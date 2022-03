Le marché Asie-Pacifique de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est en croissance avec un TCAC de 24,1 % et devrait atteindre 40 977,84 millions USD d’ici 2028

Marché Asie-Pacifique de l’Internet des objets médicaux (IoMT) rapport de recherche contient les informations de marché les plus récentes avec lesquelles les entreprises peuvent avoir une analyse approfondie de l’industrie et des tendances futures. Il devient facile de comprendre la notoriété de la marque et la connaissance de la marque et du produit parmi les clients potentiels. Le rapport de marché aide à divulguer les incertitudes qui peuvent survenir en raison de changements dans les activités commerciales ou de l’introduction d’un nouveau produit sur le marché. Ce rapport d’analyse de marché est une étude spécifique de l’industrie qui explique la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Un rapport d’étude de marché est un élément très important de la stratégie commerciale.

Le marché Asie-Pacifique de l’Internet des objets médicaux (IoMT) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché se développe avec un TCAC de 24,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 40 977,84 millions USD d’ici 2028. L’augmentation de la demande de solutions de soins de santé en temps réel à travers le monde agit comme un moteur de la croissance du marché des logiciels de l’Internet des objets médicaux (IoMT).

Principaux acteurs clés :

Siemens Healthcare GmbH

General Electric

Carré Technologies Inc. (Hexoskin)

Éthylomètre Inc.

BIOTRONIK

Medtronic

Meru Santé

Société scientifique de Boston

Hill-Rom Services, Inc.

Neurometrix, Inc.

Honeywell International Inc.

VitaConnect

EKso Bionics

BL Healthcare, Inc.

BioSérénité

Royal Philips SA

Technologie de l’information sur les soins de santé Lenovo (Lenovo HIT)

AliveCor, Inc.

Le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est une infrastructure combinée de dispositifs médicaux, d’applications logicielles et de systèmes et services de santé, qui transforme rapidement le rôle de la technologie médicale dans les soins de santé. L’Internet des objets médicaux aide les organisations de soins de santé à rationaliser la gestion de leur flux de travail clinique et à étendre leurs soins aux patients à distance.

Le marché Asie-Pacifique de l’Internet des objets médicaux (IoMT) s’est développé grâce aux progrès technologiques et à l’accessibilité accrue aux soins de santé personnels. D’autre part, l’absence d’infrastructures et de spécialistes qualifiés dans les secteurs hospitalier et médical a entravé l’expansion du marché. Une augmentation de la demande d’appareils connectés dans le secteur de la santé devrait créer diverses opportunités pour le marché Asie-Pacifique de l’Internet des objets médicaux (IoMT). Cela aurait tendance à maintenir l’avenir du marché fort et avancé.

Le rapport sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en fonction du composant, de la plate-forme, du mode de prestation de services, des dispositifs de connectivité, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché Asie-Pacifique de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en matériel, logiciels et services. Le matériel est sous-segmenté en processeur, capteur et autres. Les processeurs sont sous-segmentés en microprocesseur (MPU), processeur d’application (AP), microcontrôleur (MCU) et processeur de signal numérique (DSP). Le capteur est sous-segmenté en capteur de pression, capteur de température, capteur d’oxygène sanguin, capteur de glycémie, capteur d’électrocardiogramme (ECG), capteur d’humidité, capteur d’image, capteur de mouvement et de position, capteur de fréquence cardiaque, capteur de débit, capteur de niveau et autres . Les logiciels sont sous-segmentés en analyse de flux en temps réel, surveillance en temps réel, gestion des données, gestion de la bande passante du réseau, sécurité, etc. La gestion des données est sous-segmentée en données patient, données produit, données d’actifs et autres. La sécurité est sous-segmentée en gestion de l’accès à l’identité, aux communications sécurisées, au chiffrement et à la tokenisation des données, à la protection contre le déni de service distribué, etc. Services sous-segmentés en services professionnels et services gérés. Les services professionnels sont sous-segmentés en support et maintenance, déploiement et intégration, et conseil. En 2021, le segment du matériel devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre au besoin croissant de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle essentiel dans la collecte de données et le suivi de diverses activités menant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé. protection contre le déni de service distribué, etc. Services sous-segmentés en services professionnels et services gérés. Les services professionnels sont sous-segmentés en support et maintenance, déploiement et intégration, et conseil. En 2021, le segment du matériel devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre au besoin croissant de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle essentiel dans la collecte de données et le suivi de diverses activités menant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé. protection contre le déni de service distribué, etc. Services sous-segmentés en services professionnels et services gérés. Les services professionnels sont sous-segmentés en support et maintenance, déploiement et intégration, et conseil. En 2021, le segment du matériel devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre au besoin croissant de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle essentiel dans la collecte de données et le suivi de diverses activités menant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé. et conseil. En 2021, le segment du matériel devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre au besoin croissant de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle essentiel dans la collecte de données et le suivi de diverses activités menant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé. et conseil. En 2021, le segment du matériel devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre au besoin croissant de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle essentiel dans la collecte de données et le suivi de diverses activités menant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé.

