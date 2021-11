Le marché Asie-Pacifique des logiciels de gestion des données au point de service Développements rapides devrait croître à un TCAC de 7% de 2020 à 2027

« Le marché des logiciels de gestion des données au point de service en Asie-Pacifique » devrait atteindre 193,01 millions de dollars US d’ici 2027, contre 102,28 millions de dollars US en 2020 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 9,5% de 2020 à 2027.

Les dispositifs au point de service (POC) sont décrits comme des dispositifs de diagnostic médical utilisés pour effectuer des tests au point de service ou à proximité, au moment et au lieu des soins au patient. Le but de POCT est de fournir des informations immédiates aux médecins sur l’état du patient. Le logiciel de gestion des données au point de service est une plate-forme utilisée à divers endroits de l’hôpital, dans des environnements de soins intensifs tels que l’unité de soins intensifs (USI), la salle d’opération (RO) et le service d’urgence (ED). Il facilite la gestion et l’analyse des données de santé des patients.

Certaines des entreprises concurrentes sur le marché Asie-Pacifique des logiciels de gestion des données au point de service sont

Abbott

Siemens Healthineers SA

HOFFMANN-LA ROCHE LTÉE.

Laboratoires Randox Ltée

Radiomètre Médical ApS

THERMO FISHER SCIENTIFIQUE INC.

Technologie de l’information médicale, Inc.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION DES DONNÉES SUR LES POINTS DE SERVICE EN ASIE PACIFIQUE

Par application

Surveillance de la glycémie

Hématologie

Surveillance cardiométabolique

Dispositifs de lutte contre les maladies infectieuses

Surveillance de la coagulation

Marqueurs de cancer

Analyse d’urine

Autres

Par utilisateur final

Hôpitaux/Unités de soins intensifs

Centres de diagnostic

Cliniques/ambulatoires

À quelles questions le rapport sur le marché des logiciels de gestion des données de point de service Asie-Pacifique répond-il sur la portée régionale de l’industrie

À quoi ressemblent les chiffres de vente pour le présent À quoi ressemble le scénario de vente pour l’avenir

Compte tenu du scénario actuel, combien de revenus chaque région atteindra-t-elle d’ici la fin de la période de prévision

Quelle est la part de marché que chacune de ces régions a accumulé actuellement

Quel est le taux de croissance que chaque topographie représentera sur la chronologie prévue

