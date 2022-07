Le marché automobile V2X connaîtra une croissance incroyable de 2022 à 2030

Synopsis du marché : marché mondial du V2X automobile

Véhicule à tout (V2X) est une technologie qui contribue à accroître la sécurité routière grâce à des améliorations technologiques avancées dans l’électronique automobile. La technologie V2X permet à un véhicule de communiquer avec les autres véhicules, tout obstacle tel que piéton, infrastructure, et même avec un véhicule hors de vue ou tout autre élément dans une zone encombrée. L’urbanisation et l’industrialisation rapides dans les pays en développement, associées à l’augmentation du revenu disponible et du pouvoir d’achat, augmentent la demande de villes intelligentes. En outre, les progrès technologiques dans le domaine de l’électronique automobile, tels que la technologie cloud, sont utilisés pour la constitution de pelotons de véhicules. Adoption croissante des voitures connectées pour des applications telles que les mises à jour en temps réel, la navigation et les infodivertissements embarqués et pour une expérience de conduite améliorée. Ce sont quelques-uns des principaux facteurs qui animent le marché mondial du V2X automobile au cours de la période de prévision. Cependant, la récente crise pandémique et le ralentissement économique ont ralenti la croissance pendant une période limitée. L’augmentation de la population et la nécessité de nouveaux moyens automobiles de répondre à la demande des consommateurs devraient stimuler la croissance du marché mondial du V2X automobile au cours de la période de prévision. Le marché automobile V2X dans les économies émergentes devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision 2022-2030. L’augmentation de la population et la nécessité de nouveaux moyens automobiles de répondre à la demande des consommateurs devraient stimuler la croissance du marché mondial du V2X automobile au cours de la période de prévision. Le marché automobile V2X dans les économies émergentes devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision 2022-2030. L’augmentation de la population et la nécessité de nouveaux moyens automobiles de répondre à la demande des consommateurs devraient stimuler la croissance du marché mondial du V2X automobile au cours de la période de prévision. Le marché automobile V2X dans les économies émergentes devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision 2022-2030.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Dynamique du marché : marché mondial du V2X automobile

Le nombre croissant d’accidents de la route augmente le besoin d’une sécurité publique accrue et le soutien croissant du gouvernement à l’amélioration de la gestion du trafic devrait stimuler le marché du V2X automobile au cours de la période estimée.

Le manque de sensibilisation et les chaînes d’approvisionnement perturbées dans les pays sous-développés ont été un obstacle majeur pour le marché mondial du V2X automobile. En outre, le taux d’adoption moindre des technologies de pointe et la médiocrité des infrastructures dans les pays en développement peuvent entraver la croissance du marché mondial du V2X automobile.

L’orientation et l’objectif de l’entreprise d’apporter une contribution décisive à l’élaboration du progrès technologique dans les segments commerciaux sont susceptibles de propulser la demande et d’augmenter le volume des ventes de V2X automobile sur le marché mondial.

Segmentation du marché : marché mondial de l’automobile V2X

Le marché mondial du V2X automobile est segmenté en fonction de la communication, de la connectivité, du type de véhicule, de l’offre et des régions.

Le marché mondial de l’automobile V2X est segmenté en fonction de la communication en tant que véhicule à véhicule (V2V), véhicule à infrastructure (V2I), véhicule à piéton (V2P), véhicule à réseau (V2G), véhicule à -cloud (V2C) et véhicule vers appareil (V2D). Le segment de véhicule à véhicule (V2V) représente une part de marché importante, ce qui explique les préoccupations croissantes en matière de sécurité du public et des gouvernements en raison de l’augmentation des accidents de la circulation, qui est un facteur moteur important pour la croissance du marché automobile V2V.

En fonction du type de véhicule, le marché cible est divisé en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds. Le segment des voitures particulières est soumis à la croissance du marché. L’urbanisation et l’industrialisation rapides dans les pays en développement du monde augmentent la demande de voitures particulières et contribuent à stimuler le segment des types de véhicules.

PC, VUL et VHC. Le segment des types de véhicules VUL devrait favoriser la demande de garnitures de toit en raison de son utilisation à volume élevé dans les véhicules utilitaires par rapport aux voitures particulières. Le marché cible est segmenté en fonction du type de matériel comme cellulaire et DSRC. La demande de fonctionnalités modernes dans les véhicules, y compris les intérieurs antibruit, est susceptible d’influencer le choix des différents matériaux d’Automotive V2X.

Sur la base de l’offre, le marché mondial du V2X automobile est segmenté en matériel et logiciel. Le segment des logiciels domine le segment des offres, le marché mondial du V2X automobile devrait connaître un TCAC important dans les années à venir.

Aperçu régional : marché mondial du V2X automobile

Dans la région, le marché mondial du V2X automobile est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Au cours de la période de prévision, le marché nord-américain du V2X automobile devrait conserver sa domination en raison des avancées technologiques rapides dans le domaine de la connectivité de véhicule à véhicule dans la région, augmentant la préférence du public pour les véhicules équipés de fonctionnalités de haute technologie telles que la connectivité de véhicule à véhicule augmentant le revenu disponible des personnes, la, et la préoccupation croissante concernant la réduction de la consommation excessive de carburant dans la région.

Paysage concurrentiel : marché mondial du V2X automobile

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du V2X automobile sont Continental AG, Delphi Automotive PLC, NXP Semiconductors NV, Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG, Tomtom NV, Denso Corporation, Altran, Autotalks Ltd., Continental AG, HARMAN International, Qualcomm Technologies , Inc., Savari, Inc., STMicroelectronics et d’autres acteurs. Les acteurs du marché ont la possibilité de travailler à l’établissement et à l’amélioration de nouveaux canaux de distribution pour attirer le segment de consommateurs de premier plan dans les pays en développement.

Segmentation détaillée : marché mondial du V2X automobile

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022-2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Par communication – Véhicule à véhicule (V2V), Véhicule à infrastructure (V2I), Véhicule à piéton (V2P), Véhicule à réseau (V2G), Véhicule à cloud (V2C) et Véhicule -à l’appareil (V2D) Par connectivité – Cellulaire et DSRC Par type de véhicule – Voitures de tourisme, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds Par offre – Matériel et logiciel Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités du secteur dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté le V2X automobile mondial rapport de marché basé sur la communication de la tête d’affiche, la connectivité, le type de véhicule, l’offre et la région.

Marché mondial du V2X automobile, par communication :

Véhicule à véhicule (V2V)

Véhicule à infrastructure (V2I)

Véhicule à piéton (V2P)

Du véhicule au réseau (V2G)

Du véhicule au cloud (V2C)

Véhicule à appareil (V2D)

Marché mondial du V2X automobile, par connectivité :

Cellulaire

DSRC

Marché mondial du V2X automobile, par type de véhicule :

Voitures particulières

Véhicules utilitaires légers

Véhicules utilitaires lourds

Marché mondial du V2X automobile, en offrant :

Matériel

Logiciel

Marché mondial du V2X automobile, par région :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

