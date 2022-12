Le marché Asie-Pacifique des équipements de boulangerie devrait enregistrer un taux de croissance de 6,8%

Le marché Asie-Pacifique des équipements de boulangerie devrait enregistrer une croissance du marché de 6,8 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des équipements de boulangerie fournit une analyse et un aperçu des différents facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision ainsi que de leur impact sur la croissance du marché. L’essor du secteur des aliments et des boissons accélère la croissance du marché des machines de boulangerie.

L’équipement de transformation de la boulangerie fait référence au type de systèmes et de machines largement utilisés dans l’industrie de la boulangerie. L’équipement est utilisé pour produire des produits de boulangerie tels que des pâtisseries, des biscuits, des biscuits, des gâteaux, du pain, des pizzas et des beignets, entre autres. Ceux-ci sont très bénéfiques pour divers processus de production, notamment le refroidissement, l’enrobage, l’extrusion, le mélange, la cuisson et le moulage, entre autres.

L’essor de l’automatisation et de la robotique dans la transformation de la boulangerie dans la région est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des équipements de transformation de la boulangerie. La forte acceptation de ces systèmes en raison de leurs divers avantages offerts par les équipements de transformation de la boulangerie tels que : B. La réduction des coûts de main-d’œuvre et des efforts manuels, ainsi que le nombre croissant de boulangeries artisanales et de QSR accélèrent la croissance du marché.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de préférence des consommateurs vers des produits de haute qualité, le changement de mode de vie et l’augmentation du nombre de boulangeries ont un impact positif sur le marché des équipements de traitement de la boulangerie. De plus, l’innovation et le développement de machines et la mise en œuvre de systèmes automatisés et robotiques ouvrent des opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de l’année de prévision 2028.

D’autre part, le coût élevé des équipements de transformation et de maintenance automatiques de la boulangerie par rapport aux outils mécaniques et le manque de soutien infrastructurel devraient entraver la croissance du marché. La pénurie d’approvisionnement en composants, en matières premières et en main-d’œuvre pour faire fonctionner les installations de production devrait défier le marché des équipements de transformation de la boulangerie au cours de l’année de prévision 2028.

Étendue du marché et taille du marché des machines de boulangerie en Asie-Pacifique

Sur la base du type, le marché des équipements de traitement de boulangerie est divisé en mélangeurs, étuves et retardateurs, laminoirs, systèmes d’alimentation de pâte, fours, trancheuses et diviseuses, dépanneurs, injecteurs de remplissage à piston, systèmes de manutention, machines de formage, graisseurs et déposants de casseroles, congélateurs et Refroidisseurs, dépileurs et autres.

Les mélangeurs sont en outre divisés en mélangeurs continus, mélangeurs planétaires doubles, mélangeurs spéciaux et mélangeurs à spirale. Les fours sont en outre divisés en fours électriques, fours à gaz et fours spéciaux. Les chambres de fermentation et les retardateurs sont divisés en unités à un seul rack, à plusieurs racks et spécialisées.

Sur la base de la fonction, le marché des machines de boulangerie est segmenté en extrusion, mélange, manipulation des ingrédients, pesage et emballage, formage, cuisson, enrobage, refroidissement et autres.

Analyse au niveau national du marché des équipements de boulangerie en Asie-Pacifique

Le marché des équipements de traitement de boulangerie est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, fonction, mode de fonctionnement, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de traitement de boulangerie en Asie-Pacifique sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC).

La Chine domine le marché des équipements de transformation de la boulangerie en Asie-Pacifique car elle répond à la demande croissante de la région en produits de boulangerie. L’Australie devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, car la préférence des consommateurs s’est déplacée vers des produits de haute qualité dans la région.

Paysage concurrentiel de Machines de boulangerie en Asie-Pacifique et analyse de la part de marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des machines de boulangerie sont:

ALFA LAVAL, FRITSCH, Robert Bosch GmbH, Candy Worx, BONGARD, Silvestri Srl, Bettcher Industries, Inc., Aasted ApS, Asia-Pacific Bakery Solutions, JBT, Heat and Control, Inc., RHEON Automatic Machinery co. ltd., Baker Perkins, Markel Food Group, GEA Group Aktiengesellschaft, Gemini Bakery Equipment Company, The Middleby Corporation, The Henry Group, Inc., Precision Food Innovations (PFI), GOSTOL-GOPAN doo Nova Gorica, LINXIS GROUP, Bühler AG, et ANKO FOOD MACHINE CO., LTD., unter anderem.

Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

