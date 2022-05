Le marché brésilien des soins aux personnes âgées affiche une forte croissance avec des acteurs de premier plan | Prolifico, ElderCareCanada, Centres de vie exceptionnels, Right at Home, LLC

Le rapport d’étude de marché sur les soins aux personnes âgées au Brésil a été préparé à l’aide d’une analyse qualitative approfondie du marché. Le principal rapport de marché a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Le rapport présente une nouvelle étude de marché qui explore plusieurs facettes importantes liées au marché brésilien des soins aux personnes âgées couvrant l’environnement de l’industrie, l’analyse de segmentation et le paysage concurrentiel. Un document de classe mondiale sur le marché brésilien des soins aux personnes âgées est une source éprouvée pour obtenir des informations précieuses sur le marché et prendre de meilleures décisions concernant les stratégies commerciales importantes.

Analyse du marché et aperçu du marché brésilien des soins aux personnes âgées

Data Bridge Market Research analyse que le marché des soins aux personnes âgées devrait croître à un TCAC de 6,02 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La prise de conscience croissante des services de soins à domicile contribuera à stimuler la croissance du marché des soins aux personnes âgées.

Les soins aux personnes âgées, également appelés soins aux personnes âgées, sont un service qui répond aux besoins et aux désirs des personnes âgées. Cela comprend les résidences-services, les soins de jour pour adultes, les soins de longue durée, les maisons de retraite (également appelées soins résidentiels), les soins palliatifs et les soins à domicile. Il comprend un large éventail de pratiques et d’institutions en raison de la grande variété des besoins en matière de soins aux personnes âgées et des perspectives culturelles sur les personnes âgées.

Le vaste rapport sur le marché brésilien des soins aux personnes âgées contient des informations sur le développement de la production, les ventes sur le marché, le commerce régional, le calcul des investissements, les opportunités d’investissement, les perspectives commerciales, la politique, le marché régional et d’autres caractéristiques importantes du marché brésilien des soins aux personnes âgées. Ce rapport d’analyse de marché contient un chapitre sur le marché mondial et toutes ses sociétés associées avec leurs profils qui donne des informations et des données importantes concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Le document sur le marché brésilien des soins aux personnes âgées contribuera certainement à améliorer les ventes et à améliorer le retour sur investissement (ROI).

Étendue du marché et taille du marché

Koninklijke Philips NV, Amedisys, ECON Healthcare Group, Encompass Health Corporation, EXTENDICARE, LHC Group, Inc., Medtronic, ORPEA GROUPE, Prolifico, ElderCareCanada, Exceptional Living Centers, Right at Home, LLC, BAYADA Home Health Care, United Medicare Pte Ltd , Trinity Health, Rosewood Care Group, ST LUKE’S ELDERCARE LTD, FC Compassus LLC, Home Replace, Inc., Interim HealthCare Inc., Living Assistance Services, entre autres

Principaux faits saillants de la table des matières : marché mondial des soins aux personnes âgées au Brésil

Aperçu du marché mondial des soins aux personnes âgées au Brésil

Concours mondiaux du marché des soins aux personnes âgées au Brésil par les fabricants

Capacité mondiale de soins aux personnes âgées au Brésil, production, revenus (valeur) par région

Offre mondiale de soins aux personnes âgées au Brésil (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale de soins aux personnes âgées au Brésil, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial des soins aux personnes âgées au Brésil par application

Profils / Analyse des fabricants mondiaux de soins aux personnes âgées au Brésil

Analyse des coûts de fabrication des soins aux personnes âgées au Brésil

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial des soins aux personnes âgées au Brésil

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