Sur la base de la plate-forme, le marché Asie-Pacifique de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en gestion des appareils, gestion des applications et gestion du cloud. Le segment des appareils est sous-segmenté en moniteurs de signes vitaux, appareils de surveillance du sommeil, appareils de rééducation et autres. Le segment des moniteurs de signes vitaux est sous-segmenté en oxymètres de pouls, moniteurs d’activité, sprimonitor, moniteurs de fréquence cardiaque, électrocardiographes, tensiomètres et autres. Les dispositifs de surveillance du sommeil sont sous-segmentés en actigraphes de poignet, trackers de sommeil, polysomnographes et autres. Les dispositifs de rééducation sont sous-segmentés en accéléromètres et dispositifs de détection. La gestion du réseau est sous-segmentée en serveur, commutateur Ethernet et routage, passerelle, stockage, etc. En 2021,

Sur la base du mode de prestation de services, le marché Asie-Pacifique de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en sur site et dans le cloud. En 2021, le segment sur site devrait dominer le marché en raison de la large utilisation de logiciels sur site, car il n’exige pas que les utilisateurs disposent d’une connexion Internet pour accéder aux données. Bien que la plupart des entreprises s’appuient sur Internet pour mener leurs activités, il y a toujours une crainte que la perte d’une connexion puisse nuire à la productivité et rendre impossible l’accès à des données cruciales.

Sur la base des dispositifs de connectivité, le marché Asie-Pacifique de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en filaire et sans fil. En 2021, le segment filaire devrait dominer le marché car son adoption augmente en raison du nombre moins élevé d’attaques d’interruptions de trafic réseau et d’une moindre sensibilité aux interférences et aux pannes que les points d’accès sans fil.

Sur la base des applications, le marché Asie-Pacifique de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en dispositifs corporels, prestataires de soins de santé, dispositifs médicaux à usage domestique, communauté et autres. Les appareils corporels sont sous-segmentés en appareils portables de santé grand public et appareils portables de qualité clinique. Les prestataires de soins de santé sont sous-segmentés en gestion des stocks, gestion du personnel, gestion des flux de patients, gestion des actifs et surveillance de l’environnement. Les dispositifs médicaux à usage domestique sont sous-segmentés en télésanté, surveillance de la patience à distance, systèmes d’intervention d’urgence personnels et autres. La communauté est sous-segmentée en kiosque, dispositifs de point de service, logistique, services de mobilité et renseignement d’intervention d’urgence. En 2021,

Sur la base de l’utilisateur final, le marché Asie-Pacifique de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en hôpitaux, cliniques, instituts de recherche et universitaires, soins à domicile et autres. En 2021, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dossiers de santé électroniques (DSE) et des systèmes de surveillance à distance des patients.

Sur la base des pays, la Chine domine le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT). Cette domination est due à la formation de nouvelles startups et aux avancées technologiques.

Analyse au niveau du pays du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) en Asie-Pacifique

Le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par le composant, la plate-forme, le mode de prestation de services, les dispositifs de connectivité, l’application et l’utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) sont les composants, les plates-formes, les modes de prestation de services, les dispositifs de connectivité, les applications et l’utilisateur final. La Chine domine le marché en raison de la sensibilisation croissante de la population à la santé personnelle.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impact the current and future trends of the market. Data points such as new sales, replacement sales, country demographics, regulatory acts, and import-export tariffs are some of the major pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of Asia-Pacific can brand and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, the impact of sales channels are considered while providing forecast analysis of the country data.

Rising Focus on Active Patient Engagement and Patient-Centric Care is boosting the Market Growth of the Asia-Pacific Internet of Medical Things (IoMT) Market.

Le marché Asie-Pacifique de l’Internet des objets médicaux (IoMT) vous fournit également une analyse de marché détaillée de la croissance de chaque pays sur le marché en question. En outre, il fournit des informations détaillées sur la stratégie des acteurs du marché et leur présence géographique. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) en Asie-Pacifique

Le paysage concurrentiel du marché Internet des objets médicaux (IoMT) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit, et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT).

Options de personnalisation