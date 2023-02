Le marché Asie-Pacifique du film d’emballage en copolymère d’éthylène-alcool vinylique (EVOH) croît à un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029 Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des films d'emballage en copolymère d'éthylène et d'alcool vinylique (EVOH) en Asie-Pacifique comprennent: Schur Flexibles Holding GesmbH, Coveris, Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, KURARAY CO., LTD., KUREHA CORPORATION, Arkema, Chang Chun Group., ProAmpac, MULTIFLEX FOLIEN GMBH & CO. KG,

Le marché Asie-Pacifique des films d’emballage en copolymère d’éthylène-alcool vinylique (EVOH) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision. L’évolution de la préférence des consommateurs vers les emballages flexibles, la nature durable et conviviale des emballages EVOH, est l’un des principaux facteurs de croissance des films d’emballage en copolymère d’éthylène et d’alcool vinylique (EVOH). film.

Le copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH) est un copolymère thermoplastique souple, transparent et brillant avec une excellente résistance au flex cracking et une très haute résistance aux hydrocarbures, huiles et solvants organiques. Il possède également les meilleures propriétés de barrière aux gaz tels que l’oxygène, l’azote et le dioxyde de carbone, ce qui le rend particulièrement adapté à l’emballage des aliments, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et d’autres produits périssables ou délicats pour prolonger leur durée de conservation.

Comparé à de nombreux autres films courants, l’EVOH possède des propriétés de barrière supérieures. Cependant, l’EVOH perd ses bonnes propriétés de barrière aux gaz lorsqu’il est exposé à l’humidité. Pour cette raison et pour optimiser à la fois le coût et les performances, ils sont souvent utilisés dans des films multicouches coextrudés avec de bonnes propriétés de barrière à l’humidité, tels que le HDPE, le PP et le PET.

Dynamique du marché des films d’emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH) en Asie-Pacifique

Cette section couvre les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis du marché.

chauffeur

Évolution des préférences des consommateurs vers les emballages flexibles

L’industrie mondiale de l’emballage connaît une demande croissante de matériaux d’emballage flexibles pour les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et les soins de santé, les cosmétiques et les produits de soins personnels. En plus des propriétés flexibles telles que la rentabilité, la haute résistance du joint, l’affichage et la facilité de transport, les films d’emballage EVOH offrent une variété d’autres propriétés.

De plus, ces films offrent des avantages d’emballage exceptionnels tels qu’une durée de conservation prolongée et une perte de produit limitée, ce qui a conduit à l’adoption généralisée des films EVOH dans l’ensemble de l’industrie de l’emballage. Cela stimulera la demande du marché et conduira à la croissance du marché des films d’emballage EVOH.

Caractéristiques durables et conviviales des films d’emballage EVOH

La demande croissante de produits périssables biologiques qui n’utilisent aucun élément synthétique et sont intrinsèquement périssables devrait augmenter la demande de films d’emballage EVOH. L’EVOH est également résistant aux huiles et aux solvants organiques, ce qui en fait un bon choix pour le stockage à long terme des produits d’épicerie et des aliments. De plus, le film EVOH, contrairement au PVDC, ne contient pas de composants nocifs tels que le chlore, les métaux et les dioxines qui peuvent provoquer des perturbations endocriniennes chez l’homme, ce qui peut nuire à l’environnement environnant.

Large gamme de propriétés barrières et antistatiques des films d’emballage EVOH

L’application industrielle croissante des matériaux d’emballage barrière stimule la demande de matières premières aux propriétés hautement spécialisées parmi les acteurs du marché des films d’emballage EVOH. Cela a conduit de nombreuses entreprises à se concentrer sur la prise de décisions stratégiques pour gagner une part de marché compétitive sur le marché. Ces propriétés devraient augmenter la demande de films d’emballage EVOH durables qui agissent comme une barrière contre divers gaz et particules de poussière présents dans l’atmosphère, préservant la qualité du produit sur une longue période.

Portée du marché du film d’emballage en copolymère d’éthylène-alcool vinylique (EVOH) en Asie-Pacifique

teneur en éthylène

Teneur en éthylène (Mol%) 29 ou moins

Teneur en éthylène (mol %) 29-35

Teneur en éthylène (mol %) 35-38

Teneur en éthylène (mol %) 38-44

Teneur en éthylène (Mol%) 44 ou plus

application

PE/LIEN/EVOH/LIEN/PE

PAT/PE/TIE/EVOH/TIE/EVA

PE/thaï/Evo/thaï/EVA

PE/LIEN/PA/EVOH/PA/LIEN/PE

PA/EVOH/PA/TIE/LONMER

PA/EVOH/PA/TIE/PE

utilisation finale

nourriture

soins personnels et cosmétiques

foyer

restrictions

industrie

Etc

Asie-Pacifique Copolymère d’éthylène-alcool vinylique (EVOH) Part de marché Films d’emballage Paysage concurrentiel et analyse

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des films d’emballage en copolymère d’éthylène et d’alcool vinylique (EVOH) en Asie-Pacifique comprennent:

Schur Flexibles Holding GesmbH, Coveris, Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, KURARAY CO., LTD., KUREHA CORPORATION, Arkema, Chang Chun Group., ProAmpac, MULTIFLEX FOLIEN GMBH & CO. KG, Vishakha Polyfab Pvt Ltd, International Plastic Engineering Co., Ltd, Verpackungen GmbH, Shpusite Packaging Materials (Shanghai) Co., Ltd, Plastissimo Film Co., Ltd, Zhongsu New Materials Technology (Hangzhou) Co., Ltd.

