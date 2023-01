Le marché canadien des aliments et des boissons de marque maison affichera une croissance notable par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

«

Marché canadien des aliments et des boissons de marque maison, par catégorie (produits inorganiques et biologiques), produit ( aliments et boissons de marque privée), canal de distribution (vente au détail en magasin et vente au détail hors magasin) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Définition et aperçu du marché

Les produits de marque maison sont fabriqués dans une unité sous contrat ou par un fabricant tiers et vendus sous la marque d’un détaillant ou dans le cadre d’un accord de licence. Souvent, le détaillant spécifie tout ce qui concerne les produits de marque maison, y compris les ingrédients, l’emballage et la conception de l’étiquette. Le commerçant est également responsable du coût de la fabrication et de la livraison du produit au magasin. L’achat de produits d’autres entreprises avec leurs noms de marque ne fait pas partie de ce plan.

Le marché canadien des aliments et des boissons de marque maison devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 43 735,65 millions USD d’ici 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2020 Années historiques 2019 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par catégorie (inorganique et biologique ), produit ( aliments et boissons sous marque de distributeur), canal de distribution (vente au détail en magasin et vente au détail hors magasin) Pays couverts Canada Acteurs du marché couverts Loblaws Inc., Sobey Inc, Metro Richelieu Inc, Walmart, Costco Wholesale Corporation, Amazon.com, Inc. et autres

Dynamique du marché des aliments et boissons de marque maison

Conducteurs

Demande croissante de produits de commodité

La demande croissante de produits de commodité tels que les plats cuisinés, les soupes et les sauces, les assaisonnements et les vinaigrettes, le muesli et les céréales pour petit-déjeuner, et autres, augmente en raison de l’évolution des habitudes alimentaires, des modes de vie et des préférences alimentaires, en particulier chez la jeune génération. Les aliments prêts à manger comprennent des pizzas surgelées qui ne nécessitent presque pas ou peu de temps de préparation. Cependant, ces plats cuisinés permettent de gagner du temps mais ont une faible valeur nutritive et sont plus chers que les aliments traditionnels.

Pénétration croissante des supermarchés/hypermarchés

Un nombre croissant de supermarchés est l’un des principaux moteurs du marché des aliments et des boissons de marque maison. Cela s’est produit en réponse à plusieurs forces, dont beaucoup sont liées à la hausse des revenus et à l’urbanisation. À mesure que le nombre de supermarchés augmente, ils ont tendance à introduire des produits alimentaires et des boissons de marque maison pour répondre à la demande de produits alimentaires et de boissons sur le marché.

Occasion

La popularité croissante des aliments à base de viande en conserve et surgelés

Les modes de vie changeants et les horaires chargés des individus ont fait bondir la tendance de consommation vers les produits de viande en conserve et surgelés. De plus, avec la propagation du COVID-19 dans le monde, la demande d’aliments en conserve et surgelés a augmenté à mesure que les consommateurs stockaient leurs congélateurs avec des articles à étagère plus longue au plus fort des fermetures.

Contraintes/Défis

Prédominance des marques multinationales sur le marché

Les consommateurs sont essentiels aux produits de marque. Les produits de marque bien établis sur le marché sont susceptibles d’entraver la croissance des produits alimentaires et des boissons de marque maison. L’image des produits de marque joue un rôle important dans le choix des produits à consommer. Les principaux acteurs disposent de réseaux de distribution bien établis et d’un solide portefeuille de produits avec des produits de contrôle de qualité certifiés par rapport aux petits fabricants d’aliments et de boissons de marque maison. Comme l’a révélé le sondage, les Canadiens, en particulier le groupe du millénaire, hésitent à acheter des aliments et des boissons de marque maison en raison de problèmes de confiance et de qualité.

