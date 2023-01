Le marché britannique du lait d’avoine est susceptible d’influencer la valeur par, la taille, la part, les tendances, la croissance de l’entreprise, les défis et les perspectives concurrentielles

Marché britannique du lait d’avoine, par type de produit (lait d’avoine réfrigéré et lait d’avoine de longue conservation), catégorie ( biologique et conventionnel), formulation (sucré et non sucré), saveur (non aromatisée / originale et aromatisée), allégation (régulière / sans allégation, gluten Sans , sans noix, conservateurs artificiels et sans colorant, et autres), fortification (régulière et fortifiée ), type d’emballage (Tetra Packs, bouteilles et canette), taille de l’emballage (moins de 100 ml, 110 ml, 250 ml, 500 ml , 1 000 ml et plus de 1 000 ml), canal de distribution (détaillants en magasin et détaillants hors magasin) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029.

Analyse et aperçu du marché

La demande croissante de produits sans lactose, faciles à digérer, est un facteur de croissance majeur pour le marché britannique du lait d’avoine. La population croissante d’intolérants au lactose est le principal facteur d’accélération de la croissance du marché britannique du lait d’avoine. De plus, la sensibilisation croissante à ses avantages par rapport aux autres produits laitiers propulse le marché. La forte concentration de fibres dans le lait d’avoine par rapport au lait de vache et la sensibilisation croissante à la santé devraient également stimuler la croissance du marché du lait d’avoine au cours de la période de prévision 2022-2029. En outre, la prévalence d’un nombre moindre de fabricants dans les économies en développement créera de nombreuses opportunités pour le marché du lait d’avoine au cours de la période de prévision susmentionnée.

Cependant, la maintenance élevée des emballages entrave le marché. La disponibilité facile de substituts tels que le lait d’amande et le lait de coco freine la croissance du marché du lait d’avoine. De plus, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement due à la pandémie de COVID-19 mettra à l’épreuve la croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché britannique du lait d’avoine augmentera à un TCAC de 40,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2020 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par type de produit (lait d’avoine réfrigéré et lait d’avoine de longue conservation), catégorie ( biologique et conventionnel), formulation (sucré et non sucré), saveur (non aromatisée/originale et aromatisée), allégation (régulière/sans allégation, sans gluten , sans noix, Agents de conservation artificiels et sans colorant, et autres), Fortification (régulière et enrichie ), Type d’emballage (Tetra Packs, Bouteilles et Canettes), Taille de l’emballage (Moins de 100 ml, 110 ml, 250 ml, 500 ml, 1 000 ml et Plus de 1 000 ml), canal de distribution (détaillants en magasin et détaillants hors magasin) Pays couverts ROYAUME-UNI Acteurs du marché couverts Alpro, Plenish, OATSOME, Minor Figures, Planted, OATO, GLEBE FARM, RUDE HEALTH, OATLY, Valsoia SpA, entre autres

Définition du marché

Le lait d’avoine est un produit à base de plantes composé de grains d’avoine entiers, car l’avoine contient une grande quantité de protéines, d’acides gras et de fibres alimentaires utiles qui sont essentielles pour maintenir la santé. Le lait d’avoine est utilisé comme substitut du lait de ferme pour les personnes végétariennes ou intolérantes au lactose, car il offre un style et une consistance similaires au lait de ferme. Le lait d’avoine offre un approvisionnement décent en lait faible en gras et sans cholestérol.

Dynamique du marché du lait d’avoine au Royaume-Uni

Conducteurs

Augmentation du marché des aliments végétaliens

La conscience de la santé du consommateur a été le moteur de l’industrie alimentaire ces dernières années. La sensibilisation accrue à la santé a entraîné une augmentation de la demande d’aliments naturels et biologiques. Cela a stimulé la croissance du marché des aliments végétaliens dans toutes les régions.

Par exemple,

La recherche Google pour « véganisme » a connu une augmentation de 580 % au cours des cinq dernières années. L’image suivante montre le changement de pourcentage en 2019-2020, qui est un grand nombre devenant végétalien

De tels développements sur le marché offriront un large éventail d’options à la population végétalienne. Et avec la croissance de la population végétalienne, le marché des aliments et boissons à base de plantes augmentera également. Ceci, à son tour, contribuera également à stimuler la croissance du marché britannique du lait d’avoine.

Augmentation du nombre de personnes intolérantes au lactose

L’intolérance au lactose est l’un des problèmes de santé les plus répandus au sein de la population britannique. L’intolérance au lactose est un trouble digestif qui entraîne une incapacité à digérer le lactose présent dans le lait d’origine animale.

Par exemple,

Selon l’OMS, des rapports de 2018 indiquent que 65 % ou plus de la population humaine totale sont intolérants au lactose et qu’il existe une allergie aux protéines du lait de vache qui persiste à l’âge adulte.

Selon l’European Dairy Association (EDA), il est démontré qu’environ 56 % de la population européenne souffre d’intolérance au lactose.

