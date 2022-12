Le marché Australie Pro AV (Audio-Visuel) croîtra à un TCAC de 6,5% de 2022 à 2029 L'audiovisuel (AV) est un média électronique possédant une solution qui offre à la fois des composants sonores et visuels/vidéo tels que des présentations de diapositives, des films, des programmes télévisés, des conférences d'entreprise, des services religieux et des productions théâtrales en direct.

La demande pour le Pro AV (Audio-Visuel) a augmenté et augmentera également à l'avenir. Data Bridge Market Research analyse que le marché australien Pro AV (Audio-Visuel) croîtra à un TCAC de 7,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

L’audiovisuel (AV) est un média électronique possédant une solution qui offre à la fois des composants sonores et visuels/vidéo tels que des présentations de diapositives, des films, des programmes télévisés, des conférences d’entreprise, des services religieux et des productions théâtrales en direct.

Avec l’avancement des tendances technologiques telles que les technologies d’affichage haute définition, les technologies cloud et autres, la façon dont les équipements audiovisuels professionnels sont utilisés pour communiquer, diffuser, interagir, collaborer et faire de la publicité dans des environnements commerciaux change. L’équipement audiovisuel professionnel comprend des composants tels que des écrans, des caméras, des microphones, des haut-parleurs et des barres de son, des projecteurs et autres.

Conducteurs

L’intelligence artificielle dans les systèmes audiovisuels professionnels

L’intelligence artificielle a récemment joué un rôle essentiel dans le renforcement et la transformation des industries du monde entier. Des organismes gouvernementaux et des grandes organisations aux petites entreprises en ligne, l’intelligence artificielle (IA) est utilisée par de multiples entités dans le monde.

Avènement de l’infrastructure à haut débit et des technologies ATSC 3.0

Les réseaux à haut débit fournissent un support approprié capable de transférer/fournir rapidement des informations, des communications et des divertissements. Une interface réseau filaire/sans fil haut débit peut communiquer/avoir des bits numériques à haut débit. Ils diffusent rapidement des contenus de taille efficace tels que des vidéos en plein écran ou des clips comme ceux que l’on voit sur les chaînes de télévision par câble et par satellite.

IoT & Advancement Cloud Systems aidant les services audiovisuels professionnels

Il y a eu un changement progressif dans l’écosphère IoT ces dernières années. Cette écosphère est desservie par divers composants électroniques standard qui sont le matériel intégré à plusieurs logiciels. L’utilisation de services audiovisuels professionnels personnalisés à l’ère de l’IoT est une nécessité absolue pour les services audiovisuels professionnels aidés par la technologie IoT. Étant donné que les appareils compatibles IoT peuvent se connecter au réseau avancé plus large, ils obtiennent des fonctionnalités étendues. Les appareils compatibles IoT sont largement adoptés dans les médias de masse, la diffusion, le transport, l’emballage, la santé et d’autres industries.

Opportunité

Augmentation de la demande pour les systèmes audiovisuels professionnels sans fil

C’est incroyable quand on pense à l’évolution du réseau. Il n’y a pas si longtemps, nous étions frustrés par les connexions lentes, les appareils encombrants et pas grand-chose. Alors que nous entrons dans l’ère des connexions mobiles et sans fil rapides et du BYOD, un réseau grand public ne suffira plus. Nous sommes entrés dans l’ère des infrastructures numériques dédiées. Plus précisément, ce sont des infrastructures de médias numériques. Parce que peu importe si vous travaillez dans un environnement de bureau ou une unité déployée pour l’armée, il y a une forte probabilité que 75 % du trafic sur votre infrastructure soit des médias.

Impact de Covid-19 sur le marché espagnol Pro AV (Audio-Visuel)

Le COVID-19 a affecté négativement le marché espagnol Pro AV (Audio-Visuel). La chaîne d’approvisionnement de toutes les industries a été gravement touchée, en particulier les composants électroniques. Les fournisseurs de composants ont du mal à répondre à la demande, les fabricants ne peuvent donc pas fabriquer les produits à temps, les intégrateurs sont donc confrontés à des retards de projet. Les utilisateurs finaux n’utilisent pas les outils dont ils ont besoin pour faire avancer leur organisation. La plupart des industries sont confrontées à des retards de production pour ces raisons. La hausse de la demande a été satisfaite par une baisse de l’offre.

DEVELOPPEMENTS récents

En juin 2022, Roland Corporation a lancé le V-160HD Streaming Video Switcher. La fonctionnalité essentielle offerte était les produits de commutation vidéo HD multicanal et le premier avec des capacités de streaming intégrées

En mai 2022, AVI SYSTEMS a acquis CIM Audio Visual / CCS Presentation Systems. L’objectif principal de cette acquisition était de renforcer davantage le portefeuille de solutions audiovisuelles de la société, en particulier pour les marchés de l’éducation et des entreprises.

Portée du marché espagnol Pro AV (audio-visuel)

Taper

Produit

Prestations de service

Technologie

Basé sur le cloud

Diffusion par satellite

Virtuel

Hybride

Canal de distribution

Application

Entreprise

Médias et divertissement

Théâtres/événements en direct

Autres

