Le marché anti-âge 2022 devrait connaître une croissance considérable jusqu’en 2030

La taille du marché mondial de l’anti-âge était de 63,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’anti-âge devrait atteindre 126,2 milliards de dollars américains d’ici 2030, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

L’anti-âge fait référence aux procédures et aux médicaments utilisés pour ralentir le processus de vieillissement. En raison du volume croissant de cosmétiques anti-âge et de l’augmentation de la population âgée, l’industrie mondiale de l’anti-âge se développe à un rythme rapide.

Facteurs influençant la croissance du marché

Les principaux moteurs de croissance du marché anti-âge comprennent l’augmentation du revenu disponible, l’augmentation du volume de traitements cosmétiques anti-âge et la croissance de la population âgée.

La sensibilisation croissante aux traitements du vieillissement augmente la demande de produits et de traitements efficaces. Ainsi, cela stimulera la croissance du marché. De plus, le nombre croissant de campagnes, de séminaires et de conférences élargit encore la sensibilisation aux traitements anti-âge. Nu Skin Enterprises, Inc. a annoncé la Jefferies Global Consumer Conference en 2018 à Nantucket, Massachusetts.

Les progrès technologiques dans les produits anti-âge, la préférence croissante des clients pour des équipements anti-âge faciles à utiliser à domicile renforcent encore la croissance du marché.

L’inclinaison croissante des consommateurs vers des traitements minimaux et non invasifs et la popularité croissante des plateformes de commerce électronique conduisent toutes le marché mondial de l’anti-âge vers l’expansion.

Des conditions réglementaires strictes et le coût élevé des traitements anti-âge pourraient entraver la croissance du marché mondial de l’anti-âge au cours de la période de prévision.

Analyse géographique

Géographiquement, l’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché anti-âge mondial, car les cas d’obésité augmentent dans la région.

De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs aux produits de soins à domicile et la croissance de la population âgée poussent l’industrie anti-âge en Amérique du Nord vers de nouveaux sommets.

En outre, l’infrastructure de soins de santé hautement développée et la disponibilité de traitements avancés contribuent davantage à la croissance du marché mondial de l’anti-âge.

En raison de la croissance de la population âgée, l’Asie-Pacifique devrait se développer rapidement sur le marché mondial de l’anti-âge. En outre, l’augmentation du tourisme médical, l’augmentation du revenu disponible et la sensibilisation accrue du public contribuent toutes à la croissance de l’industrie anti-âge de la région.

En outre, l’augmentation des dépenses de santé et la croissance des ventes de produits de soin efficaces sur les plateformes de commerce électronique devraient contribuer à la croissance du marché anti-âge en Asie-Pacifique.

Analyse d’impact de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a agi comme un obstacle important à la croissance du marché mondial de l’anti-âge. Pendant la pandémie, la demande de traitements anti-âge a considérablement diminué. La population vieillissante était plus susceptible d’être touchée par l’infection au COVID-19. Ainsi, les personnes âgées ont cessé de se rendre à l’extérieur pour se prémunir du risque d’infection. En conséquence, cela a considérablement entravé la croissance du marché mondial de l’anti-âge.

Concurrents sur le marché

La société Procter & Gamble

Coty Inc.

Syneron Médical Ltée.

Nu Skin Enterprises Inc.

L’Oréal SA

Allergan SA

Estée Lauder Companies Inc.

Hologic inc.

Accueil Skinovations Ltée.

D’autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

Par produit

Produits anti-rides

Produits anti-vergetures

Produits de coloration des cheveux

Autres produits

Par appareils

Appareils à radiofréquence

Appareils de traitement anti-cellulite

Appareils de microdermabrasion

Autres appareils

Par application

Traitement anti-rides

Anti-pigmentation

Resurfaçage de la peau

Autres applications

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. :-

