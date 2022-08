Le marché américain du réseau de distribution intégré devrait grimper à 40,91 milliards de dollars et connaître un TCAC de 9,67 % sur la période de prévision jusqu’en 2029

Les réseaux de prestation intégrés sont devenus plus courants aux États-Unis en raison d’un désir croissant des prestataires et des payeurs d’améliorer la qualité et de réduire les coûts globaux pour les patients ces dernières années. Les besoins des consommateurs changent et les réseaux de santé évoluent vers un cadre plus coordonné en raison de problèmes de financement, du non-respect des critères de volume minimal de soins et d’autres préoccupations. Cela implique un changement dans la façon dont les soins de santé sont dispensés et gérés par rapport au modèle traditionnel. En conséquence, les IDN sont de plus en plus répandus dans le système de santé américain.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du réseau de distribution intégré de 19,55 milliards USD en 2021 atteindra 40,91 milliards USD d’ici 2029 et devrait croître à un TCAC de 9,67% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que en tant que valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse détaillée d’experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Dynamique du marché du réseau de distribution intégré

Conducteurs

Demande croissante de soins responsables et d’intégration clinique

Les centres de soins de santé ont commencé à se concentrer sur les centres de soins ambulatoires après la promulgation de la Loi sur les soins abordables en 2010, lorsque le gouvernement fédéral a commencé à offrir de plus grandes incitations aux prestataires de soins pour les centres de soins ambulatoires. En conséquence, le cadre ambulatoire gagne en popularité. De plus, les hôpitaux se sont adaptés en tant qu’organisations de soins responsables en réponse à la demande croissante de soins responsables et d’intégration clinique (ACO). Par conséquent, les coûts de santé sont moins élevés et la qualité des soins est meilleure. Cela devrait stimuler l’adoption des services de santé intégrés fournis par IDN et stimuler la croissance du marché.

Prévalence élevée des maladies et troubles chroniques

L’apparition soudaine de pandémies/épidémies et la forte incidence de maladies et de troubles chroniques (tels que les problèmes cardiaques, le cancer, le diabète, les troubles respiratoires et les troubles neurologiques) augmentent la demande de services de santé aux États-Unis. passer de 157 millions en 2020 à 171 millions en 2030, selon le Conseil national de la santé. Les IDN sont un système d’organisation du traitement des maladies chroniques et de fourniture de services de santé équitables et intégrés. En conséquence, les patients atteints de maladies chroniques disposeront d’alternatives de traitement plus pratiques et plus rentables.

initiatives collaboratives

Cette approche profite aux patients tout en augmentant les possibilités pour les médecins de soins primaires de communiquer avec des spécialistes, des travailleurs hospitaliers et d’autres. Les principaux IDN collaborent à divers projets pour renforcer leur portefeuille de services existant et investir dans la recherche et le développement de nouvelles options de traitement. HCA Healthcare, par exemple, s’est associée au Galen College of Nursing aux États-Unis, qui devrait alimenter la croissance de l’industrie. L’introduction de nouvelles lois par le gouvernement, telles que la loi MACRA (Health Insurance Access and Chip Relicensing Act), devrait également stimuler la croissance du marché.

Opportunités

La demande croissante de services de santé fondés sur la valeur et une population vieillissante et plus sensible aux maladies chroniques augmenteront la demande de systèmes de santé à faible coût et bien organisés. En conséquence, le marché des IDN aux États-Unis va croître. De plus, la consolidation en cours des établissements de santé, que ce soit par le biais de collaborations ou de partenariats, devrait stimuler le marché.

Portée du marché du réseau de distribution intégré aux États-Unis

Le marché du réseau de distribution intégré est segmenté en fonction du type de service, du type, du domaine thérapeutique et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

type de service

Vertical

Horizontal

Aiguiser

hôpitaux aigus

santé à long terme

cliniques spécialisées

Autres services

domaine thérapeutique

oncologues

cardiologie interventionnelle

Diabète de type 2

hypercholestérolémie

Bronchopneumopathie chronique obstructive

la maladie de Parkinson

Soriasis

Orthopédique

Chirurgie plastique

Les autres

utilisateur final

établissements de santé

Organisation d’achats groupés.

Entreprises pharmaceutiques

entreprises de dispositifs médicaux

Analyse régionale / Résumés du marché Réseau de livraison intégré

Le marché du réseau de distribution intégré est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de service, type, domaine thérapeutique et utilisateur final, comme ci-dessus.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du réseau de distribution intégré

Le paysage concurrentiel du marché Réseau de distribution intégré fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, le domaine d’application. . Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des réseaux de distribution intégrés.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du réseau de distribution intégré sont :

CommonSpirit Health (UE)

Ascension (États-Unis)

Providence (États-Unis)

TH Medical (États-Unis)

Trinity Health (États-Unis)

Regents de l’Université de Californie (États-Unis)

Universal Health Services, Inc. (EE. UU.)

CHSPSC, LLC. (CHIRUMEN)

Northwell Health (EE. UU.)

PLAN DE SANTÉ DE UPMC, INC. (ÉTATS UNIS)

Clinique de Cleveland (États-Unis)

Baylor Scott & White Health (États-Unis)

Hôpital presbytérien de New York (États-Unis)

Sutter’s Health (États-Unis)

Adventist Health (États-Unis)

