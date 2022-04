Le marché australien de la gestion des dépenses de télécommunications devrait enregistrer des gains lucratifs au cours de l’analyse Covid-19 2020-2027 | Accenture plc, Avotus Corporation, Calero Software, LLC, CGI Inc.

Le marché australien de la gestion des dépenses de télécommunications est estimé à XX millions de dollars américains à la fin de 2018 et devrait atteindre un chiffre de près de 128,52 millions de dollars américains d’ici la fin de 2027, ce qui représente un TCAC de 6,4 % sur la période de prévision.

L’étude «Australia Telecom Expense Management Market» par «The Business Market Insights» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

La communication joue un rôle vital dans les processus commerciaux transparents, le fonctionnement des opérations critiques de l’entreprise et, par la suite, la croissance de l’entreprise. De plus, la présence géographique à grande échelle des processus d’entreprise et de ses filiales a encore accru la demande d’une solution et de services de communication d’entreprise robustes et efficaces, ainsi que sa maintenance périodique et son fonctionnement. En conséquence, l’augmentation du nombre d’actifs de télécommunications, de provisionnement d’actifs, de financement, de maintenance, d’optimisation et de gestion des dépenses de télécommunications pourrait gagner en complexité avec l’augmentation de la taille de l’entreprise et des opérations commerciales.

Principaux acteurs du marché australien de la gestion des dépenses de télécommunications:

• Accenture plc

• Avotus Corporation

• Logiciel Calero, LLC

• CGI inc.

• CIMPL inc.

• Emersion Software Systems Pty Ltd

• Tangoe, Inc.

• Telstra Corporation Limited

• Valicom

• VoicePlus Pty Ltd

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA GESTION DES DÉPENSES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN AUSTRALIE

Marché australien de la gestion des dépenses de télécommunications – Par solutions

• Direction financière

• La gestion des commandes

• L’intelligence d’entreprise

• Gestion de l’inventaire

• La gestion des contrats

• Gestion des litiges

• Les autres

Marché australien de la gestion des dépenses de télécommunications – par modèle commercial

• Hébergé

• Logiciel sous licence

• Services gérés

• Externalisation totale

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives du marché australien de la gestion des dépenses de télécommunications. Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

Raison d’acheter

• Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché régional australien de la gestion des dépenses de télécommunications

• Souligne les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir dans la vaste géographie.

• Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché australien de la gestion des dépenses de télécommunications, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer les revenus de leur marché.

• Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

