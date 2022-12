Le marché Asie-Pacifique des membranes dentaires et des substituts de greffe osseuse devrait croître à un TCAC de 10,4 % au cours de la période de prévision

Le marché des substituts de greffe osseuse et des membranes dentaires devrait croître sur le marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Il devrait atteindre 288,9 millions de dollars d’ici 2027. Le nombre de dentistes est un facteur majeur de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Le marché Substituts de membrane dentaire et de greffe osseuse comprend des caractéristiques telles que les fabricants influençant les lancements de nouveaux produits sur le marché, stimulant la demande et les initiatives stratégiques des acteurs du marché qui augmentent la demande d’implants dentaires. La greffe s’est intensifiée à mesure que la demande de greffes de membrane dentaire et d’os a augmenté. On s’attend à ce qu’ils créent un avantage concurrentiel pour leur développement, ce qui devrait offrir une variété d’autres opportunités dans les procédures de régénération des tissus dentaires. Cependant, les scénarios de remboursement défavorables dans certains pays et les complications associées à la greffe osseuse dans les implants dentaires devraient limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises couvertes par le rapport sont Dentsply Sirona, Zimmer Biomet, Medtronic, Institut Straumann AG, Geistlich Pharma AG, NovaBone Products, LLC, Implantdirect (une filiale d’Envista), Nobel Biocare Services AG (une filiale de Danaher), BioHorizons et B&B Dental . . sociétés d’implants, etc.

Le rapport sur le marché Greffes osseuses et remplacement de membrane dentaire fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché national et régional, les opportunités concernant les nouvelles poches de revenus et l’impact de la réglementation sur le marché. Lancement de produit, expansion géographique, innovation de marché. Contactez-nous pour un briefing d’analyste afin de comprendre l’analyse et le scénario de marché. Notre équipe crée des solutions qui ont un impact sur les résultats pour vous aider à atteindre vos objectifs souhaités.

Portée et taille du marché du remplacement des membranes dentaires et des greffes osseuses en Asie-Pacifique

Le marché des membranes dentaires et des substituts de greffe osseuse est segmenté en fonction du type de produit, du matériau, du type de procédure et de l’utilisateur final. La croissance à travers les segments aide à analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à déterminer les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des membranes dentaires et des substituts osseux en Asie-Pacifique est segmenté en substituts osseux et membranes dentaires. Le segment du remplacement de greffe osseuse devrait dominer le marché car la plupart des procédures d’implants dentaires sont confrontées à des problèmes liés aux zones dentaires affaiblies, ce qui les rend inadaptées à la rétention d’implants dentaires. La membrane dentaire provoque une régénération tissulaire et osseuse qui renforce la zone dentaire.

Sur la base des matériaux, le marché Asie-Pacifique du remplacement des membranes dentaires et des greffes osseuses comprend le collagène, la source de cellules humaines, le polytétrafluoroéthylène (PTFE), l’hydrogel, l’hydroxyapatite (HA), le phosphate tricalcique (TCP) et autres. Les sources de cellules humaines devraient dominer le marché en raison de leur réponse non inflammatoire et de leur faible risque de rejet de greffe. De plus, les questions éthiques ne sont pas pertinentes pour l’origine des cellules humaines, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

Sur la base du type de procédure, le marché de la greffe osseuse et du remplacement de la membrane dentaire en Asie-Pacifique est segmenté en préservation de l’alvéole, régénération des implants osseux, régénération des défauts parodontaux, augmentation de la crête, élévation/élargissement du sinus maxillaire, etc. Le segment de la préservation des alvéoles devrait dominer le marché en raison de la perte osseuse croissante des alvéoles et de la sensibilisation croissante des personnes aux soins bucco-dentaires.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché Asie-Pacifique des membranes dentaires et des substituts de greffe osseuse est segmenté en cliniques dentaires, hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire. Le segment des soins dentaires devrait dominer le marché en raison de la croissance de la population de patients gériatriques et de l’augmentation de la chirurgie des implants dentaires. De plus, l’augmentation du nombre de cliniques dentaires devrait également propulser la croissance du marché.

Analyse au niveau national du marché des substituts de membrane dentaire et de greffe osseuse en Asie-Pacifique

Il analyse le marché des greffes osseuses et des substituts de membrane dentaire et fournit des informations sur la taille du marché par pays, type de produit, matériau, type de procédure et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché des membranes dentaires et des substituts de greffe osseuse sont le Japon, la Chine, l’Australie, la Corée, l’Inde, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’incidence croissante des problèmes dentaires. De plus, la croissance du marché est tirée par la hausse des coûts des soins de santé et la croissance de la population gériatrique. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché.

La section pays du rapport examine également les facteurs affectant les marchés individuels et les changements réglementaires sur les marchés nationaux qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les ventes, les approbations de la FDA, la démographie nationale, les lois réglementaires et les tarifs d’importation / exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. Une analyse de la présence et de la disponibilité des fabricants de médicaments de marque et génériques dans la région Asie-Pacifique, des défis auxquels ils sont confrontés en raison de la concurrence importante ou peu fréquente des marques régionales et nationales, de l’impact des canaux de distribution et des perspectives d’avenir est également fournie. données du pays.

