Le marché américain du yaourt affichera un TCAC remarquable par taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, analyse des opportunités et perspectives concurrentielles

«

Marché américain du yogourt, par type de yogourt (yaourt ordinaire, yogourt de style skyr/islandais, yogourt concentré, yogourt probiotique, yogourt ferme, yogourt bio vivant, yogourt brassé et autres), type de produit (yaourt à boire, yogourt à la cuillère, yogourt glacé, et autres), teneur en matière grasse (entièrement grasse, faible en gras et sans gras), saveur (nature et aromatisée), source (d’origine animale, végétale et artificielle), formulation (sucrée et non sucrée), marque (Yoplait, Chobani , Grec de Stonyfield, Coin, Activia, Yeo, Oikos, Arla Skyr, Provisions islandaises Skyr, Isey Skyr et autres), Catégorie d’inclusion (nature et avec inclusions et garnitures), Fortification (régulière et enrichie), Allégation ( sans gluten , sans lactose , Sans conservateurs artificiels, Sans produits laitiers, Soya Sans, sans OGM, sans sucre, sans calories, avec toutes les allégations ci-dessus, régulier sans allégations et autres), catégorie biologique (conventionnelle et biologique), marque (marque et marque de distributeur), emballage (Bag-In-Box , sachets, pots, tasses, bouteilles, packs Tetra et autres), taille de l’emballage (moins de 100 grammes, 100-200 grammes, 201-300 grammes et plus de 300 grammes), canal de distribution (vente au détail en magasin et non- Commerce de détail en magasin), tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché américain du yaourt

Data Bridge Market Research analyse que le marché du yaourt devrait atteindre la valeur de 10 843,20 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision. « D’origine animale » représente le segment de source le plus important sur le marché respectif en raison de l’augmentation du yaourt d’origine animale. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par type de yogourt (yaourt ordinaire, yogourt de style skyr/islandais, yogourt concentré, yogourt probiotique, yogourt ferme, yogourt bio vivant, yogourt brassé et autres), type de produit (yaourt à boire, yogourt à la cuillère, yogourt glacé et autres), Teneur en matière grasse (entièrement grasse, faible en gras et sans gras), saveur (nature et aromatisée), source (d’origine animale, végétale et artificielle), formulation (sucrée et non sucrée), marque (Yoplait, Chobani, Stonyfield Greek, Corner, Activia, Yeo, Oikos, Arla Skyr, Icelandic Provisions Skyr, Isey Skyr et autres), Catégorie d’inclusion (Nature et avec inclusions et garnitures), Fortification (régulière et enrichie), Allégation ( sans gluten , sans lactose, sans conservateurs artificiels , sans produits laitiers, soja Sans, sans OGM, sans sucre, sans calories, avec toutes les allégations ci-dessus, régulier sans allégations et autres), catégorie biologique (conventionnelle et biologique), marque (marque et marque de distributeur), emballage (Bag-In-Box , sachets, pots, tasses, bouteilles, packs Tetra et autres), taille de l’emballage (moins de 100 grammes, 100-200 grammes, 201-300 grammes et plus de 300 grammes), canal de distribution (vente au détail en magasin et non- Vente au détail en magasin Pays couverts NOUS Acteurs du marché couverts Arla Foods amba, ICELANDIC PROVISIONS, ÍSEY SKYR, Liberté, Yoplait USA, Inc., Chobani, LLC., Stonyfield Farm, Inc., Forager Project, Kite Hill, MENCHIE’S GLOBAL HEADQUARTERS, HEB, LP, LOVE OAK LLC, Cups Frozen Yogurt , COYO Pty Ltd., CLOVER STORNETTA FARMS, INC., Tillamook, Seven Stars Farm, Newlat Food SpA, Schreiber Foods, Inter-American Products, DANONE, entre autres

Définition du marché

Le yaourt est issu de la fermentation bactérienne du lait. La partie la plus importante du yaourt est qu’il contient des probiotiques qui stimulent le système immunitaire et aident à la digestion, et contiennent des vitamines B1, B2, B12, A et D. Le yaourt contient des cultures probiotiques vivantes de bactéries telles que Streptococcus thermophilus et Lactobacillus delbrueckii. subsp. Bulgaricus. Ce sont de bonnes bactéries qui peuvent aider à construire un intestin sain, à abaisser la tension artérielle et à améliorer le système immunitaire. Certains yaourts peuvent également être une bonne source de calcium pour la formation des os. Le yogourt végétalien est fait de sources végétales non laitières telles que les amandes, le soja, les noix de coco, les pois ou les noix de cajou au lieu du lait de vache. Il est fabriqué en fermentant du lait d’amande, du lait de soja ou du lait d’avoine et en le mélangeant avec la bonne quantité de sucre de canne, de fruits et une poignée d’autres ingrédients. Il est riche en fibres, en calcium et en protéines.

