné en hormone hypophysaire

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des déficits hormonaux hypophysaires combinés

On estime que la prévalence croissante des déficits combinés en hormones hypophysaires améliore le taux de croissance du marché. Le déficit de nombreuses hormones produites par l’hypophyse, située à la base du cerveau, est appelé déficit hormonal hypophysaire combiné. Une carence de ces hormones peut affecter le développement de divers composants du corps. L’incapacité à grandir au rythme prévu et la petite taille sont des indicateurs précoces de ce trouble, qui apparaissent généralement dans la petite enfance.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché Déficit combiné en hormone hypophysaire est l’augmentation des dépenses de santé, qui contribue à améliorer son infrastructure. En outre, diverses organisations gouvernementales visent à améliorer l’infrastructure des soins de santé en augmentant le financement, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

Augmentation de l’incidence de l’hypothyroïdie

L’incidence accrue de l’hypothyroïdie devrait améliorer le taux de croissance du marché. L’hypothyroïdie, ou une glande thyroïde en forme de papillon sous-active dans le bas du cou, peut survenir chez les personnes atteintes d’un déficit combiné en hormone hypophysaire. La prise de poids et la fatigue sont deux signes courants d’hypothyroïdie. La puberté retardée ou absente et l’incapacité de concevoir des enfants biologiques sont d’autres symptômes de l’insuffisance hormonale hypophysaire combinée.

En outre, un nombre croissant d’initiatives gouvernementales visant à sensibiliser et à augmenter le revenu disponible alimenteront l’expansion du marché des téléphones déficients en hormone hypophysaire. Parallèlement à cela, l’augmentation des cas de diverses blessures à la tête et la consommation élevée de certains médicaments anticancéreux augmenteront le taux de croissance du marché.

Des opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

La croissance du marché du déficit hormonal hypophysaire combiné est tirée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché Déficit combiné en hormone hypophysaire. En outre, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du déficit combiné en hormone hypophysaire au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial Déficits combinés en hormone hypophysaire

Le marché combiné du déficit en hormone hypophysaire est segmenté en fonction de l’hérédité, du traitement, du diagnostic, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Patrimoine

autosomique dominant

autosomique récessif

Récessif lié à l’X

Traitement

La thérapie de remplacement d’hormone

Médicament

lévothyroxine

corticostéroïdes

Les autres

Diagnostic

analyser la chanson

examens d’imagerie

Tomodensitométrie (TDM)

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Les autres

Les autres

les utilisateurs finaux

hôpitaux

Cliniques spécialisées

soins à domicile

Les autres

canal de distribution

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

pharmacie en ligne

Les autres

Analyse / aperçu du marché régional des déficiences hypophysaires combinées

Le marché combiné Déficit hormonal hypophysaire est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, héritage, traitement, diagnostic, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des déficiences hypophysaires combinées sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, toute l’Europe en Europe, la Chine et le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

L’Amérique du Nord domine le marché combiné du déficit en hormone hypophysaire en raison de l’infrastructure de soins de santé bien établie et de la sensibilisation croissante des habitants de cette région. De plus, la présence croissante des principaux acteurs clés stimulera encore le taux de croissance du marché dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la pénétration croissante de nouveaux médicaments et de l’augmentation des dépenses de santé dans cette région. De plus, l’augmentation des initiatives gouvernementales limitera davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des modifications réglementaires du marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos Du pays.