Ce rapport sur le marché canadien des aliments et boissons de marque maison fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations-exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché canadien des aliments et des boissons de marque maison, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact post-COVID-19 sur le marché canadien des aliments et boissons de marque maison

La pandémie de COVID-19 a fortement perturbé la chaîne d’approvisionnement des matières premières utilisées pour fabriquer des produits alimentaires et des boissons. Le nombre croissant de cas de COVID-19, en particulier dans les États américains, a semé la peur chez les consommateurs et, par conséquent, les gens étaient réticents à déménager pour acheter des produits ; pendant cette période, les gens n’étaient considérés comme achetant que des produits alimentaires et des boissons essentiels.

DEVELOPPEMENTS récents

En septembre 2019, Kroger a lancé une déclinaison à base de plantes de sa gamme de marques privées Simple Truth, comprenant des hamburgers sans viande et de la pâte à biscuits à base de plantes. Le lancement du produit a aidé l’entreprise à étendre sa marque de distributeur dans les catégories à base de plantes.

En avril 2021, Amazon.com, Inc. a lancé une nouvelle marque de distributeur pour les produits alimentaires sous « Aplenty ». Le lancement du produit a élargi son portefeuille de produits dans le segment des produits alimentaires de marque maison.

Le rapport d’étude de marché sur les aliments et les boissons de marque maison au Canada aide à atteindre une croissance durable du marché, en fournissant des informations sur les produits et le marché bien documentées, spécifiques et les plus pertinentes. Ce rapport de marché fiable étudie le marché et l’industrie en profondeur en tenant compte de plusieurs aspects. Les contributions de divers experts de l’industrie, essentielles pour l’analyse détaillée du marché, ont été utilisées avec beaucoup de soin pour générer ce meilleur rapport d’étude de marché. Les profils d’entreprise de tous les principaux acteurs et marques du marché sont inclus dans le rapport d’activité du marché canadien des aliments et boissons de marque maison qui met en lumière leurs mouvements tels que les lancements de produits, les améliorations de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions et leur effet sur les ventes, l’importation. , les exportations, les revenus et les valeurs CAGR.

Un rapport de haut rang sur le marché canadien des aliments et des boissons de marque maison rassemble une vaste analyse de l’industrie avec des estimations et des prévisions exactes qui fournit des solutions de recherche complètes avec une clarté maximale de l’industrie. Toutes les données et informations couvertes ici aident les entreprises à affiner leur prise de décision stratégique. De plus, les informations collectées et traitées de ce rapport d’activité sont étayées par les outils les plus préférés, à savoir l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, sur lesquelles les entreprises peuvent compter avec audace. Une équipe d’analystes innovants, de prévisionnistes enthousiastes, de chercheurs compétents et d’experts expérimentés de l’industrie travaille dur et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour structurer le plus excellent rapport sur le marché canadien des aliments et des boissons de marque maison.



Objectif des études:

– Fournir un profilage stratégique des acteurs clés du marché canadien des aliments et des boissons de marque maison, en examinant de manière approfondie leurs compétences de base et en dressant un panorama agressif pour le marché canadien des aliments et des boissons de marque maison. – Fournir des informations sur les éléments affectant la croissance du marché canadien des aliments et boissons de marque maison. Pour analyser le marché en se basant totalement sur un certain nombre de facteurs – analyse de charge , analyse de la chaîne, évaluation de la pression du porteur 5

etc.

– Pour accorder une évaluation ciblée de la forme du marché ainsi que des prévisions sur un certain nombre de segments et sous-segments du marché mondial des aliments et boissons de marque privée au Canada – Pour vous fournir . s. étape d’ évaluation du marché avec admiration pour la mesure du marché moderne et la prospective future. – Pour vous meubler . s. un . évaluation des diplômes du marché canadien des aliments et des boissons de marque maison pour l’ application progressive , le produit



genre et sous-segments.

– Accorder des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments du marché canadien des aliments et boissons de marque maison avec admiration à 4 zones géographiques principales et à leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et reste du monde. – Pour régler et analyser les tendances agressives telles que les coentreprises, les alliances stratégiques, les développements de nouveaux produits et la recherche et les tendances sur le marché mondial.



