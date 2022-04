Le marché canadien de l’externalisation des processus de recrutement devrait connaître une croissance considérable d’ici 2027 Analyse Covid-19

Selon un nouveau rapport d’étude de marché « Canada Recruitment Process Outsourcing Market » par application de composant, mode de déploiement, vertical et prévision régionale jusqu’en 2027 publié par Business Market Insights, le marché canadien de l’externalisation des processus de recrutement devrait atteindre 2 948,4 millions de dollars américains d’ici 2027. de 336,1 millions de dollars américains en 2019 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 31,4 % de 2020 à 2027.

Les principaux avantages de l’externalisation du processus de recrutement (RPO) incluent leur capacité à faciliter l’analyse des besoins et des solutions personnalisées (basées sur une demande d’embauche spécifique) ainsi qu’à garantir des économies de coûts et de temps, qui stimulent la croissance du marché. La popularité croissante des solutions d’externalisation des processus de recrutement est principalement due à la demande croissante de solutions personnalisables d’acquisition de talents par les employeurs. De nos jours, les employeurs ne recherchent pas seulement des solutions d’embauche simples, mais ils veulent également des solutions personnalisées basées sur des demandes d’embauche spécifiques pour fournir les meilleurs candidats.

Le rapport couvre les perspectives concurrentielles détaillées, y compris la part de marché et les profils des entreprises des principaux acteurs opérant sur le marché mondial. Les principaux acteurs présentés dans le rapport incluent : Automatic Data Processing Inc., Bluebix Solutions Inc., Hays Specialist Recruitment (Canada) Inc., Hudson Global Inc., Manpower Group, PeopleScout, Randstad Sourceright, Scout Talent, TalentiQo, WilsonHCG

Avec COVID-19, l’ensemble de la main-d’œuvre a connu une transition vers le travail à distance, ouvrant la voie à la solution d’externalisation des processus de recrutement au Canada et aux produits matériels. La réduction du temps et des coûts de déplacement, l’importance d’impliquer les employés dans la détermination des objectifs stratégiques et le besoin croissant de salles de réunion virtuelles ont globalement augmenté les dépenses des entreprises sur le marché des solutions d’externalisation des processus de recrutement au Canada.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L’IMPARTITION DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT AU CANADA

Par type

• Personnel technique

• Ventes et Marketing

• Assistance bureautique/administrative

• Les autres

Par secteurs d’activité

• Fabrication

• Construction

• Vendre au détail

• CE

• Hospitalité

• BFSI

• Gaz de pétrole

• Télécom

• Les autres

Ce rapport fournit :

1) Un aperçu du marché de l’externalisation des processus de recrutement au Canada et des technologies connexes.

2) Analyses des tendances du marché de l’externalisation des processus de recrutement au Canada, avec des données de 2018, des estimations pour 2019 et 2020 et des projections des taux de croissance annuels composés (TCAC) jusqu’en 2027.

3) Identifications de nouvelles opportunités de marché et plans promotionnels ciblés pour le marché de l’externalisation des processus de recrutement au Canada

4) Discussion sur la recherche et le développement, et la demande de nouveaux produits et de nouvelles applications.

5) Profils d’entreprise complets des principaux acteurs de l’industrie.