Alors que les consommateurs sont de plus en plus conscients de ce qu’ils mangent et boivent, la population intolérante au lactose s’est penchée sur une variété d’alternatives laitières comme le lait d’avoine. Cette demande croissante a donné une impulsion positive au marché du lait d’avoine au Royaume-Uni

» Obtenez l’exemple de copie PDF (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=uk-oat-milk-market&SR

Grâce à l’utilisation vigilante d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, le rapport à grande échelle sur le marché britannique du lait d’avoine a été structuré. Lors de la construction de ce rapport d’étude de marché, quelques-uns des attributs qui ont été adoptés incluent le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, l’innovation, des approches intégrées et la technologie la plus récente. Tous les efforts possibles ont été déployés lors de la recherche et de l’analyse des informations pour préparer ce document de marché. Le rapport d’analyse du marché britannique du lait d’avoine contient une analyse approfondie de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché.

Le rapport gagnant sur le marché britannique du lait d’avoine prend en compte plusieurs facteurs de base, à savoir le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie. Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. Ce rapport de marché fonctionne comme une ressource exceptionnelle qui fournit des détails techniques et financiers récents et à venir sur l’industrie jusqu’en 2029. Lors de la préparation de ce rapport d’activité, les marchés aux niveaux local, régional et mondial sont explorés. En fonction des exigences du client, une énorme quantité d’informations sur les entreprises, les produits et le marché a été rassemblée via un important rapport sur le marché britannique du lait d’avoine qui aide finalement les entreprises à créer de meilleures stratégies.

Visitez le rapport d’étude complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/uk-oat-milk-market?SR

Points clés de ce rapport:



La chaîne d’entreprise en profondeur consiste en une analyse de la chaîne des coûts d’évaluation, une évaluation du mannequin Porter 5 forces et une analyse de la forme des prix

Le fichier couvre l’Amérique du Nord et le marché national du marché britannique du lait d’avoine

Il décrit la situation existante, l’historique et les prévisions futures

Des faits complets affichant le marché britannique du lait d’avoine, la production, la consommation, des statistiques alternatives et les dépenses des dernières années sont fournis

Le document montre une multitude de statistiques sur le marché britannique du lait d’avoine

Les prévisions du marché britannique du lait d’avoine pour les 5 années suivantes, y compris les volumes et les dépenses du marché, sont également fournies

L’approvisionnement en matières premières et les informations sur les consommateurs en aval sont également inclus

Tout autre besoin d’utilisateur qui est viable pour nous

Merci d’avoir analysé cet article; vous pouvez également obtenir une zone intelligente de chapitre individuel ou un modèle de fichier intelligent comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la MEA ou l’Asie-Pacifique.



Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=uk-oat-milk-market&SR

Rapports les plus populaires :

Le marché de la construction de bâtiments historiques / de maçonnerie lourde en Amérique du Nord est susceptible d’influencer la valeur par, la taille, la part, les tendances, la croissance des entreprises, les défis et les perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-historical-building-heavy-masonry-construction-market

Le marché européen du chocolat à boire observera une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-drinking-chocolate-market

Marché des jus pressés à froid à recueillir par, taille, part, tendances, demande future et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cold-pressed-juice-market

Taille du marché mondial des films d’emballage MOPP avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-mopp-packaging-film-market

Le marché des graines de sésame affichera une croissance notable par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sesame-seeds-market

Marché des rubans de découpe non UV pour observer une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, croissance et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-non-uv-dicing-tape-market

Le marché des matériaux de boîtes à gâteaux est destiné à connaître une croissance substantielle par, taille, part, tendances, moteurs clés, croissance et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cake-box-market

Le marché des joints et bouchons de bouteilles de perfusion IV devrait augmenter en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des principaux moteurs de croissance, des défis et des perspectives de revenus de l’industrie

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-iv-infusion-bottle-seals-and-caps-market

Le marché des nettoyeurs faciaux électriques observera le plus haut TCAC par, taille, part, demande, moteurs clés, tendances de développement et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electric-facial-cleaners-market

Le marché du film Web Sealant affichera une croissance remarquable par, taille, part, tendances, moteurs clés, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sealant-web-film-market

Le marché des emballages chimiques en vrac industriels connaîtra une croissance substantielle avec un TCAC sain par taille, part, tendances, croissance, développements majeurs et aperçu des concurrents

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-industrial-bulk-chemical-packaging-market

Le marché des spiritueux artisanaux prospère par, la taille, la part, les tendances émergentes, les facteurs de croissance de l’industrie, les principaux moteurs et les perspectives de croissance des revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-craft-spirits-market

La taille du marché des étiquettes intelligentes vaut la peine dans le monde avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-smart-labels-market

Le marché des pots de peinture est susceptible de saisir la valeur par, la taille, la part, les principaux moteurs de croissance, les tendances, les défis et le paysage concurrentiel

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-paint-can-market

Le marché des équipements d’étiquetage va augmenter et devrait subir un TCAC par, taille, part, tendances, moteurs, défis, demande et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-labeling-equipment-market

Le marché de la farine d’avoine présentera un TCAC remarquable par, taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, analyse des opportunités et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-oat-flour-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

«