Cadre réglementaire

Normes générales pour les produits laitiers

Toutes les catégories de produits laitiers doivent —

a) avoir une saveur, une texture et un goût nets et caractéristiques du produit spécifique concerné ;

(b) Un produit laitier dans le règlement peut contenir d’autres denrées alimentaires et additifs alimentaires dans la mesure permise par les règlements publiés en vertu de la loi de 1972 sur les produits alimentaires, les cosmétiques et les désinfectants (loi n° 54 de 1972)

COVID-19 a eu un impact minimal sur le marché américain du yaourt

Le COVID-19 a eu un impact sur diverses industries manufacturières au cours de l’année 2020-2021, car il a entraîné la fermeture de lieux de travail, la perturbation des chaînes d’approvisionnement et des restrictions sur les transports. En raison du confinement, le marché du yaourt a connu un impact significatif sur l’importation et l’exportation de produits laitiers au cours des dernières années. L’intérêt croissant des consommateurs pour la sensibilisation à la santé et les nouvelles saveurs des yaourts ainsi que les vitamines ajoutées telles que la vitamine C et d’autres nutriments, augmentent la croissance du marché américain du yaourt.

La dynamique du marché du marché américain du yaourt comprend :

Conducteurs:

Changer les modes de vie des gens pour opter pour des produits plus sains

Le mode de vie changeant des gens exige des produits alimentaires plus nutritifs dans l’alimentation. En outre, l’évolution des habitudes alimentaires des personnes contribue à plusieurs problèmes de santé tels que l’obésité et le diabète chez les personnes. Pour cette raison, la demande de produits laitiers plus sains tels que le yaourt augmente, ce qui stimule la croissance du marché.

Avantages pour la santé du yaourt

Le yaourt est riche en nutriments, offre une meilleure qualité de régime et est considéré comme un comportement sain. Cela peut être consommé par les personnes souffrant d’obésité et soucieuses de leur santé, ce qui a augmenté la consommation de yaourt et stimulé son marché.

Introduction des saveurs dans le yaourt

Les yaourts aromatisés attirent tous les groupes d’âge de consommateurs, ce qui alimente la croissance du marché des yaourts. De plus, les produits aromatisés sont plus demandés en raison de leur goût unique et constituent un ingrédient important dans la plupart des produits alimentaires. Les myrtilles sont enrichies en fer, calcium, phosphore et autres minéraux essentiels qui fournissent une nutrition adéquate aux consommateurs. Outre le goût, la nutrition offerte par la saveur ajoutée stimule la croissance du marché du yaourt. Ainsi, l’introduction de nouvelles saveurs attrayantes de yogourt propulse la croissance du yogourt dans la région.

Avancement technique dans le traitement du yaourt

Avec les avantages prouvés pour la santé et les développements technologiques pour augmenter la durée de conservation du yogourt glacé, la demande de yogourts glacés enrichis augmente rapidement.

Opportunités:

Introduction du modèle libre-service

Les modèles libre-service donnent aux consommateurs une autonomie complète sur les saveurs, les garnitures et la quantité de yogourts glacés, permettant ainsi aux consommateurs de choisir et de contrôler leur consommation en fonction de leurs besoins alimentaires. Avec des magasins de yogourt glacé en libre-service offrant une pléthore de garnitures ainsi qu’une alternative plus saine à la crème glacée. Le nombre de magasins libre-service a considérablement augmenté par rapport aux magasins à service complet.

Augmentation de l’adoption des activités promotionnelles et des plateformes en ligne

Les entreprises offrent des récompenses intéressantes aux consommateurs qui attirent de nouveaux clients vers eux. Par exemple, Yogurtland a lancé de vraies récompenses basées sur « plus vous aimez les friandises, plus vous gagnez de points », c’est-à-dire 2 points sur chaque dollar dépensé. À chaque achat, le consommateur gagne des points et tous les 100 points, le consommateur reçoit automatiquement une récompense de 5 USD. C’est ainsi que les entreprises tentent d’attirer de nouveaux clients par le biais d’activités promotionnelles.

