Le marché Asie-Pacifique de la gestion du cycle des revenus devrait croître à un TCAC de 14,4% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Dans le domaine de la santé, la gestion du cycle des revenus (RCM) est une technique utilisée pour gérer les relations financières qui découlent des interactions médicales entre les patients et les prestataires de soins. La prise en charge complète des patients dans les hôpitaux et les cliniques est une priorité. Mais aujourd’hui, avec le nombre croissant de patients, il est presque impossible de tenir des registres manuels de tous les patients. De plus, en raison de la numérisation des soins de santé, un logiciel de gestion du cycle des revenus a été développé. Le processus de facturation de l’hôpital est crucial pour la gestion de l’hôpital. Toute erreur financière et de calcul des réclamations entraînera des erreurs de facturation qui entraîneront des pertes financières coûteuses pour l’association.

Selon Data Bridge Market Research, la taille du marché de la gestion du cycle de revenus était évaluée à 125,99 millions de dollars en 2021 et montera en flèche pour atteindre 369,61 millions de dollars d’ici 2029, avec un TCAC prévu de 14,4 % entre 2022 et 2029. Les rapports sélectionnés par l’étude de marché de Data Bridge L’équipe comprend une analyse experte détaillée, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de rapport PDF :

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=asia-pacific-revenue-cycle-management-market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la gestion du cycle de revenus sont:

Quest Diagnostics Incorporated (EE. UU.)

Cerner Corporation (États-Unis)

McKesson Corporation (États-Unis)

Athénasanté inc. (ETATS-UNIS)

Allscripts Healthcare Solutions Inc. (EE. UU.)

eClinicalWorks LLC (EE. UU.)

CareCloud Corporation (États-Unis)

SSI Groups Inc. (Philippines)

General Electric (États-Unis)

Epic Systems Inc. (EE. UU.)

Siemens Healthcare GmbH (Allemagne)

Careo Corporation (nous)

Dynamique du marché de la gestion du cycle de revenus en Asie-Pacifique

conducteur

Les dépenses de santé augmentent

Augmentation de la demande de solutions basées sur le cloud, coûts élevés associés aux implémentations de gestion du cycle de revenus, pénurie de professionnels qualifiés et boom du marché des solutions de gestion du cycle de revenus externalisées. Tous ces facteurs se combinent pour créer des opportunités de croissance du marché tandis que certains facteurs restreignent le marché. Chaque élément devrait avoir un certain impact sur le marché.

Demande croissante de solutions basées sur le cloud

Le modèle de cloud computing est largement accepté pour ses capacités d’infrastructure puissantes et flexibles. De nombreux utilisateurs finaux choisissent des déploiements basés sur le cloud pour simplifier le stockage des données, car le cloud fournit des serveurs distants accessibles via Internet et un accès à une puissance de calcul pratiquement illimitée.

Besoin croissant d’amélioration des processus dans le secteur de la santé

On estime que la hausse des dépenses de santé sera un facteur majeur dans la conduite du marché mondial de la gestion du cycle des revenus dans les années à venir. Le segment de type autonome devrait perdre sa part de revenus au cours des prochaines années en raison de l’acceptation collective des systèmes de gestion du cycle de revenus combinés par les professionnels de la santé et les hôpitaux.

Chance

La demande croissante de solutions de gestion du cycle de revenus basées sur le cloud, associée à la perte de revenus due à des erreurs de facturation, sont les principaux moteurs du développement récent du marché de la gestion du cycle de revenus (RCM). La gestion du cycle des revenus est une force du secteur de la santé, travaillant au cœur de partenariats de santé bien conçus, des petites formations aux grands hôpitaux.

Pour plus d’informations sur l’analyse de marché, reportez-vous au résumé du rapport de recherche : – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-revenue-cycle-management-market

Portée du marché mondial de la gestion du cycle des revenus en Asie-Pacifique

Le marché de la gestion du cycle de revenus en Asie-Pacifique est segmenté en fonction du type, du composant, de l’application de mise en œuvre et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Par type

Indépendant

la fusion

Sur la base du type, le marché est divisé en marché indépendant et marché intégré.

par composant

Logiciel

Rencontrer

Sur la base des composants, le marché est segmenté en logiciels et services.

Par implémentation

nuage

Sur la prémisse

Sur la base de la mise en œuvre, le marché est segmenté en cloud et sur site.

par l’utilisateur final

Hôpital

docteur

Centre de diagnostic et soins ambulatoires

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, médecins et centres de diagnostic et de soins ambulatoires.

Analyse régionale / aperçu du marché de la gestion du cycle de revenus en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique de la gestion du cycle des revenus est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, type, gamme de prix, application et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la gestion du cycle de revenus en Asie-Pacifique sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC).

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait afficher la croissance du marché la plus rapide en raison de l’infrastructure de santé émergente et de l’augmentation du tourisme médical dans la région en raison du faible coût des traitements.

Explorez la table des matières complète : – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=asia-pacific-revenue-cycle-management-market

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales, ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou faible des marques locales et nationales, aux tarifs nationaux et aux routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Principaux liens vers les rapports sur les soins de santé : –

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-remote-pregnancy-monitoring-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pediatric-software-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-radiofrequency-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-imaging-software-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-home-medical-furniture-market

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Le moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances actuelles ! Data Bridge Market Research se positionne comme une société de recherche et de conseil sur les marchés non traditionnels et émergents avec une résilience inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à identifier les meilleures opportunités de marché et à cultiver une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir les bonnes solutions aux problèmes commerciaux complexes et de lancer un processus de prise de décision simple. Data Bridge est une continuation de pure sagesse et d’expérience, développée et formulée à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans tous les secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Les experts de Data Bridge créent des clients satisfaits qui font confiance à nos services et à nos efforts. Nous sommes à un glorieux 99,9% de satisfaction client.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

EE. États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : – Corporatesales@databridgemarketresearch.com