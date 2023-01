Le marché américain du meuble et de l’ameublement contractuels devrait augmenter en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des principaux moteurs de croissance, des défis et des perspectives de revenus de l’industrie

«

Marché américain du mobilier et de l’ameublement contractuels, par type (chaises et tabourets, armoires de rangement, bureaux et tables, luminaires, murs architecturaux, tables et chaises de cafétéria, tables de cabine, canapés, meubles de cuisine, technologie de bureau, intimité/panneaux acoustiques et autres ), canal de distribution (en ligne et hors ligne), utilisateur final (hôpitaux, bureaux, hôtellerie (hôtels/restaurants/cafétéria), écoles et universités, aéroports, services alimentaires et autres), tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché américain du mobilier et de l’ameublement contract

Le mobilier de collectivité, également appelé mobilier commercial ou de bureau, est spécialement conçu et utilisé à des fins commerciales. Le mobilier contractuel comprend des bureaux et des postes de travail, des chaises et des tables, des armoires de rangement et des étagères et des ensembles de canapés. Il est le plus souvent utilisé dans les restaurants, les hôtels, les bureaux, les écoles et les collèges, les réceptions, les salles d’attente, etc. De plus, la récente pandémie a accru l’adoption du télétravail, qui permet aux travailleurs d’emporter du matériel de bureau à la maison, augmentant ainsi la demande de mobilier de bureau à domicile. Cela devrait stimuler davantage la croissance du marché. Cependant,

Data Bridge Market Research analyse que le marché américain du meuble et de l’ameublement contractuels devrait atteindre une valeur de 20 792,43 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision. Le segment des chaises et tabourets est le plus grand segment de type sur le marché. Le rapport de marché couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par type (chaises et tabourets, armoires de rangement, bureaux et tables, luminaires, murs architecturaux, tables et chaises de cafétéria, tables de cabine, canapés, meubles de cuisine, technologie de bureau, intimité/panneaux acoustiques, etc.), canal de distribution (en ligne et Hors ligne), utilisateur final (hôpitaux, bureaux d’entreprise, hôtellerie (hôtels/restaurants/cafétéria), écoles et universités, aéroports, services alimentaires et autres) Pays couvert NOUS Acteurs du marché couverts MillerKnoll, Inc., Haworth Inc., Steelcase Inc., Kimball International Inc., National Business Furniture, OFS, DIRTT, Teknion, KI, Affordable Interior Systems, Inc., Trendway Corporation (filiale de Fellowes Brands), Safco Products Company, Bush Furniture, Bestar, Sauder Woodworking Co., Office Star Products, Kinnarps AB, 9to5 Seating LLC. (une filiale du groupe Flokk), Hussey Seating Company, Creative Wood, Humanscale, Virco Inc, Blockhouse Furniture, Branch, Autonomous, HNI Corporation, Berco Designs, Global Furniture Group, BossChair, Office Furniture Store, Nienkamper International, Inc., et Artopex, entre autres

Définition du marché

Le mobilier contract, également appelé mobilier commercial ou de bureau , est spécialement conçu et utilisé à des fins commerciales. Les meubles de contrat sont tous les meubles conçus et fabriqués pour une installation commerciale dans les bureaux, les salles d’attente, les halls d’entrée et autres espaces publics. Le mobilier contractuel comprend des bureaux et des postes de travail, des chaises et des tables, des armoires de rangement et des étagères, des ensembles de canapés et autres. Il est conçu et fabriqué à partir de matériaux durables pour résister à l’utilisation intensive associée à un contrat ou à un cadre commercial. Il est souvent utilisé dans les hôtels, les établissements d’enseignement, les restaurants, les hôpitaux, les aéroports et les bureaux. Les meubles de contrat sont conçus pour répondre aux normes de l’industrie car ils sont soumis à des processus de test et de certification rigoureux, ce qui donne confiance dans l’achat du produit.

Dynamique du marché américain du meuble et de l’ameublement pour collectivités

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Demande croissante de décoration et de design d’intérieur

Le mobilier contract est largement utilisé dans les restaurants, les hôtels, les bureaux, les écoles, les universités, les salles d’attente et les réceptions. Comme les entreprises ont tendance à sélectionner des meubles contractuels pour augmenter l’efficacité de l’employé en gardant à l’esprit le confort, elles ont également tendance à embaucher un architecte d’intérieur pour les petits ou grands bureaux aux États-Unis. La demande croissante d’architectes d’intérieur et de décorateurs aux États-Unis pour les bureaux et les maisons est agissant en tant que moteur pour les ventes du marché du mobilier et de l’ameublement contract. On estime qu’il aura également un impact positif à l’avenir.

Demande croissante de mobilier modulaire

Un meuble modulaire est une unité préfabriquée qui peut être combinée de différentes manières pour meubler un espace donné. Il permet à l’utilisateur d’utiliser des pièces séparées comme mobilier autonome ou de les combiner dans un seul cadre pour plus de fonctionnalité. L’environnement de bureau en évolution rapide et les rôles d’un employé sur une durée exigent des meubles modulaires pour les bureaux dans toute la région des États-Unis. Il a alimenté sa demande qui devrait agir positivement sur la croissance du marché américain du meuble et de l’ameublement contract.

Croissance dans le secteur du commerce électronique

Le commerce électronique (ou commerce électronique) englobe divers données, systèmes et outils pour les acheteurs et les vendeurs en ligne, y compris les achats mobiles et le cryptage des paiements en ligne. Actuellement, la plupart des entreprises de meubles ayant une présence en ligne utilisent une boutique et/ou une plateforme en ligne pour mener des activités de marketing et de vente de commerce électronique et superviser la logistique et les exécutions, ce qui entraîne la croissance rapide du secteur du commerce électronique aux États-Unis.

Occasion

Développer des cultures de travail hybrides

La pandémie de COVID-19 a changé la culture de travail dans de nombreux secteurs de l’économie américaine. Le travail à domicile pendant la période de confinement et après le confinement, le travail hybride a été une opportunité pour le marché américain du meuble et de l’ameublement contract de s’épanouir et d’étendre son application. La culture de travail hybride croissante présente de nombreux avantages par rapport à la culture de travail conventionnelle car elle permet la flexibilité et l’agilité, une productivité accrue et des avantages financiers pour les employés. On estime qu’il augmentera le nombre d’employés de la FMH à l’avenir, ce qui devrait constituer une opportunité pour la croissance du marché américain du meuble et de l’ameublement.

