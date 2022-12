Le marché australien des matériaux de protection contre les incendies atteindra 165 601,87 milliers de dollars d’ici 2029.

Le marché australien des matériaux de protection contre les incendies devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,2% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 165 601,87 mille d’ici 2029.

L’augmentation du champ d’application des matériaux de protection contre les incendies dans diverses industries devrait être un moteur important pour le marché australien des matériaux de protection contre les incendies. L’imposition de directives gouvernementales et de normes de sécurité incendie favorables pourrait accélérer la croissance du marché. La croissance des activités de construction et de construction en raison de la croissance rapide de la population devrait encore conduire à la croissance du marché australien des matériaux de protection contre les incendies.

Obtenez un exemple de copie PDF ici : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=australia-fire-protection-materials-market

Définition du marché

Les matériaux de protection contre les incendies sont les matériaux utilisés pour assurer la sécurité des bâtiments contre les risques liés au feu. Cela implique l’utilisation de matériaux de protection incendie passifs tels que des panneaux ignifuges, des mastics et des matériaux ignifuges, tels que la laine minérale et des revêtements ignifuges, ou peut inclure des matériaux de protection incendie actifs tels que des mousses extinctrices, des produits chimiques, de l’eau et des aérosols. Lors du choix d’un matériau qui protège du feu, plusieurs facteurs sont pris en compte, tels que ses capacités de charge, sa conductivité thermique et sa tendance à la décomposition.

Il existe une demande croissante de matériaux de protection contre les incendies en raison de codes de construction et de politiques de sécurité incendie stricts et de diverses normes officielles établies pour ignorer et garantir l’efficacité des produits dans la région australienne. Cela devrait entraîner les matériaux de protection contre les incendies au cours des années prévues. De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs à la protection contre les accidents liés aux incendies devrait également stimuler la croissance des matériaux de protection contre les incendies.

Les principales contraintes susceptibles d’avoir un impact négatif sur le marché australien des matériaux de protection contre les incendies pourraient être les fluctuations du prix des matières premières et l’intégration d’interfaces utilisateur avec des solutions de protection contre les incendies.

Les avancées technologiques rapides dans les systèmes et produits de protection incendie et l’utilisation croissante des codes de sécurité dans les bâtiments pour les occupants et les utilisateurs devraient offrir des opportunités au marché australien des matériaux de protection incendie. Cependant, le faible taux d’adoption parmi les utilisateurs finaux potentiels en raison du manque de sensibilisation et des coûts d’installation et de maintenance élevés devrait remettre en cause la croissance du marché australien des matériaux de protection contre les incendies .

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Matériaux de protection contre les incendies en Australie

Le paysage concurrentiel du marché des matériaux de protection contre les incendies en Australie fournit des détails par concurrents. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché australien des matériaux de protection contre les incendies.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché australien des matériaux de protection contre les incendies sont 3M, BASF SE, PPG Industries, Inc., The Sherwin-Williams Company, Morgan Advanced Materials et ses filiales, Hilti Group, Tremco Incorporated, Unifrax, Tenmat, Sika Australia. Pty Ltd, entre autres.



Parcourez le rapport d’analyse complet avec table des matières : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/australia-fire-protection-materials-market

Le rapport sur le marché australien des matériaux de protection contre les incendies fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits, d’expansions géographiques , et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief ; notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché des matériaux de protection contre les incendies en Australie

Le marché australien des matériaux de protection contre les incendies est classé en fonction du produit, des types d’incendie, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Produit

Adhésif et Scellant

Revêtements gonflants

Feuilles et planches

Mastics

Mortier

Mousse

Pare-feu

Pénétrations de tuyaux coupe-feu

Dispositifs préformés

Spray cimentaire

Les autres

Sur la base du produit, le marché australien des matériaux de protection contre les incendies est segmenté en adhésifs et scellants, revêtements intumescents, feuilles et panneaux, mousse, mastics, mortier, pare-feu, pulvérisation de ciment, dispositifs préformés, pénétrations de tuyaux anti-feu, autres.

Types de feux

Feux cellulosiques

Feux d’hydrogène

Incendies à réaction

Sur la base des types d’incendies, le marché australien des matériaux de protection contre les incendies est segmenté en incendies cellulosiques, incendies d’hydrogène et incendies à réaction.

Application

Tuyau

Canal

Ignifugation de l’acier de construction

Ignifugation des chemins de câbles et de fils

Des portes

les fenêtres

Lunettes

Les autres

Sur la base de l’application, le marché australien des matériaux de protection contre les incendies est segmenté en tuyaux, conduits, ignifugation en acier de construction, ignifugation de câbles et de chemins de câbles, portes, fenêtres, verres, autres.

Utilisation finale

Commercial

Infrastructure

Institutionnel

Résidentiel Sur la base de l’utilisation finale, le marché australien des matériaux de protection contre les incendies est segmenté en résidentiel, commercial, institutionnel et infrastructure.

Achetez ce rapport : https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/australia-fire-protection-materials-market

Explore plus:

Marché de

l’ acier électrique en Amérique du Nord

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-diatomite-market Marché mondial des revêtements de sol en vinyle https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vinyl-flooring-market

Marché mondial des cloisons de toilettes https: //www.databridgemarketresearch .com/reports/global-toilet-partition-market Marché

mondial des désinfectants à base d’alcool https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-alcohol-based-disinfectants-market

Marché mondial de la pompe de transfert de carburant https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fuel-transfer-pump-market



À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec des niveaux de durabilité inégalés et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, l’entreprise a élargi ses départements et élargi sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se joint à la croissance de l’entreprise. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Nous fournissons une variété de services tels que des rapports de l’industrie vérifiés sur le marché, des analyses de tendances technologiques, des études de marché formatives, des conseils stratégiques, des analyses de fournisseurs, des analyses de production et de demande et des études d’impact sur les consommateurs, entre autres.

Contactez-nous

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com