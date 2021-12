Le marché Asie-Pacifique des équipements de soins intensifs devrait connaître une croissance rapide et devrait atteindre 10 552,25 millions de dollars américains d’ici 2027 – Medtronic, Braun Melsungen AG, Baxter International Inc

Le marché des équipements de soins intensifs en Asie-Pacifique devrait atteindre 10 552,25 millions de dollars US en 2027, contre 4 602,61 millions de dollars US en 2019. Le marché devrait croître avec un TCAC de 10,2 % de 2020 à 2027.

Business Market Insights a présenté un autre rapport intitulé « Marché des équipements de soins intensifs en Asie-Pacifique » Rapport de recherche exclusif 2020-2026 qui sert à clarifier les éléments du marché mondial, sa structure en inspectant les fragments de marché et les activités de la taille du marché mondial. Le rapport couvre la scène du marché et ses possibilités de développement au cours des prochaines années et discute des principales organisations travaillant sur ce marché.

Principaux acteurs clés abordés dans ce rapport :

• Compagnie générale d’électricité

• Medtronic

• Braun Melsungen SA

• Baxter International Inc

• Centre médical d’Hamilton

• Getinge AB

• Koninklijke Philips N.V.

• Asahi Kasei Corporation

• Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co., Ltd

La croissance du marché est attribuée à certains facteurs clés tels que la prévalence croissante des maladies respiratoires et la forte croissance du diabète et le vieillissement de la population sont des facteurs clés. Cependant, les politiques gouvernementales réformées après la pandémie de covid-19 devraient entraver la croissance du marché dans une certaine mesure au cours des années de prévision.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des équipements de soins intensifs en Asie-Pacifique. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché Asie-Pacifique des équipements de soins intensifs pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’experts aux investisseurs pour les tenir au courant des tendances du marché. .

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des équipements de soins intensifs en Asie-Pacifique. En outre, le rapport procède à un examen complexe des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne différents segments.

La recherche sur le marché Asie-Pacifique des équipements de soins intensifs se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché Asie-Pacifique des équipements de soins intensifs en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

