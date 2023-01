Le marché américain du lactate de sodium pour l’industrie pharmaceutique croît à un TCAC de 12,2 % jusqu’en 2028 Le marché du lactate de sodium pour l'industrie pharmaceutique est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par forme posologique, type de population, application, utilisateur final et canal de distribution.

Le marché américain du lactate de sodium pour l’industrie pharmaceutique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 12,2 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Il atteindra 48,57 millions de dollars d’ici 2028. Le lactate de sodium est le sel de sodium de l’acide lactique. Aussi appelé sel monosodique ou sel de lactate de sodium.

Le lactate de sodium est produit en neutralisant l’acide lactique produit par la fermentation de sources de sucre telles que la betterave à sucre et le maïs. Sa formule chimique est NaC3H5O3 et il a un peu le goût d’une solution saline. Le lactate de sodium peut être trouvé dans les tissus musculaires humains et animaux.

Marché du lactate de sodium à la portée de l’industrie pharmaceutique et à la taille du marché

Sur la base de la forme posologique, le marché du lactate de sodium pour l’industrie pharmaceutique est segmenté en injectables, solutions et concentrés. En 2021, le segment des solutions devrait dominer la croissance du marché en raison de l’utilisation intensive de solutions par les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire, ce qui stimulera la demande de ces produits au cours de la période de prévision.

Sur la base du type de population, le lactate de sodium sur le marché de l’industrie pharmaceutique est segmenté en pédiatrique et adulte. En 2021, le segment adulte devrait dominer la croissance du marché en raison de l’augmentation des maladies cardiovasculaires et des troubles électrolytiques graves chez les adultes.

Sur la base de l’application, le marché du lactate de sodium dans l’industrie pharmaceutique est segmenté en solutions intraveineuses, CAPD, solutions de dialyse, contrôle du PH, séquestration des métaux, intermédiaires chiraux et anti-inflammatoires. En 2021, les fluides intraveineux devraient dominer la croissance du marché en raison des résultats immédiats d’acquisitions rapides et de forts comportements de maintenance.

Marché du lactate de sodium pour l’analyse au niveau du pays de l’industrie pharmaceutique

Le marché du lactate de sodium pour l’industrie pharmaceutique est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par forme posologique, type de population, application, utilisateur final et canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le lactate de sodium pour l’industrie pharmaceutique sont les États-Unis.

Le marché américain du lactate de sodium pour l’industrie pharmaceutique se développe principalement en raison de l’utilisation croissante du lactate de sodium par les sociétés pharmaceutiques, de l’augmentation des procédures CAPD aux États-Unis, de la demande croissante d’intermédiaires chiraux et de l’utilisation de la séquestration des métaux dans les produits pharmaceutiques.

Analyse/aperçus régionaux du marché du lactate de sodium

Le marché Lactate de sodium est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, forme, utilisateur final et application référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Lactate de sodium sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie en Amérique du Nord, le reste de l’Europe en Europe. . , Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, États-Unis, Émirats arabes unis, Arabie saoudite , Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), qui fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché du lactate de sodium en raison de l’augmentation des approbations de produits par la FDA, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître de 2022 à 2029 en raison des changements de mode de vie de la population croissante et de la demande croissante d’aliments sains et nutritifs.

