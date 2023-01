Le marché Asie-Pacifique des fournitures d’équipement de salle d’opération connaîtra une croissance écrasante d’ici 2029, taille, part, tendances de l’industrie, croissance future et perspectives de revenus

Le marché mondial des fournitures d’équipement de salle d’opération en Asie-PacifiqueLe rapport travaille sur un certain nombre de paramètres de l’industrie et du marché, y compris les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les prévisions de l’industrie, l’analyse du marché cible, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse stratégique, les idées et l’innovation. Ce rapport de marché estime la fluctuation de la valeur du taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision 2022-2029, ce qui aide les entreprises à deviner la valeur de l’investissement. L’analyse des études de marché menée dans ce rapport donne un coup de main optimiste aux entreprises pour la planification de la stratégie liée à la production, aux coûts, aux stocks, aux achats et au marketing. Un examen de divers segments censés connaître le développement le plus rapide au milieu du cadre de prévision estimé est également effectué dans le document de marché Asie-Pacifique Fournitures d’équipement de salle d’opération.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des fournitures d’équipement de salle d’opération affichera un TCAC d’environ 5,25 % pour la période de prévision 2021-2028. Prévalence croissante des troubles gynécologiques et neurologiques, concentration accrue sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées, sensibilisation et demande croissantes pour la chirurgie esthétique et la cosmétologie et augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans le Les économies en développement sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des fournitures d’équipement de salle d’opération.

Influence clé de ce marché :

Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur le marché des fournitures d’équipement de salle d’opération en Asie-Pacifique

Innovations récentes et événements majeurs de ce marché

Étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance de ces acteurs leaders du marché

Étude concluante sur la courbe de croissance du Marché pour les années à venir

Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des principaux micromarchés de ce marché

Impression favorable à l’intérieur des dernières tendances technologiques et de marché vitales qui frappent ce marché

Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des fournitures d’équipement de salle d’opération en Asie-Pacifique sont:

Stryker, Medtronic, CONMED Corporation, STERIS plc., Olympus Corporation, Creative Health Tech Private Limited, AMTAI Medical Equipment, Inc., Brandon Medical Co Ltd, Smith & Nephew, Arthrex, Inc., FUJIFILM Holdings Corporation, KARL STORZ SE & Co KG, Torontech Inc., Siemens, Mizuho OSI, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Getinge AB, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Koninklijke Philips NV, Hillrom Services Inc.

Table des matières:

Introduction

Segmentation du marché

Résumé

Aperçus premium

Marché des fournitures d’équipement de salle d’opération en Asie-Pacifique: Réglementation

Aperçu du marché

Marché des fournitures d’équipement de salle d’opération en Asie-Pacifique, par type

Marché des fournitures d’équipement de salle d’opération en Asie-Pacifique, par application

Marché des fournitures d’équipement de salle d’opération en Asie-Pacifique, par utilisateur final

Marché des fournitures d’équipement de salle d’opération en Asie-Pacifique, par canal de distribution

Marché des fournitures d’équipement de salle d’opération en Asie-Pacifique, par région

Marché des fournitures d’équipement de salle d’opération en Asie-Pacifique: paysage de l’entreprise

Analyses SWOT

Profil de l’entreprise

Questionnaires

Rapports connexes

Segmentation du marché: marché des fournitures d’équipement de salle d’opération en Asie-Pacifique

Sur la base du produit, le marché des fournitures d’équipement de salle d’opération est segmenté en instruments et accessoires.

Sur la base des applications, le marché des fournitures d’équipement de salle d’opération est segmenté en chirurgies orthopédiques et traumatologiques, neurochirurgies, chirurgies cardiovasculaires, chirurgies gastro-intestinales, néphrologie, chirurgie générale, oncochirurgie et autres.

Sur la base des équipements, le marché des fournitures d’équipements de salle d’opération est segmenté en machines d’anesthésie, tables d’opération, unités électrochirurgicales, moniteurs multiparamètres, appareils d’imagerie chirurgicale ou lumières. Les moniteurs patient multiparamètres sont en outre divisés en acuité élevée, acuité moyenne et acuité faible. Les appareils d’imagerie chirurgicale sont également divisés en bras C mobiles, mini bras C. Les tables d’opération sont classées en tables d’opération générales et tables d’opération spécialisées.

Sur la base des fournitures, le marché des fournitures d’équipement de salle d’opération est divisé en matériel chirurgical, matériel jetable, accessoires et autres.

Le marché des fournitures d’équipement de salle d’opération a également été segmenté en fonction de l’utilisation finale dans les hôpitaux, les établissements de soins ambulatoires et les centres de chirurgie ambulatoire.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des fournitures d’équipement de salle d’opération vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des technologies de santé numériques, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé. et leur impact sur le marché des fournitures d’équipements de salle d’opération.

Souligne les facteurs clés suivants :

Description de l’entreprise – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise

Stratégie d’entreprise – Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise

Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise

Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise

Principaux produits et services – Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise

Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise

Ratios financiers détaillés des cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par l’historique de l’année de la société

