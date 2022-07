Le marché britannique de la fécondation in vitro (FIV) augmentera considérablement ses revenus jusqu’en 2022-2030

La fécondation in vitro (FIV) est un traitement courant de l’infertilité artificielle effectué en laboratoire. Le traitement consiste à retirer un ovule (œuf ou œufs) ou un ovule des ovaires et à permettre aux spermatozoïdes de les féconder dans une boîte de laboratoire. Il s’agit d’une forme de traitement de fertilité basé sur la technologie de procréation assistée dans l’industrie clinique. Le processus comprend cinq étapes principales telles que la stimulation, la récupération des ovules, l’insémination et la fécondation, la culture d’embryons et le transfert d’embryons, qui se déroulent sur plusieurs mois. Une fois que l’ovule fécondé (zygote) a subi une culture d’embryons pendant 6 jours maximum, il est implanté dans l’utérus d’une autre ou de la même femme.

La fécondation in vitro peut aider à concevoir lorsque d’autres traitements naturels ont échoué.

Le marché britannique de la fécondation in vitro est en hausse en raison de la sensibilisation accrue aux technologies de procréation assistée, des réglementations favorables à la FIV et de la commercialisation des procédures de FIV à trois parents. En outre, la sensibilisation accrue aux technologies de procréation assistée devrait stimuler le marché britannique de la FIV. Cependant, les considérations éthiques des organisations sociales et religieuses et le coût du traitement devraient entraver la croissance du marché de la FIV au Royaume-Uni. Cependant, l’implication d’organisations sociales et religieuses pour la réévaluation de la législation sur la FIV au Royaume-Uni entrave la croissance du marché. En outre, la montée en flèche des progrès techniques liés à la technique de FIV devrait offrir des opportunités lucratives au cours de la période de prévision.

Le marché britannique de la fécondation in vitro (FIV) est segmenté en fonction du type de cycle et de l’utilisateur final. Sur la base du type de cycle, le marché est divisé en cycles de FIV frais (non donneur), cycles de FIV décongelés (non donneur) et cycles de FIV d’ovules de donneur. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est classé en cliniques de fertilité, hôpitaux, centres chirurgicaux et instituts de recherche clinique.

Marché de la fertilisation in vitro au Royaume-Uni

Par type de cycle

o Cycles de FIV frais (non-donneur)

o Cycles de FIV décongelés (non-donneur)

o Cycles de FIV avec ovule de donneur

Par utilisateur final

o Cliniques de fertilité

o Hôpitaux

o Centres chirurgicaux

o Instituts de recherche clinique

