Le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) devrait atteindre 159,15 millions USD avec un TCAC de 11,2% d’ici 2028

Canada Rapport d’étude de marché sur la télémétrie cardiaque mobile (MCT) en un document efficace. Lorsque la mondialisation est à son plus haut niveau, les entreprises choisissent de profiter du marché mondial pour commercialiser et vendre leur produit. Et c’est là que ce rapport sur le marché mondial les aide dans leur cheminement vers le succès à l’échelle mondiale. Le rapport fiable sur lemarché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (MCT)propose une analyse globale de l’industrie avec des évaluations et des prévisions précises qui, ensemble, donnent des solutions de recherche absolues et apportent une clarté maximale à l’industrie pour la prise de décision stratégique.

Le rapport universel sur le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) traite d’un certain nombre de paramètres de l’industrie et du marché, notamment les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les prévisions de l’industrie, l’analyse du marché cible, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse stratégique, les informations et l’innovation. . Ce document de marché estime la fluctuation de la valeur du taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision 2022-2029, ce qui aide les entreprises à déterminer la valeur de l’investissement. L’analyse des études de marché effectuée dans le vaste rapport d’étude de marché sur la télémétrie cardiaque mobile (MCT) du Canada donne un coup de main optimiste aux entreprises pour la planification stratégique liée à la production, aux coûts, aux stocks, aux achats et au marketing.

Le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 11,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 159,15 millions USD d’ici 2028. L’augmentation des cas de maladies cardiovasculaires au Canada est le principal moteur qui a propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Téléchargez l’exemple de rapport PDF gratuit (comprenant la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=canada-mobile-cardiac-telemetry-mct-market

Aperçu du marché:

La télémétrie cardiaque mobile (MCT) est une méthode de surveillance cardiaque qui utilise un petit appareil portable pour surveiller l’activité cardiaque d’un patient. Il enregistre le rythme cardiaque du patient pendant qu’il fait des courses, fait de l’exercice et dort. La télémétrie cardiaque mobile (MCT) est l’une des méthodes les plus efficaces de surveillance cardiaque. La capacité d’analyser chaque battement cardiaque avec peu d’interférences avec la journée normale du patient et la possibilité d’initier une réponse d’urgence immédiate au besoin en font l’un des choix les plus attrayants sur le marché actuel. Il offre des avantages à la fois au patient et au médecin qui peuvent conduire à des soins plus efficaces. MCT est une forme unique de surveillance cardiaque ambulatoire car elle offre une technologie d’analyse avancée en temps réel censée réduire les coûts et améliorer la qualité diagnostique de la surveillance électrocardiographique (ECG) en ambulatoire. Le dispositif de télémétrie cardiaque mobile est également capable d’enregistrer des tests activés par le patient ou symptomatiques, où le patient peut appuyer manuellement sur un bouton et saisir les symptômes lorsqu’il les ressent.

Le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) est en croissance avec l’augmentation des cas de maladies cardiaques et l’augmentation des complications cardiovasculaires associées à l’augmentation des cas de COVID . De plus, avec la pandémie, l’adaptation du MCT est accrue dans le secteur de la santé, qui est un moteur majeur pour le marché. Cependant, la hausse du coût des appareils mobiles de télémétrie cardiaque et les complications qui en découlent devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques , lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief, notre équipe vous aidera à créer un

Voir le rapport détaillé @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/canada-mobile-cardiac-telemetry-mct-market

Étendue du marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) et taille du marché

Le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) est segmenté en fonction du type, de la technologie, de la connexion cellulaire, de l’indication, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile est segmenté en multicanal et monocanal. En 2021, le segment multicanal devrait dominer le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile en raison de la facilité de détection du type de maladie cardiaque chez les patients et de la nécessité de distribuer la télémétrie cardiaque mobile multicanal dans les hôpitaux et les centres de diagnostic. le marché

Sur la base de la technologie, le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile est segmenté en fonction du plomb, du patch et du flex. En 2021, le segment basé sur les patchs devrait dominer le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile en raison de la facilité d’administration sur la peau et la livraison de résultats précis devrait dominer le marché.

