Le marché Asie-Pacifique des films d’emballage à haute barrière affichera une croissance remarquable par taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

«

Marché Asie-Pacifique des films d’emballage à haute barrière, par type (films métallisés non tissés, films transparents, films de revêtement organiques, films de revêtement d’ oxyde inorganique , autres), matériau (plastique, aluminium, oxydes, autres), type d’emballage (poches, sacs , couvercles, films rétractables, tubes laminés, autres), utilisateurs finaux (aliments, boissons, produits pharmaceutiques, appareils électroniques, appareils médicaux, agriculture , produits chimiques, autres) Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029.

Analyse et aperçu du marché

Le marché des films d’emballage à haute barrière en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait pour atteindre 17 503,14 millions USD d’ici 2029. Le principal facteur de croissance du marché des films d’emballage à haute barrière est la demande croissante d’un emballage multicouche pour empêcher la perméation de l’oxygène et de l’eau, le besoin croissant de films d’emballage à haute barrière pour une durée de conservation plus longue. la vie, le déplacement de la préférence des consommateurs vers les aliments emballés et l’adoption croissante de films d’emballage à haute barrière dans l’industrie pharmaceutique et agricole.

Les films d’emballage à haute barrière aident à prévenir le contact avec l’oxygène , le dioxyde de carbone ou l’humidité tout en limitant l’effet de l’huile minérale et de la lumière UV. La puissante barrière créée à l’aide de matériaux fonctionnels utilisés dans le film d’emballage détient également les qualités des aliments telles que la couleur, le goût, la texture, l’ arôme et la saveur. Les films à haute barrière jouent un rôle majeur en fournissant aux produits les propriétés requises et en prolongeant la durée de conservation du produit. Il permet également de rendre la structure recyclable avec toutes les couches relevant d’une même famille de polymères. De plus, les films à haute barrière ont une structure imperméable co-extrudée et résiliente. Il est sans solvant et ne réagit généralement pas avec les aliments emballés.

De plus, la popularité croissante des aliments prêts-à-manger influence le virage des consommateurs vers les produits emballés. L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’augmentation de la charge de travail contribuent également à la demande croissante d’aliments emballés pour les professionnels en activité. Ainsi, avec la demande croissante d’aliments emballés, le marché des films d’emballage à haute barrière en Asie-Pacifique devrait propulser la croissance du marché.

Le rapport sur le marché Asie-Pacifique des films d’emballage à haute barrière fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de produits lancements, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Année historique 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars Segments couverts Par type (films métallisés non tissés, films transparents, films de revêtement organique, films de revêtement d’oxyde inorganique, autres), matériau (plastique, aluminium, oxydes, autres), type d’emballage (poches, sacs, couvercles, films rétractables, tubes laminés, Autres), utilisateur final (alimentation, boissons, produits pharmaceutiques, appareils électroniques, appareils médicaux, agriculture, produits chimiques). Pays couverts Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Australie et Nouvelle-Zélande et reste de l’Asie-Pacifique Acteurs du marché couverts Advanced Converting Works, Constantia Flexibles, HPM ASIA-PACIFIC INC, FLAIR Flexible Packaging Corporation, ClearBags, Perlen Packaging, OLIVER, Celplast Metallized Products, Toray Plastics (America), Inc. (une filiale de Toray Industries Inc), ISOFlex Packaging, KREHALON , MULTIVAC, BERNHARDT Packaging & Process, Sonoco Products Company, Sealed Air, WINPAL LTD., Schur Flexibles Holding GesmbH, Amcor Ltd.

Définition du marché

Les solutions d’emballage flexibles pour les films d’emballage à haute barrière comprennent les sachets, les sacs, les couvercles, les films rétractables, les tubes laminés, etc. et la commodité encourage les sachets dans des types d’emballage à haute barrière. Les sachets protègent également le produit contre les influences extérieures, telles que l’humidité, la lumière, la contamination biologique, les gaz et les dommages mécaniques, affectant sa qualité ou son efficacité.

Dynamique du marché des films d’emballage à haute barrière en Asie-Pacifique

Conducteurs

Demande croissante d’un emballage multicouche pour empêcher l’oxygène et l’eau

Les couches multiples présentes dans les films d’emballage à haute barrière aident à prévenir le contact avec l’oxygène, l’humidité et d’autres gaz tels que le dioxyde de carbone et limitent l’effet de l’huile minérale et de la lumière UV. Cette puissante barrière créée à l’aide de matériaux fonctionnels aide à maintenir l’intégrité des matériaux qui y sont stockés, tels que la qualité des aliments, tels que sa couleur, son goût, sa texture, son arôme et sa saveur. Pour qu’un produit garde son intégrité intacte, il est très important de lui fournir des propriétés de barrière essentielles telles que l’humidité, les gaz et les arômes. Les films à haute barrière jouent un rôle majeur dans la fourniture de produits avec ces propriétés requises. De plus, les films à haute barrière ont une structure co-extrudée et résiliente imperméable, ce qui les rend sans solvant et ne réagit pas avec les articles emballés tels que les médicaments, les aliments et autres.

