Le marché britannique du lait d’avoine observera une croissance importante d’ici 2029, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

» Le rapport d’étude sur le marché britannique du lait d’avoine est un aperçu complet du marché qui couvre divers aspects tels que la définition du produit, le paysage habituel des fournisseurs et la segmentation du marché en fonction de divers paramètres tels que le type de produit, ses composants, le type de gestion et la géographie. – une estimation variée des prévisions et des restrictions de croissance du marché a été étudiée dans ce rapport.Le rapport d’analyse de marché inclut également les fluctuations de la valeur du TCAC par rapport à la hausse ou à la baisse pour la période de prévision donnée.Une évaluation analytique des concurrents dans le rapport sur le marché du lait d’avoine au Royaume-Uni donne une idée claire des défis les plus importants auxquels ils sont confrontés sur le marché actuel et dans les années à venir.

Le meilleur rapport sur le marché britannique du lait d’avoine informe les clients ou les autres acteurs du marché des problèmes liés au marché auxquels ils peuvent être confrontés lorsqu’ils opèrent dans cette industrie ou ce marché sur une plus longue période. Les données recueillies pour préparer ce rapport sont basées sur les modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Il comprend généralement les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Grâce à une étude de rapport de haut niveau sur le marché britannique du lait d’avoine, les entreprises peuvent connaître les principales opportunités du marché et les facteurs d’influence, ce qui est utile pour amener les affaires au plus haut niveau.

Obtenez l’exemple de copie PDF (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=uk-oat-milk-market&SR

La demande croissante de produits sans lactose, faciles à digérer, est un facteur de croissance majeur pour le marché britannique du lait d’avoine. La population croissante d’intolérants au lactose est le principal facteur d’accélération de la croissance du marché britannique du lait d’avoine. De plus, la sensibilisation croissante à ses avantages par rapport aux autres produits laitiers propulse le marché. La forte concentration de fibres dans le lait d’avoine par rapport au lait de vache et la sensibilisation croissante à la santé devraient également stimuler la croissance du marché du lait d’avoine au cours de la période de prévision 2022-2029. En outre, la prévalence d’un nombre moindre de fabricants dans les économies en développement créera de nombreuses opportunités pour le marché du lait d’avoine au cours de la période de prévision susmentionnée.

Cependant, la maintenance élevée des emballages entrave le marché. La disponibilité facile de substituts tels que le lait d’amande et le lait de coco freine la croissance du marché du lait d’avoine. De plus, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement due à la pandémie de COVID-19 mettra à l’épreuve la croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché britannique du lait d’avoine augmentera à un TCAC de 40,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2020 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par type de produit (lait d’avoine réfrigéré et lait d’avoine de longue conservation), catégorie ( biologique et conventionnel), formulation (sucré et non sucré), saveur (non aromatisée/originale et aromatisée), allégation (régulière/sans allégation, sans gluten , sans noix, Agents de conservation artificiels et sans colorant, et autres), Fortification (régulière et enrichie ), Type d’emballage (Tetra Packs, Bouteilles et Canettes), Taille de l’emballage (Moins de 100 ml, 110 ml, 250 ml, 500 ml, 1 000 ml et Plus de 1 000 ml), canal de distribution (détaillants en magasin et détaillants hors magasin) Pays couverts ROYAUME-UNI Acteurs du marché couverts Alpro, Plenish, OATSOME, Minor Figures, Planted, OATO, GLEBE FARM, RUDE HEALTH, OATLY, Valsoia SpA, entre autres

Définition du marché

Le lait d’avoine est un produit à base de plantes composé de grains d’avoine entiers, car l’avoine contient une grande quantité de protéines, d’acides gras et de fibres alimentaires utiles qui sont essentielles pour maintenir la santé. Le lait d’avoine est utilisé comme substitut du lait de ferme pour les personnes végétariennes ou intolérantes au lactose, car il offre un style et une consistance similaires au lait de ferme. Le lait d’avoine offre un approvisionnement décent en lait faible en gras et sans cholestérol.

Dynamique du marché du lait d’avoine au Royaume-Uni

Conducteurs

Augmentation du marché des aliments végétaliens

La conscience de la santé du consommateur a été le moteur de l’industrie alimentaire ces dernières années. La sensibilisation accrue à la santé a entraîné une augmentation de la demande d’aliments naturels et biologiques. Cela a stimulé la croissance du marché des aliments végétaliens dans toutes les régions.

