Le marché australien pro-AV (audiovisuel) devrait croître à un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision, 2022-2029

Le marché australien Pro AV (audio-visuel) devrait croître à un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La demande de Pro AV (Audio-Visuel) est en croissance et continuera d’augmenter à l’avenir.

L’audiovisuel (AV) est une solution de média électronique qui offre à la fois des composants son et image/vidéo tels que des présentations de diapositives, des films, des programmes télévisés, des conférences d’entreprise, des services religieux et des productions théâtrales en direct.

À mesure que les tendances technologiques telles que les technologies d’affichage haute définition, les technologies cloud et autres progressent, la façon dont l’équipement audiovisuel professionnel est utilisé pour communiquer, diffuser, interagir, collaborer et faire de la publicité dans des environnements commerciaux évolue. L’équipement audiovisuel professionnel comprend des composants tels que des écrans, des caméras, des microphones, des haut-parleurs et des barres de son, des projecteurs et autres.

Obtenez un exemple de rapport

@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=australia-pro-av-audio-visual-market

chauffeur

L’intelligence artificielle dans les systèmes audiovisuels professionnels

L’intelligence artificielle a récemment joué un rôle crucial dans l’autonomisation et la transformation des industries du monde entier. Des agences gouvernementales et des grandes organisations aux petites entreprises en ligne, l’intelligence artificielle (IA) est utilisée par de nombreuses entreprises à travers le monde.

Avènement des infrastructures à haut débit et des technologies ATSC 3.0

Les réseaux à haut débit constituent un moyen pratique capable de transférer/fournir rapidement des informations, des communications et des divertissements. Une interface réseau filaire/sans fil à haut débit peut communiquer/avoir des bits numériques à haut débit. Ils fournissent rapidement un contenu de taille efficace, tel que B. Vidéos ou clips vidéo en plein écran vus à la radio, à la télévision, sur les chaînes de télévision par câble et par satellite.

Les systèmes IoT et cloud avancés prennent en charge les services audiovisuels professionnels

Ces dernières années, l’écosphère IoT a subi des changements progressifs. Cette écosphère est desservie par diverses pièces électroniques standard, qui sont le matériel intégré à plusieurs logiciels. Tirer parti des services audiovisuels professionnels personnalisés à l’ère de l’IoT est une nécessité absolue pour les services audiovisuels professionnels alimentés par la technologie IoT.

Étant donné que les appareils compatibles IoT peuvent se connecter au réseau étendu étendu, ils obtiennent des fonctionnalités riches. Les appareils compatibles IoT sont largement utilisés dans les médias de masse, la radiodiffusion, le transport, l’emballage, la santé et d’autres industries.

opportunité

Demande croissante de systèmes audiovisuels professionnels sans fil

C’est incroyable quand on pense au développement du réseau. Il n’y a pas si longtemps, nous étions frustrés par les connexions lentes, les appareils encombrants et pas grand-chose. Alors que nous entrons dans l’ère des connexions mobiles et sans fil rapides et du BYOD, un seul réseau ne suffit plus aux consommateurs. Nous sommes entrés dans l’ère des infrastructures numériques dédiées.

Plus précisément, ce sont des infrastructures de médias numériques. Car que vous travailliez dans un environnement de bureau ou sur un déploiement militaire, il y a une forte probabilité que 75% du trafic sur votre infrastructure soit des médias.

Voir la table des matières détaillée @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=australia-pro-av-audio-visual-market

Impact de Covid-19 sur le marché espagnol pro-AV (audiovisuel).

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché espagnol de l’audiovisuel pro (audiovisuel). La chaîne d’approvisionnement de toutes les industries est gravement touchée, en particulier celle des composants électroniques. Les fournisseurs de composants ont du mal à répondre à la demande, laissant les fabricants incapables de construire des produits à temps, laissant les intégrateurs avec des retards de projet. Les utilisateurs finaux n’utilisent pas les outils dont ils ont besoin pour faire avancer leur organisation. La plupart des industries font face à des retards de production pour ces raisons. L’augmentation de la demande a été compensée par une diminution de l’offre.

Pour plus d’informations,

veuillez visiter https://www.databridgemarketresearch.com/reports/australia-pro-av-audio-visual-market

Taille du marché espagnol Pro AV (audiovisuel)

Taper

produit

Prestations de service

La technologie

basé sur le cloud

transmission par satellite

Virtuel

Hybride

application

Poursuivre

Médias et divertissement

soins de santé

hospitalité

Autre

DEVELOPPEMENTS récents

En juin 2022, Roland Corporation a lancé le V-160HD Streaming Video Switcher. La capacité clé offerte était des produits de commutation vidéo HD multicanaux et les premiers à offrir des capacités de diffusion en continu

En mai 2022, AVI SYSTEMS a acquis CIM Audio Visual / CCS Presentation Systems. L’objectif principal de cette acquisition était de renforcer davantage le portefeuille de solutions audiovisuelles de la société, en particulier pour les marchés de l’éducation et des entreprises.

Parcourir les rapports associés :

https://www.xaphyr.com/blogs/199795/Electrical-Water-Heater-Market-would-likely-to-reach-an-estimated

https://homent.com/ODmtACJo7qrNKRB4g4aV

https://notepin.co/shared/sfiadmv

https://spurstartup.mn.co/posts/30543436?utm_source=manual

https://hackmd.io/@UJ-unn1WT5-4wraNZWqycw/HJ3nKXDFj

https://whotrades.com/go/3/43221297346?feedContext=limex

https://www.pearltrees.com/rup07/item491102836

https://rupsbidkar.blogspot.com/2022/12/electrical-water-heater-market-would.html

https://www.findit.com/cpevbzliwplrpbs/RightNow/electrical-water-heater-market-would-likely-tol/f3eab59b-e39a-43fb-8b2d-2f61f854d333

https://sites.google.com/view/marketintelligencereport/electrical-water-heater-market-would-likely-to-reach-an-estimated-value-of

À propos de nous :

Data Bridge Market Research s’est imposé comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec une résilience inégalée et des approches intégrées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com