Le marché américain et européen des désinfectants pour les mains augmente son potentiel de croissance d’ici 2027 avec la valeur CAGR la plus élevée de 34,2 % | Étude réalisée par Business Market Insights

Le « marché américain et européen des désinfectants pour les mains » était évalué à 3 699,4 millions d’euros en 2020 et devrait atteindre 43 174,2 millions d’euros d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 34,2 % de 2021 à 2027.

Le désinfectant pour les mains est principalement utilisé pour diminuer les agents infectieux présents sur les mains et la paume. Les désinfectants pour les mains sont disponibles sur le marché sous différentes formes, notamment la mousse, le gel, les lingettes et les désinfectants en aérosol. Ces désinfectants pour les mains détruisent 99,9 % des germes les plus courants et aident à garder les mains propres. Les désinfectants pour les mains contiennent divers ingrédients actifs. Ils sont généralement classés comme produits à base d’alcool ou sans alcool.

L’effet actuel de la pandémie de COVID-19 sur le marché américain et européen des désinfectants pour les mains est rappelé pour le rapport. L’impact de la nouvelle poussée de Covid sur l’amélioration du marché a également été examiné et décrit dans le rapport.

Henkel AG & Company, KGAA Unilever The Himalayan Drug Company Ecolab 3M Godrej Industries Limited GOJO Industries, Inc. Procter & Gamble Reckitt Benckiser Group plc. S.C. Johnson & Son, Inc.

Segmentation du marché des désinfectants pour les mains aux États-Unis et en Europe-

Basé sur la forme du produit – désinfectants en gel, désinfectants en mousse et désinfectants en spray. Basé sur l’application – hôpitaux, restaurants, établissements d’enseignement, ménages et autres