Téléchargez un exemple de copie du rapport sur le marché américain du yaourt @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=us-yogurt-market

Un marché mondial du yaourt aux États-Unis , le rapport de recherche est très indispensable à bien des égards pour la croissance des entreprises et pour prospérer sur le marché. Ce rapport de marché examine le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, les développements clés, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position de la marque et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. En outre, les entreprises peuvent bien connaître le niveau des problèmes de commercialisation, les raisons de l’échec d’un produit particulier déjà existant sur le marché et le marché potentiel pour un nouveau produit à lancer.

Le rapport de classe mondiale sur le marché américain du yaourt est structuré grâce aux efforts vigilants d’une équipe innovante, enthousiaste, compétente et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes. L’étude et l’analyse de marché menées dans ce rapport de marché aident également à déterminer les types de consommateurs, leurs opinions sur le produit, leurs intentions d’achat et leurs idées pour l’avancement d’un produit. Pour acquérir des connaissances sur tous les facteurs ci-dessus, ce rapport de marché transparent, complet et suprême est généré. Et pour la même chose, le rapport sur le marché américain du yaourt contient également tous les principaux sujets de l’analyse des études de marché, notamment la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse de la concurrence, les développements majeurs du marché et une excellente méthodologie de recherche.

Pour obtenir plus d’informations sur cette recherche, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/us-yogurt-market

Notre rapport propose : –

Quels seront le taux d’augmentation, l’aperçu et l’analyse du marché américain du yaourt au moyen du type de marché mondial du yaourt américain?

Quels sont les éléments clés qui animent l’analyse à l’aide des applications et des pays du marché mondial du yaourt aux États-Unis ?

Que sont la dynamique, cet aperçu comprend une analyse de la portée et une évaluation des charges des profils des principaux fournisseurs du marché mondial du yaourt aux États-Unis?

Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice du marché mondial du yaourt aux États-Unis?

Quelles sont les possibilités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs du marché mondial du yaourt aux États-Unis ? Aperçu des activités en utilisant le type, les applications, la marge brute et la part

de marché

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=us-yogurt-market

Rapports les plus populaires

Le marché des kits de test des aliments et des boissons basés sur des immunoessais est susceptible de saisir la valeur par, la taille, la part, les principaux moteurs de croissance, les tendances, les défis et le paysage concurrentiel

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-immunoassay-based-food-and-beverage-testing-kits-market

Le marché des machines de scellage de blisters et de coquilles va augmenter et devrait subir un TCAC par, taille, part, tendances, moteurs, défis, demande et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-blister-and-clamshell-sealing-machines-market

Le marché des poussettes pour bébés présentera un TCAC remarquable par taille, part, tendances, facteurs clés, demande, analyse des opportunités et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-baby-stroller-market

Le marché de l’amidon de dinde devrait avoir un excellent TCAC par taille, part, tendances, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives de croissance

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/turkey-starch-market

Le marché du collagène natif devrait atteindre par, taille, part, tendances, stratégies de développement, scénario concurrentiel et analyse de segmentation

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-native-collagen-market

Le marché des machines de remplissage de poudre augmentera à un TCAC par, taille, part, tendances émergentes, stratégies commerciales et paysage concurrentiel

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-powder-filling-machines-market

Le marché de la mousse à raser devrait augmenter en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des principaux moteurs de croissance, des défis et des perspectives de revenus de l’industrie

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-shaving-foam-market

Le marché des machines à sceller les ailettes est susceptible d’augmenter à l’échelle mondiale en fonction de la taille, de la part, des tendances, de la demande, des prévisions de croissance et des défis

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fin-seal-machines-market

La taille du marché des équipements sportifs est susceptible de connaître une croissance considérable par, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sports-equipment-market

Le marché des chargeurs à friction affichera une croissance remarquable du TCAC par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-friction-feeders-market

Le marché des caméras 3D connaîtra une croissance substantielle de par, taille, part, tendances, moteurs clés, croissance et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-3d-camera-market

Le marché des films de protection de surface observera une croissance importante par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-surface-protection-films-market

Le marché des bouteilles intelligentes est susceptible d’influencer la valeur par, la taille, la part, les tendances, la croissance de l’entreprise, les défis et les perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-smart-bottle-market

Le marché du carton plat recyclé enduit d’argile observera une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-clay-coated-recycled-boxboard-market

Marché des rideaux insonorisés à recueillir par, taille, part, tendances, demande future et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-soundproof-curtains-market

Taille du marché des bandes de filament dans le monde avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-filament-tapes-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

«