Le marché Asie-Pacifique des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) se concentre sur les principaux moteurs, la croissance et les perspectives d’ici 2029

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

Shimadzu Corporation

Novatek International

Agaram Technologies Pvt Ltd

LabWare

STARLIMS Corporation

IBM

Zoho Corporation Pvt. Ltd

LabVantage Solutions

Analyses et aperçus clés du marché :

Le marché Asie-Pacifique des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 10,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 6 02 317,94 mille USD d’ici 2029. L’augmentation de la demande d’études génomiques et l’augmentation du financement gouvernemental sont d’autres facteurs qui contribuent à la croissance du marché dans la région.

Un logiciel de système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) aide à la gestion efficace des échantillons et des données qui y sont associées. Avec l’aide de LIMS, un laboratoire peut intégrer des instruments, gérer des échantillons et automatiser les flux de travail. Le logiciel LIMS est également utilisé dans la génomique moderne. La quantité sans précédent de données générées par la génomique moderne est facilement gérée à l’aide du logiciel LIMS. En raison des efforts accrus des cliniciens et des chercheurs pour l’amélioration des opérations de laboratoire et du nombre croissant d’échantillons dans les laboratoires, la demande de logiciels LIMS augmente, ce qui contribue davantage à la croissance du marché dans une certaine mesure.

Étendue du marché et taille du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en composant, type de produit, livraison, type d’industrie et canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) en Asie-Pacifique est segmenté en logiciels et services. En 2022, le segment des services devrait dominer le marché en raison de la demande croissante de solutions d’externalisation LIMS.

Sur la base du type de produit, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) de l’Asie-Pacifique est segmenté en secteurs spécifiques et basés sur des cartes. En 2022, le segment des cartes devrait dominer le marché car il peut collecter et partager des données en toute sécurité et instantanément de n’importe où vers n’importe quel appareil.

Marché Asie-Pacifique des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS), par région:

Le marché Asie-Pacifique des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies en fonction du pays, du composant, du type de produit, de la livraison, du type de secteur et du canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Asie-Pacifique des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) sont le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique. La Chine domine la région Asie-Pacifique en raison du nombre croissant de LIMS fournissant des CRO dans le pays. Les principaux acteurs sous-traitent le LIMS aux CRO basés dans le pays afin de réduire le coût des systèmes de support LIMS et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques d’Asie-Pacifique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières: Marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) en Asie-Pacifique

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé analytique

4 Premium Insight

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur les systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) en

Asie-Pacifique dans le secteur de la santé 7 Marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) en Asie-Pacifique, par type de produit

8 Marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) Asie-Pacifique, par modalité

9 Marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) Asie-Pacifique, par type

10 Marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) Asie-Pacifique, par mode

11 Informations de laboratoire Asie-Pacifique Marché des systèmes de gestion (LIMS), par utilisateur final

12 Marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) Asie-Pacifique, par géographie

13 Marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) en Asie-Pacifique, paysage des entreprises

14 Analyse Swot

15 Profils des entreprises

16 Questionnaire

17 Rapports connexes

Octobre 2020 : Zoho Corporation Pvt. Ltd. a introduit de nouvelles applications et de nouveaux services pour aider les décideurs à trier les données à l’aide de diverses commandes, aidant ainsi les clients à obtenir de meilleures solutions avec des techniques simples et rapides. Cela aide l’entreprise à attirer de nouveaux clients et à améliorer sa clientèle dans le monde entier.

En avril 2020, le ministère chinois de la Santé a défini un plan d’action pour le déploiement de solutions liées à la santé en ligne dans des sections géographiquement dispersées du pays englobant de vastes domaines de services médicaux et de plans d’assurance, avec un accent particulier sur l’adoption de des systèmes de dossiers électroniques pour permettre le partage de données dans l’ensemble du système de santé national.

2015, Agaram Technologies a été certifié ISO 9001:2015 pour assurer toutes les activités liées à la qualité dans une organisation et adhérer aux attentes des clients. Cette certification avait en outre aidé l’entreprise à devenir une organisation de service technique renommée.