Par exemple,

La recherche Google pour « véganisme » a connu une augmentation de 580 % au cours des cinq dernières années. L’image suivante montre le changement de pourcentage en 2019-2020, qui est un grand nombre devenant végétalien

De tels développements sur le marché offriront un large éventail d’options à la population végétalienne. Et avec la croissance de la population végétalienne, le marché des aliments et boissons à base de plantes augmentera également. Ceci, à son tour, contribuera également à stimuler la croissance du marché britannique du lait d’avoine.

Augmentation du nombre de personnes intolérantes au lactose

L’intolérance au lactose est l’un des problèmes de santé les plus répandus au sein de la population britannique. L’intolérance au lactose est un trouble digestif qui entraîne une incapacité à digérer le lactose présent dans le lait d’origine animale.

Par exemple,

Selon l’OMS, des rapports de 2018 indiquent que 65 % ou plus de la population humaine totale sont intolérants au lactose et qu’il existe une allergie aux protéines du lait de vache qui persiste à l’âge adulte.

Selon l’European Dairy Association (EDA), il est démontré qu’environ 56 % de la population européenne souffre d’intolérance au lactose.

Alors que les consommateurs sont de plus en plus conscients de ce qu’ils mangent et boivent, la population intolérante au lactose s’est penchée sur une variété d’alternatives laitières comme le lait d’avoine. Cette demande croissante a donné une impulsion positive au marché du lait d’avoine au Royaume-Uni

Opportunité

Disponibilité d’une variété de saveurs

Le marché britannique du lait d’avoine augmente considérablement grâce à des acteurs du marché bien établis tels que Oatly, Alpro, Plenish, Oatsome, Minor Figures AU, Valsoia SpA, Planted, entre autres. La demande croissante de lait d’avoine au Royaume-Uni est susceptible d’offrir d’énormes opportunités aux fabricants d’introduire une variété de saveurs sur le marché. Les consommateurs, en particulier les jeunes enfants et la génération Y, ont une préférence particulière pour la variété de saveurs disponibles dans le lait d’avoine.

Retenue/Défi

Prix ​​élevés du lait d’avoine par rapport au lait d’origine animale

En raison des prix élevés des matières premières, le prix du lait d’avoine est également plus élevé que celui du lait d’origine animale. Une autre raison de la hausse des prix du lait d’avoine est qu’il existe une série de processus impliqués dans la production de lait d’avoine, ce qui le rend plus cher. Alors que le confinement a été imposé dans tout le pays en raison du COVID-19, il a également imposé l’importation et l’exportation de marchandises, rendant difficile la disponibilité des matières premières pour les fabricants, ce qui a encore aggravé les problèmes des fabricants de lait d’avoine. Une autre raison de cette hausse des prix du lait d’avoine est qu’en raison des prix élevés des matières premières et du processus impliqué, l’investissement initial est également élevé, ce qui a abouti à seulement quelques acteurs majeurs du marché, ce qui à son tour a rendu le lait d’avoine un produit haut de gamme.

Le lait d’avoine devient moins abordable pour les consommateurs, ce qui le rend moins préférable parmi les consommateurs. Pour cette raison, la croissance du lait d’avoine peut entraver le marché britannique.

Impact post-COVID-19 sur le marché britannique du lait d’avoine

Le COVID-19 a affecté le marché dans une certaine mesure en raison du confinement. Le processus de fabrication a été interrompu et la demande des utilisateurs finaux a également diminué, ce qui a affecté le marché. Après la COVID, la demande de lait d’avoine au Royaume-Uni augmente en raison des changements dans les habitudes d’achat des consommateurs et d’une évolution progressive vers une augmentation de la demande pour le marché britannique du lait d’avoine.

Développement récent

En avril 2022, Plenish a lancé de nouveaux emballages haut de gamme pour ses produits à base de lait, de jus et de shots à base de plantes. Le nouvel emballage met en valeur ses ingrédients à travers des images saisissantes sur l’emballage et introduit également des couleurs chaudes. Le nouvel emballage a aidé l’entreprise à attirer une large base de consommateurs et l’a finalement aidée à gagner plus de revenus.

En mars 2022, Minor Figures prévoyait de lancer une nouvelle gamme de lait réfrigéré à base d’avoine. La société a remporté la liste de trois références existantes de Tesco, le plus grand épicier du Royaume-Uni. Le lancement du nouveau produit sera soutenu par une campagne publicitaire nationale. Cette expansion a aidé l’entreprise à améliorer son portefeuille de produits et à gagner une large base de consommateurs

En novembre 2021, Danone a annoncé la transformation de son usine laitière pour fabriquer principalement du lait d’avoine. La transformation commencera en 2022 et en 2023, Alpro commencera à produire du lait d’avoine dans la nouvelle usine de production. Cette transformation a aidé l’entreprise à augmenter son niveau de production pour répondre à la demande croissante des consommateurs.

