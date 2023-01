Le marché américain du cannabidiol (CBD) devrait croître à un TCAC de 28,6 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché américain du cannabidiol (CBD) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022 à 2029 . Selon l’analyse de Data Bridge Market Research , le marché enregistrera un TCAC de 28,6 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 . Les progrès technologiques dans les traitements médicinaux au cannabidiol (CBD) et l’essor du secteur de la santé sont un autre facteur qui stimule la croissance du marché américain du cannabidiol (CBD) au cours de la période de prévision.

Cependant, les effets secondaires associés à l’huile de CBD et aux produits contrefaits et synthétiques disponibles sur le marché limiteront la croissance du marché. L’adoption d’alliances stratégiques telles que des partenariats et des acquisitions par des acteurs clés du marché présente des opportunités pour la croissance du marché américain du cannabidiol (CBD).

Le cannabidiol (CBD) est un composé présent dans la plante de chanvre qui est extrait du chanvre ou de la marijuana, généralement du chanvre en raison de sa teneur naturellement élevée en cannabidiol (CBD). Il a de nombreux avantages dans le traitement de l’anxiété et des convulsions, ainsi que dans la réduction de la douleur. Le CBD est très demandé à des fins de santé en raison de ses propriétés thérapeutiques et c’est un facteur majeur qui stimule le marché. De tous les cannabinoïdes, le cannabidiol est le plus largement utilisé en thérapeutique en raison de son manque de propriétés psychoactives.

Dynamique du marché

chauffeur

Demande croissante de CBD dans le domaine de la santé et de la forme physique

La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à la forme physique contribuera à la croissance rapide du marché du CBD. L’augmentation du revenu disponible des consommateurs associée à la légalisation du cannabis médical devrait avoir un impact positif sur la demande de cannabidiol dans l’industrie.

De plus, les produits CBD sont utilisés pour soulager une variété de problèmes tels que l’anxiété/le stress, le sommeil/l’insomnie, la douleur chronique, les migraines, les soins de la peau, les convulsions, les douleurs articulaires et l’inflammation, les troubles neurologiques, etc. Le traitement de la douleur chronique a gagné en popularité en raison des avantages supplémentaires que procure le CBD lorsqu’il est utilisé. La demande de produits à base de cannabidiol (CBD) a augmenté ces dernières années en raison de sa large gamme d’applications médicales et de traitements antidouleur. Le CBD aide à réduire la douleur chronique en agissant sur divers processus biologiques dans le corps.

Améliorer l’approbation gouvernementale et la réglementation des produits CBD

Il existe des réglementations gouvernementales strictes et des approbations strictes requises avant que les produits à base de CBD puissent être vendus et fournis sur les marchés locaux et internationaux, ce qui freine la croissance du marché. Au fil du temps, cependant, ces restrictions se sont assouplies et il y a eu une acceptation croissante des produits CBD raffinés, parallèlement à la légalisation croissante du chanvre et des produits dérivés du chanvre pour une variété d’applications. Cela stimulera la croissance et la demande du marché.

Chance

Augmentation des investissements dans le développement de nouveaux produits à base de CBD

Avec la tendance croissante à proposer des produits innovants et raffinés sur le marché, les fabricants investissent beaucoup d’argent dans la R&D et la production de nouveaux produits à base de CBD. Les huiles, les teintures, les concentrés, les capsules, les solutions topiques (par exemple, les esclaves, les baumes à lèvres, les lotions) et les produits alimentaires (par exemple, les produits de boulangerie, le café, le chocolat, la gomme et les bonbons) sont des produits à base de CBD très demandés.

La demande croissante a augmenté le nombre d’essais portant sur les effets du CBD sur certaines conditions de santé, ce qui devrait conduire au développement de nouveaux produits, offrant ainsi une opportunité d’augmentation de la demande dans les années à venir. De plus, de nombreuses entreprises s’approvisionnent en huile de CBD en vrac et fabriquent des produits infusés au CBD. De plus, un certain nombre de détaillants de produits de santé et de bien-être proposent des produits à base de CBD, tels que Rite Aid, CVS Health et Walgreens Boots Alliance.

Impact post-COVID-19 sur le marché américain du cannabidiol (CBD)

Le COVID-19 a entraîné une augmentation significative de la demande de fournitures médicales de la part des professionnels de la santé et du public pour prendre des mesures préventives. Les fabricants de ces produits ont la possibilité de capitaliser sur la demande accrue de fournitures médicales en assurant un approvisionnement régulier en équipements de protection individuelle sur le marché. Le COVID-19 devrait avoir un impact majeur sur le marché américain du cannabidiol (CBD).

Portée du marché américain du cannabidiol (CBD) et taille du marché

par origine

engourdi

marijuana

par type de produit

Huile de CBD

Isolat de CBD

Concentré de CBD

autre

Naturellement

biologique

Matière inorganique

par niveau

qualité alimentaire

grade thérapeutique

sur demande

teinture

nourriture

boissons

pharmaceutique

thème

Compléments alimentaires

autre

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du cannabidiol (CBD) aux États-Unis

Les principales entreprises présentes sur le marché du cannabidiol (CBD) sont :

CV Sciences , Inc.、VIVO Cannabis Inc.、Gaia Herbs Hemp、Phoena Holdings Inc.、Medical Marijuana, Inc.、The Cronos Group、CHARLOTTE’S WEB、HEXO Corp.、Aurora Cannabis、Canopy Growth Corporation、Jazz Pharmaceuticals, Inc.、 Tilray, Curaleaf , KAZMIRA, Freedom Leaf, Inc., Koi CBD, Groff North America Hemplex, Joy Organics, Elixinol Wellness Limited, Isodiol International Inc., Healthy Food Ingredients, LLC, NuLeaf Naturals , LLC, Diamond CBD, Medterra CBD, ENDOCA ,绿色道路等等。