Sur la base de la connexion cellulaire, le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile est segmenté en sans fil (WIFI) et Bluetooth (BT). En 2021, le segment WIFI devrait dominer le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile en raison de l’augmentation du nombre de troubles cardiologiques, et la nécessité de la télémétrie cardiaque mobile basée sur le WIFI pour les médecins au Canada devrait dominer le marché.

Sur la base des indications, le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) est segmenté en angine de poitrine, bradycardie, arythmie, infarctus du myocarde, flutter auriculaire, contractions ventriculaires prématurées, tachycardie ventriculaire, contrôle de la fibrillation auriculaire, athérosclérose, insuffisance cardiaque et autres. En 2021, le segment des bradycardies et arythmies devrait dominer le marché canadien des MCT de télémétrie cardiaque mobile en raison de l’augmentation des cas de maladies cardiovasculaires et de leurs complications dues à la COVID. Également le besoin croissant de MCT dans les cas de bradycardie car il fournit un rendement de diagnostic précis et facile

Sur la base de l’utilisateur final, le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) est segmenté en soins de santé à domicile, hôpitaux, établissement indépendant de tests de diagnostic (IDTF), centres cardiaques, centres de chirurgie ambulatoire et autres. En 2021, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de l’augmentation des besoins en MCT.

Sur la base de la voie d’administration, le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) est segmenté en oral, parentéral et autres. Le segment oral est sous-segmenté en comprimés, pilules et autres. Le segment parentéral est sous-segmenté en sous-cutané, intramusculaire et autres En 2021, le segment oral devrait dominer le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) en raison de la disponibilité de la forme posologique orale sur le marché canadien et d’une plus grande conformité des patients à l’administration orale

Sur la base du canal de distribution, le marché canadien des MCT de télémétrie cardiaque mobile est segmenté en ventes directes et autres. En 2021, le segment des ventes directes devrait dominer le marché canadien des MCT de télémétrie cardiaque mobile en raison de l’augmentation des progrès et du développement des produits disponibles sur le marché.

La disponibilité facile des appareils de télémétrie cardiaque mobiles pour les patients cardiaques propulse la croissance du marché

Le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) vous fournit également une analyse détaillée du marché pour la croissance du pays dans l’industrie de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) avec les ventes de traitement TSC, l’impact de la sensibilisation croissante au MCT et l’augmentation des techniques innovantes et des changements dans les scénarios réglementaires avec leur prise en charge de le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCT). Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Télémétrie cardiaque mobile (MCT)

Le paysage concurrentiel du marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du traitement des verrues.

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, les tableaux et les figures, les graphiques ainsi que le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=canada-mobile-cardiac-telemetry-mct-market

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) au Canada jusqu’en 2028

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Valeur marchande et aperçu du marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCT)

Profil de la société des dix-neuf principaux acteurs du marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCT)

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

BIOTRONIK SE & Co. KG

Biotricité

Solutions préventives, Inc.

Zio par iRhythm Technologies, Inc.

Soins cardiaques canadiens

CorVitals, Inc.

Diagnostic ACS

Hill-Rom Services, Inc.

Médicomp inc.

InfoBionic, Medicalgorithmics

Medtronic, Média

Laboratoire Corporation of America Holdings

Société ScottCare

Abbott

BioTélémétrie, Inc.

Par exemple,

En mars 2021, Laboratory Corporation of America Holdings a annoncé qu’elle avait été nommée sur la liste des 2021 entreprises les plus innovantes du magazine Fast Company. Ceci est donné pour leur leadership dans la science, l’innovation et les soins de santé dans la lutte contre le COVID-19 en faisant progresser les tests. Cela avait aidé l’entreprise à fournir des entreprises du monde entier.

En juillet 2018, Medicalgorithmics.com annonce que son système de réadaptation cardiaque Pocket ECG CRS a été approuvé pour la vente aux États-Unis par l’approbation de la FDA. Cela augmentera les revenus totaux et les ventes.

La collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché des entreprises sur le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCT), ce qui offre également aux organisations l’avantage d’améliorer leur offre de surveillance cardiaque.

Découvrez la couverture complète DBMR dans le domaine de la santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-mobile-cardiac-telemetry-mcat-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-mobile-cardiac-telemetry-mct-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-mobile-cardiac-telemetry-mct-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-mobile-cardiac-telemetry-mcat-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-mobile-cardiac-telemetry-mct-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com