Visitez le rapport d’étude complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/uk-oat-milk-market?SR

Résumé des points clés du rapport sur le marché du lait d’avoine au Royaume-Uni : – Ce rapport donne une perspective prospective de divers facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché. – Il présente une analyse approfondie de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous place devant vos concurrents. – Il donne une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance prévue du marché. – Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en créant une analyse précise des segments de marché et en ayant une vision complète du marché Agents de démoulage. – Ce rapport aide les utilisateurs à comprendre les segments de produits clés et leur avenir. Quels sont les idées et les concepts couverts dans le rapport ? – Les évaluations comptabilisées par toutes les zones et la part de marché britannique du lait d’avoine enregistrée par chaque région sont mentionnées dans le rapport. – L’étude résume le taux de croissance de la consommation de produits dans les régions concernées ainsi que leur consommation Part de marché du lait d’avoine au Royaume-Uni. – Les données concernant le taux de consommation du marché de l’industrie de toutes les provinces, en fonction des régions applicables et des types de produits, sont inculquées dans le rapport. Analyse régionale du marché du lait d’avoine Industry UK: – Le marché de l’industrie, en ce qui concerne la portée provinciale, est segmenté entre les États-Unis, l’Europe, le Japon, la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est. Le rapport comprend également des informations concernant les produits utilisés dans les topographies.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=uk-oat-milk-market&SR

Rapports les plus populaires

Le marché de la construction de bâtiments historiques / de maçonnerie lourde en Amérique du Nord prospère en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, de l’analyse historique et des facteurs de croissance de l’ industrie marché-de-la-construction

Le marché européen du chocolat à boire est susceptible d’augmenter avec un excellent TCAC par, taille, part, tendance, demande, dynamique du marché et défis https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-drinking-chocolate-market

Le marché des jus pressés à froid connaîtra une croissance énorme par, taille, part, tendances, stratégies commerciales et perspectives de revenus https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cold-pressed-juice-market

Le marché des bouchons et fermetures de distribution en Asie du Sud-Est devrait saisir par, taille, actions, demande, tendances mondiales, valeur de croissance et perspectives de revenus https://www.databridgemarketresearch.com/reports/southeast-asia-dispensing-caps-and-closures -marché

Le marché des films d’emballage MOPP recevra une croissance exceptionnelle par, taille, part, tendances à venir, opportunités et perspectives de croissance https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-mopp-packaging-film-market

Le marché des graines de sésame devrait saisir la valeur avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances dynamiques, croissance et perspectives concurrentielles https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sesame-seeds-market

Le marché des rubans de découpe non UV augmentera avec un TCAC sain par, part, taille, principaux moteurs de croissance, défis, tendances et perspectives de segmentation https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-non-uv-dicing-tape-market

La taille du marché de la boîte à gâteaux est susceptible de connaître une croissance significative par, taille, part, tendances, stratégies de croissance, perspectives financières et perspectives concurrentielles https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cake-box-market

Le marché des joints et bouchons de bouteilles de perfusion IV percevra une croissance notable et se développera par analyse de taille, de partage, de tendances, de demande et de segmentation https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-iv-infusion-bottle-seals-and-caps -marché

Le marché des nettoyants faciaux électriques devrait enregistrer une croissance remarquable par, taille, part, opportunités de croissance, tendances récentes, statistiques de revenus et défis mondiaux https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electric-facial-cleaners-market

Le marché des films Web Sealant devrait croître à une croissance surprenante en fonction des facteurs de croissance, de la segmentation, de la taille, de la part, de la tendance et de l’évaluation des opportunités https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sealant-web-film-market

Le marché de l’emballage chimique en vrac industriel est susceptible d’augmenter par, la taille, la part, la tendance, la demande, la dynamique du marché et les défis https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-industrial-bulk-chemical-packaging-market

Le marché des spiritueux artisanaux connaît une croissance remarquable par, les principaux moteurs, la taille, la part, la demande et l’analyse des opportunités https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-craft-spirits-market

Marché des étiquettes intelligentes pour percevoir une croissance remarquable par taille, part, tendances, demande, segmentations et avancées technologiques https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-smart-labels-market

Le marché des boîtes de peinture devrait saisir la valeur par, la taille, les actions, la demande, les tendances à la hausse et l’analyse des revenus https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-paint-can-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

«