Demande croissante de films d’emballage à haute barrière pour une durée de conservation plus longue

Les ventes d’aliments transformés et surgelés augmentent également, car de nombreux consommateurs délaissent les aliments frais pour privilégier le stockage d’aliments ayant une durée de conservation plus longue. Le mode de vie de plus en plus occupé des consommateurs et la demande conséquente d’emballages alimentaires pratiques stimulent la demande de films à haute barrière sur le marché. À mesure que les consommateurs prennent conscience de l’impact de leur comportement sur l’environnement, ils s’intéressent de plus en plus à des moyens concrets de réduire leur empreinte. Aujourd’hui plus que jamais, les consommateurs cherchent à acheter des produits qui reflètent leurs valeurs et qui sont achetés, produits et emballés de la manière la plus durable possible. La longévité de la durée de conservation est le facteur clé que les consommateurs considèrent de nos jours.

Faire évoluer la préférence des consommateurs vers les aliments emballés

Les films d’emballage à haute barrière font l’objet de fortes demandes de la part de l’industrie alimentaire et des boissons avec l’augmentation de la consommation et de la demande d’aliments emballés transformés et prêts à consommer. De plus, avec l’augmentation du revenu disponible, les professionnels et les étudiants sont prêts à dépenser plus d’argent pour des aliments emballés et des produits pratiques prêts à manger, ce qui fera croître le marché des films d’emballage à haute barrière dans un avenir proche. Il existe une forte demande de plats prêts à cuire et à manger, du congélateur au micro-ondes, des plats préparés emballés et des aliments transformés, qui sont faciles à transporter, à ouvrir et nécessitent moins de temps de préparation.

Adoption croissante des films d’emballage à haute barrière dans l’industrie pharmaceutique et agricole

Le secteur pharmaceutique pose des exigences différentes aux solutions d’emballage, telles que l’isolation de l’environnement extérieur, des niveaux élevés de protection, la rentabilité et la facilité de manipulation. Ainsi, les films d’emballage à haute barrière sont largement utilisés car ces films ne permettent pas l’échange de gaz à travers l’emballage et contrôlent la température à l’intérieur de l’emballage, augmentant ainsi la croissance du marché car les principaux matériaux d’emballage sont le plastique car il protège le produit pharmaceutique contre l’oxygène. et les odeurs, la transmission de la vapeur d’eau, l’humidité, la contamination et les bactéries. Ces propriétés font du polypropylène un bon choix pour les emballages à haute barrière. Les films en polypropylène haute barrière ont un point de fusion élevé, ce qui les rend adaptés aux emballages bouillis et aux produits sérialisables.

Opportunités

Adoption croissante des films d’emballage biodégradables à haute barrière

En raison des problèmes de recyclage et des solutions d’emballage innovantes biodégradables, le marché des films d’emballage à haute barrière devrait croître dans un avenir proche, car les producteurs de matériaux continuent de développer de nouveaux films plastiques et additifs améliorés pour la production d’emballages. Il s’agit notamment de films de remplacement à haute barrière et de feuille d’aluminium, de films d’étanchéité et de films qui sont plus facilement recyclables et dégradables naturellement. La réduction de l’utilisation de matériaux est une autre tendance clé dans l’industrie de l’emballage et de la fabrication de sachets, soit par des films plus fins, soit par moins de couches de film.

Augmentation de la demande d’emballages conviviaux

Il y a quelques points clés que les consommateurs examinent avant de choisir les films d’emballage. Certains sont l’hygiène et la sécurité alimentaire, la durée de conservation, la facilité d’utilisation, la durabilité, les informations sur l’étiquette, l’apparence et les impacts environnementaux. Les consommateurs sont plus intéressés par les emballages à base de fibres que l’on trouve dans le plastique recyclé et recyclable. Par conséquent, avec la tendance et la demande croissantes d’emballages conviviaux, il existe une énorme opportunité pour le marché des films d’emballage à haute barrière d’exploiter pour enregistrer une croissance significative à l’avenir. Cela peut être fait en lançant davantage de produits demandés par les clients, pratiques à utiliser, durables et respectueux de l’environnement.

