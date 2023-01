Le marché américain du réseau de distribution d’électricité intégré devrait atteindre 40,91 milliards de dollars au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Les réseaux de prestation intégrés sont devenus plus courants aux États-Unis ces dernières années, les prestataires et les payeurs cherchant de plus en plus à améliorer la qualité et à réduire les coûts globaux pour les patients. Les besoins des consommateurs évoluent en raison de problèmes de financement, du non-respect des normes minimales de volume de soins et d’autres problèmes, et les réseaux de soins de santé évoluent vers un cadre plus coordonné. Cela implique de changer la façon dont les soins de santé sont dispensés et gérés par rapport aux modèles traditionnels. En conséquence, les IDN sont de plus en plus répandus dans le système de santé américain.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché américain du réseau de distribution d’énergie intégré . euh . passera de 19,55 milliards USD en 2021 à 40,91 milliards USD en 2029 et devrait croître à un TCAC de 9,67% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe de données Bridge Market Research, tels que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché comprennent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de PDF du rapport : – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=us-integrated-delivery-network-market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du réseau de distribution intégré sont:

CommonSpirit Health (UE)

Île de l’Ascension (États-Unis)

Providence (États-Unis)

TH Medical (États-Unis)

Trinity Health (États-Unis)

Régents de l’Université de Californie

Universal Health Services, Inc. (EE. UU.)

CHSPSC LLC. (bon sens)

Northwell Health (EE. UU.)

UPMC Health Plan Inc. (EE. UU.)

Clinique de Cleveland (États-Unis)

Baylor Scott & White Health (États-Unis)

Hôpital presbytérien de New York (États-Unis)

Sutter Health (États-Unis)

Adventist Health (États-Unis)

Dynamique du marché des réseaux de distribution intégrés

conducteur

Besoin croissant de soins responsables et d’intégration clinique

Suite à la loi de 2010 sur les soins abordables, les organisations de soins de santé ont commencé à se concentrer sur les centres de soins ambulatoires alors que le gouvernement fédéral commençait à donner aux prestataires de soins des incitations accrues pour soutenir les centres de soins ambulatoires. Par conséquent, le cadre ambulatoire devient de plus en plus populaire. De plus, en réponse aux demandes croissantes de soins responsables et d’intégration clinique (ACO), les hôpitaux se sont adaptés pour devenir des organisations de soins responsables. En conséquence, les frais médicaux sont moins élevés et la qualité des soins est meilleure. Cela devrait stimuler l’adoption des services de santé intégrés fournis par IDN et alimenter la croissance du marché.

Forte prévalence de maladies et affections chroniques

L’apparition soudaine de pandémies/épidémies et la forte incidence de maladies et d’affections chroniques, telles que les maladies cardiaques, le cancer, le diabète, les maladies respiratoires et les troubles neurologiques, ont augmenté la demande de services de soins de santé aux États-Unis. Unité. Selon la Commission nationale de la santé, le nombre de patients atteints de maladies chroniques passera de 157 millions en 2020 à 171 millions en 2030. L’IDN est un système permettant d’organiser le traitement des maladies chroniques et de fournir des services de santé équitables et complets. En conséquence, les patients atteints de maladies chroniques disposeront d’options de traitement plus pratiques et plus rentables.

initiative coopérative

Cette approche profite aux patients tout en augmentant les possibilités pour les médecins de soins primaires d’interagir avec des spécialistes, le personnel hospitalier et d’autres. Les principaux IDN collaborent à divers projets pour renforcer leur portefeuille de services existant et investir dans la recherche et le développement de nouvelles options de traitement. Par exemple, le partenariat de HCA Healthcare avec Galen College of Nursing aux États-Unis devrait alimenter la croissance de l’industrie. De nouvelles lois introduites par le gouvernement telles que la loi sur le renouvellement des licences de puces et l’accès à l’assurance maladie (MACRA) devraient également alimenter la croissance du marché.

Chance

La demande croissante de soins de santé basés sur la valeur et une population vieillissante plus sujette aux maladies chroniques augmenteront le besoin de systèmes de santé à faible coût et bien organisés. En conséquence, le marché américain des IDN va croître. De plus, la consolidation continue des établissements de santé, que ce soit par le biais de collaborations ou de partenariats, devrait faire avancer le marché.

Pour en savoir plus sur l’analyse de marché, explorez le résumé du rapport de recherche @:- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/us-integrated-delivery-network-market

Étendue du marché américain du réseau de distribution intégré

Le marché du réseau de distribution intégré est segmenté en fonction du type de service, du type, du domaine thérapeutique et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés sur le marché.

Type de service

vertical

horizontal

cône

hôpital aigu

santé à long terme

clinique spécialisée

autre service

espace de guérison

oncologiste

Cardiologie interventionnelle

diabète de type 2

Hypercholestérolémie

maladie pulmonaire obstructive chronique

la maladie de Parkinson

soriasis

orthopédie

opération plastique

autre

utilisateur final

établissements de santé

Organiser des achats groupés

compagnie pharmaceutique

entreprise de dispositifs médicaux

Parcourir la table des matières complète : – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=us-integrated-delivery-network-market

Analyse régionale / Résumé du marché Réseau de distribution intégré

Le marché du réseau de distribution intégré est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type de service, type, domaine thérapeutique et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Principaux liens pour les rapports sur les soins de santé : –

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-intravascular-ultrasound-ivus-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-prolactinoma-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-surgery-medical-bandage-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-h5n1-influenza-disease-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-kearns-sayre-syndrome-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Un moyen sûr de prédire l’avenir est de connaître les tendances actuelles ! Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil non conventionnelle avec une résilience inégalée et une approche globale. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à cultiver des informations efficaces afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et d’initier un processus de prise de décision facile. Data Bridge est une collection de pure sagesse et d’expérience formulée et construite à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes de divers secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui font confiance à notre service et à notre travail acharné. Nous ne pourrions pas être plus satisfaits de notre honorable taux de satisfaction de la clientèle de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

EE. États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : – corporatesales@databridgemarketresearch.com