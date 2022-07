Le marché Asie-Pacifique des protéines d’insectes enregistrera une croissance prometteuse de 1 286,40 millions USD d’ici 2029 : part de l’industrie, croissance, demande, taille, tendances et paysage concurrentiel

Rapport sur le marché des protéines d’insectes en Asie-Pacifique , les entreprises peuvent acquérir des détails sur les moteurs du marché et les contraintes du marché qui les aident à deviner s’il faut réduire ou augmenter la production d’un produit particulier. Il offre également un examen complet du marché pour estimer les revenus, le retour sur investissement (ROI) et développer des stratégies commerciales. Ce rapport d’étude de marché comprend les informations les plus importantes sur le marché qui amènent les entreprises au plus haut niveau de croissance et de succès. Diverses sources fiables telles que des revues, des sites Web et des rapports annuels des sociétés, des livres blancs et des fusions ont été utilisées pour rassembler les données et les informations mentionnées dans le rapport d’analyse de marché crédible des protéines d’insectes en Asie-Pacifique.

Analyse et taille du marché Les protéines d’insectes sont largement consommées comme additif alimentaire dans toute la région pour l’aquaculture, la volaille et d’autres animaux. Ceux-ci gagnent en importance parmi les fabricants d’aliments pour animaux en raison de leur teneur en acides aminés et en protéines allant de 40% à 70% et de leur haute digestibilité. Le marché Asie-Pacifique des protéines d’insectes était évalué à 142,42 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 286,40 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 22,60 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le segment des aliments pour animaux domine le marché des protéines d’insectes, car les protéines d’insectes sont très populaires pour l’alimentation du bétail dans les pays asiatiques. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l'équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs. Téléchargez un exemple de copie PDF de ce rapport pour comprendre la structure du rapport complet (y compris la table des matières complète, le tableau et les figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=asia-pacific-insect-protein -marché Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des protéines d’insectes en Asie-Pacifique comprennent: AgriProtein (Afrique du Sud), Enterra Feed Corporation (Canada), Aspire Food Group (Canada), Beta Hatch (États-Unis), BIOFLYTECH (Espagne), Chapul Cricket Protein (États-Unis). ), Entobel (Vietnam), Entocycle (Royaume-Uni), Entomo Farms (France), Global Bugs (Thaïlande), Haocheng Mealworms Inc. (Chine), Hexafly (Irlande), Innovafeed (France), Insectum (Norvège), nextProtein (France ), Protenga Pte Ltd (Singapour), Protify (Suède), PROTIX (Pays-Bas), Seek Food (États-Unis), Thailand Unique (Thaïlande) et Ynsect (France), entre autres En Asie-Pacifique, la Chine occupe la part de marché la plus élevée en raison de la large consommation de produits à base d’insectes tels que les biscuits, les collations, les pâtes et autres et de l’énorme application de protéines d’insectes dans les aliments pour l’aquaculture. Après la Chine, la majorité de la part de marché est prise par le Vietnam, car la consommation de protéines d’insectes ou d’aliments à base d’insectes est suivie ici depuis l’Antiquité et devrait encore croître avec la croissance de l’industrie de l’alimentation animale dans le pays. La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays. Portée et taille du marché des protéines d’insectes en Asie-Pacifique Le marché des protéines d’insectes est segmenté en fonction du type d’insecte, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché. Type d’insecte (coléoptères, chenilles, abeilles, guêpes et fourmis, sauterelles, criquets, grillons, véritables insectes, mouches soldats noires, cigales, cicadelles, cicadelles, cochenilles, termites, libellules, mouches, vers de farine, autres) Application (aliments pour animaux, aliments et boissons, produits pharmaceutiques, cosmétiques) Canal de distribution (direct, indirect) Parcourir le rapport complet avec des faits et des chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-insect-protein-market Impact du COVID-19 sur le marché des protéines d’insectes en Asie-Pacifique La COVID-19 a eu un impact négatif sur plusieurs industries. Cependant, le marché des protéines d’insectes a connu une croissance significative au cours de cette période. Pendant le confinement imposé par le gouvernement pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus, la plupart de la population s’est vivement intéressée à l’adoption de régimes alimentaires sains. Les gens adoptent des suppléments de santé pour augmenter leur immunité avec les complications de santé croissantes. L’accent mis sur la bonne santé va continuer à augmenter la croissance du marché dans le scénario post-pandémique. DEVELOPPEMENTS récents En juin 2020, Global Bugs a publié un blog sur l’industrie thaïlandaise du cricket pour la chaîne alimentaire durable. Grâce à ces blogs, l’entreprise tente de promouvoir ses produits sur le marché. Certains des principaux points forts des couvertures Toc : – Introduction