Téléchargez un exemple de copie du rapport sur le marché des films d’emballage à haute barrière en Asie-Pacifique @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=asia-pacific-high-barrier-packaging-films-market

Ce rapport d’analyse du marché des films d’emballage à haute barrière Asie-Pacifique tente en profondeur de déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Le rapport a expliqué les informations sur le marché concernant la taille du marché, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui motivent le marché. Il donne une connaissance approfondie des développements récents, des lancements de produits tout en gardant la trace des acquisitions récentes, des fusions, des coentreprises et de la recherche concurrentielle sur le marché mondial. Le rapport sur le marché Asie-Pacifique des films d’emballage à haute barrière est une étude professionnelle mais exhaustive sur l’état actuel et futur du marché.

Le rapport Asie-Pacifique Films d’emballage à haute barrière fournit une recherche approfondie sur les conditions actuelles de l’industrie, le potentiel du marché dans le présent et les perspectives futures de divers points de vue. Les données numériques et statistiques ont été notées sous forme graphique pour une compréhension claire des faits et des chiffres. Dans ce rapport sur le marché, la segmentation du marché est effectuée en détail en fonction de divers paramètres, notamment les applications, les secteurs verticaux, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la région géographique. Avec la compréhension complète des objectifs commerciaux et des besoins pour combler l’écart, ce rapport sur le marché des films d’emballage à haute barrière Asie-Pacifique est généré et fournit les solutions les plus appropriées.

Pour obtenir plus d’informations sur cette recherche, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-high-barrier-packaging-films-market

Raisons d’acheter ce rapport-

Ce fichier donne une évaluation précise pour modifier la dynamique agressive

Il donne un point de vue prospectif sur des éléments uniques qui stimulent ou freinent la croissance du marché des films d’emballage à haute barrière en Asie-Pacifique Il offre une prévision sur six ans évaluée sur les bases de la façon dont l’Asie-Pacifique Le marché des films d’emballage à haute barrière devrait croître Cela aide à percevoir les segments de produits clés et leur avenir Cela donne une évaluation du facteur de broche





de modifier la dynamique de l’opposition et de vous maintenir devant les concurrents .

Cela aide à faire des choix d’entreprise éclairés en ayant une vision complète du marché et en procédant à une évaluation approfondie des segments de marché.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=asia-pacific-high-barrier-packaging-films-market

Rapports les plus populaires

Le marché des emballages en polyéthylène téréphtalate (PET) biosourcé affichera une croissance remarquable du TCAC par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-bio-based-polyethylene-terephthalate-pet-packaging-market

Le marché des emballages en carton gris connaîtra une croissance substantielle de par, taille, part, tendances, moteurs clés, analyse de la croissance et des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-chipboard-packaging-market

Le marché des matériaux intelligents biosourcés pour l’emballage alimentaire observera une croissance importante par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-bio-based-smart-materials-for-food-packaging-market

Le marché des étiquettes écologiques est susceptible d’influencer la valeur par, la taille, la part, les tendances, la croissance des entreprises, les défis et les perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-eco-friendly-labels-market

Le marché de la culture du fromage observera une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cheese-culture-market

Marché de la table de foyer au gaz à recueillir par, taille, part, tendances, demande future et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-gas-fire-table-market

Taille du marché mondial des machines d’emballage verticales avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vertical-packaging-machine-market

Le marché des produits nootropiques affichera une croissance notable par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-nootropics-products-market

Le marché des emballages alimentaires pour bébés observera une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, croissance et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-baby-food-packaging-market

Le marché des matériaux d’emballage de noix et de graines est destiné à connaître une croissance substantielle par, taille, part, tendances, moteurs clés, croissance et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-nuts-and-seeds-packaging-market

Le marché du sirop de glucose devrait augmenter en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des principaux moteurs de croissance, des défis et des perspectives de revenus de l’industrie

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-glucose-syrup-market

Marché des packs de glace jetables pour observer le TCAC le plus élevé par, taille, part, demande, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-disposable-ice-packs-market

Le marché des colorants alimentaires affichera une croissance remarquable par, taille, part, tendances, moteurs clés, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-food-color-market

Le marché des emballages en polyéthylène connaîtra une croissance substantielle avec un TCAC sain par, taille, part, tendances, croissance, développements majeurs et aperçu des concurrents

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-polyethylene-packaging-market

Le marché des céréales pour petit-déjeuner à base d’avoine prospère par, la taille, la part, les tendances émergentes, les facteurs de croissance de l’industrie, les principaux moteurs et les perspectives de croissance des revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-oat-based-breakfast-cereals-market

La taille du marché des bouteilles en papier biosourcée vaut la peine dans le monde avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-bio-based-paper-bottle-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

«