Le marché chinois des lingettes humides désinfectantes devrait croître à un TCAC de 7,0 % d’ici la fin de 2028

Le marché des aspirateurs robotiques au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 250,83 millions USD en 2021 et devrait atteindre 892,89 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 17,20 % sur la période de prévision 2022-2029. On estime que le segment « télécommande » connaît le TCAC le plus élevé en raison de la demande croissante de contrôle des aspirateurs via des télécommandes portables ou des téléphones portables pendant le processus de nettoyage. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent des analyses d’experts approfondies, des analyses d’import/export, des analyses de prix, des analyses de consommation de production et du comportement des consommateurs.

Un robot aspirateur est un robot autonome doté d’un logiciel intelligent. Remplit les fonctions d’un aspirateur normal avec peu d’intervention humaine. En raison de sa petite taille, cet aspirateur peut facilement se glisser sous les lits , les armoires et les tables à nettoyer. Il est plus silencieux que le non-robot et dispose de capteurs pour l’empêcher d’entrer en collision avec d’autres objets ou de tomber dans les escaliers.

La disponibilité des réseaux 5G a considérablement augmenté et la couverture des installations Internet a été étendue. Ces déterminants favorisent davantage l’adoption des aspirateurs robots, contribuant à élargir le marché. De plus, la popularité des aspirateurs autonomes augmente et le marché des aspirateurs robotisés se développe en raison du développement de la culture du nettoyage. Par conséquent, en raison de ces facteurs, le marché devrait croître rapidement au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché des robots de balayage

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les forces, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

chauffeur

La demande d’aspirateurs robots augmente

Les aspirateurs robots gagnent en popularité pour une utilisation commerciale et domestique pour nettoyer les fenêtres, les piscines, les jardins et les sols, car ils peuvent faire le travail en moins de temps, à moindre coût et sans main-d’œuvre. Ces robots consacrent moins de temps aux tâches ménagères, ce qui crée une forte demande de services d’aspirateur robotique. Par conséquent, l’augmentation de la demande pour le produit entraînera la croissance du marché.

L’augmentation de la main-d’œuvre, l’augmentation du nombre de maisons intelligentes et l’augmentation du pouvoir d’achat stimuleront davantage la croissance du marché des aspirateurs robotiques. En outre, le potentiel croissant de nouvelles capacités industrielles et la préférence des consommateurs pour l’électronique grand public intelligente et innovante stimuleront la croissance de la valeur marchande au cours de la période de prévision. En outre, les horaires chargés et le temps réduit à la maison, le nombre croissant de femmes qui travaillent, la préférence croissante pour la propreté et l’hygiène et l’augmentation du niveau de revenu des ménages stimulent également la croissance du marché global.

Possibilité

Progrès, numérisation et investissement

En outre, la cartographie des structures de plancher en incorporant des technologies avancées telles que la reconnaissance vocale et la technologie laser offre des opportunités lucratives aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’augmentation de la numérisation et l’adoption croissante de l’Internet des objets ( IoT), ainsi que des investissements accrus en R&D, stimuleront davantage la croissance future du marché des aspirateurs robotiques.

Impact du COVID-19 sur le marché des robots aspirateurs

La récente épidémie de coronavirus a considérablement affecté le marché des aspirateurs robotiques. Le marché bénéficie de manière significative de la demande accrue des utilisateurs finaux à domicile dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Selon les acteurs du marché, la demande de robots de nettoyage a considérablement augmenté pendant la pandémie. Cette augmentation de la demande est motivée par une sensibilisation accrue des consommateurs à l’importance de la propreté intérieure et de la protection contre les germes face à la propagation rapide du virus.

Portée du marché des aspirateurs robotiques au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des robots aspirateurs est segmenté en fonction du type, de la catégorie, du mode de fonctionnement, du type de charge, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Les mecs

nettoyeur de sol

laveur de vitre

piscine sous vide

Autre

Catégorie

robot de nettoyage

robot laveur

robot hybride

mode de fonctionnement

conduite autonome

télécommande

type de charge

chargement manuel

chargement automatique

canal de distribution

magasin d’électronique

Commerce électronique

magasin de détail

Supermarché/Hypermarché

Autre

utilisateur final

lieu d’habitation

publicité

Agence

industrie

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des robots de balayage

Le paysage concurrentiel du marché Robot nettoyeur fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et le domaine d’application. c’est inclus. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par l’entreprise sur le marché des aspirateurs robotiques.

Principaux acteurs clés opérant sur le marché des aspirateurs robotiques

Ecovacs (Chine)

Dyson (Royaume-Uni)

LG Electronics (Corée)

iRobot Corporation (États-Unis)

Pouchhanik (Chine)

Samsung (Corée)

Neato Robotics, Inc. (Californie)

Songtai Company, Ltd. (Taïwan)

Robert Bosch GmbH (Allemagne)

Royal Philips NV (Pays-Bas)

Panasonic Corporation (Japon)