Hypothèses et méthodologie de recherche

Résumé

Aperçu du marché

Idées clés

Analyse et prévisions du marché des protéines d’insectes en Asie-Pacifique, par produit

Analyse et prévisions du marché des protéines d’insectes en Asie-Pacifique, par détecteur

Analyse et prévisions du marché des protéines d’insectes en Asie-Pacifique, par technologie

Analyse et prévisions du marché des protéines d’insectes en Asie-Pacifique, par application

Analyse et prévisions du marché des protéines d’insectes en Asie-Pacifique, par utilisateur final

Analyse et prévisions du marché des protéines d’insectes en Asie-Pacifique, par région

Analyse et prévisions du marché des protéines d’insectes en Amérique du Nord Asie-Pacifique

Analyse et prévisions du marché des protéines d’insectes Europe Asie-Pacifique

Asie-Pacifique Analyse et prévisions du marché des protéines d’insectes en Asie-Pacifique

Analyse et prévisions du marché des protéines d’insectes en Amérique latine et en Asie-Pacifique

Analyse et prévisions du marché des protéines d’insectes au Moyen-Orient et en Afrique Asie-Pacifique

Paysage concurrentiel

Quelles sont les opportunités de marché, les risques de marché et les aperçus du marché du marché Asie-Pacifique des protéines d'insectes? Qui sont les distributeurs, commerçants et marchands sur le marché Asie-Pacifique des protéines d'insectes? Quelle est l'analyse des ventes, des revenus et des prix des principaux fabricants du marché Asie-Pacifique des protéines d'insectes ? Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Asie-Pacifique des protéines d'insectes auxquelles sont confrontés les fournisseurs du marché Asie-Pacifique des protéines d'insectes? Quels sont les principaux facteurs qui animent l'industrie mondiale des protéines d'insectes en Asie-Pacifique ? Quels sont les meilleurs acteurs de l'industrie des protéines d'insectes en Asie-Pacifique? Quelle est l'analyse des ventes, des revenus et des prix par type, application du marché Asie-Pacifique des protéines d'insectes ? Quelles sont les ventes régionales, les revenus et l'analyse des prix pour le marché Asie-Pacifique des protéines d'insectes ?

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants : – Insécurité face à l'avenir : Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à anticiper les compartiments de revenus et les plages de croissance à venir. Cela aidera nos clients à investir ou à désinvestir leurs actifs. Comprendre les opinions du marché : Il est extrêmement vital d'avoir une compréhension impartiale des opinions du marché pour une stratégie. Nos informations fournissent une vision précise du sentiment du marché. Nous maintenons cette reconnaissance en nous engageant auprès des leaders d'opinion clés d'une chaîne de valeur de chaque industrie que nous suivons. Comprendre les centres d'investissement les plus fiables : Notre recherche classe les centres d'investissement du marché en tenant compte de leurs demandes, rendements et marges bénéficiaires futurs. Nos clients peuvent se concentrer sur les centres d'investissement les plus importants en se procurant notre étude de marché. Évaluer les partenaires commerciaux potentiels : Nos recherches et nos informations aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux compatibles.

