Le marché américain des télé-AVC devrait croître à un TCAC de 19,1 % au cours de la période de prévision

Le rapport sur le marché américain des attaques à distance détaille les parts de marché, les nouveaux développements et l'analyse du portefeuille de produits, l'impact des acteurs du marché nationaux et locaux, l'analyse des opportunités dans les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, l'expansion géographique. marchés et innovation technologique.

Le marché américain de la télémétrie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le marché croît à un TCAC de 19,1 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 9 837,17 millions USD d’ici 2028, selon une analyse de Data Bridge Market Research. L’approbation croissante par la FDA des dispositifs d’AVC à distance est l’un des principaux facteurs de croissance du marché.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché américain de la téléthérapie figurent Abbott, GE Healthcare (une filiale de General Electric), VeeMed, swyMe, TeleSpecialists, American Well, InTouch Technologies, Inc. (une filiale de Teladoc Health, Inc.), iSchemaView , Inc., The General Hospital Corporation, Brigham and Women’s Hospital, Providence Health & Services, South Carolina Medical University, Lakewood Health System, Nebraska Medicine, CentraCare, Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER), Rush Medical University Center, Penn Des entreprises nationales comme Medicine, UCLA Health et Medtronic. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Le nombre croissant de patients victimes d’un AVC et la sensibilisation croissante à la réduction des risques stimulent la croissance du marché. Le marché devient de plus en plus concurrentiel à mesure que les acteurs du marché continuent d’étendre leur présence, leurs services et leur assistance sur le marché américain. Par exemple, en septembre 2020, Abbott a annoncé Merlin 10.0, son système distant d’importation et de gestion des informations pour les patients souffrant d’insuffisance cardiaque. Il utilise un système de capteur CardioMEMS HF qui permet aux cliniciens d’envoyer des notifications personnalisées aux patients. Il permet aux entreprises de fournir un service plus personnalisé à leurs clients, augmentant ainsi la valeur de leur marque.

Étendue et taille du marché de la télé-attaque aux États-Unis

El mercado de teleterapia de EE. UU. está segmentado en ocho segmentos destacados en función de los componentes, los servicios de las instalaciones, los entornos de atención, el tipo de implementación, el tipo de viaje, la aplicación, el usuario final y el canal de distribution.

Sur la base des composants, le marché américain de la télémétrie a été segmenté en matériel , logiciel et services . Le segment du matériel détient la plus grande part de marché dans le segment des produits jusqu’en 2021 et devrait croître au TCAC le plus élevé, avec des coûts plus élevés par rapport aux logiciels et aux services.

Sur la base des services d’installation, le marché américain des télécommunications est segmenté en sur site et à distance. En 2021, le segment en face à face aura la plus grande part de marché parmi le segment de l’offre, car il est principalement utilisé dans les cliniques. Cependant, compte tenu de la popularité des services mobiles, le segment distant devrait croître au rythme le plus élevé.

Sur la base du cadre de soins, le marché américain des télé-AVC a été segmenté en unités mobiles d’AVC, unités de soins intensifs (USI) , services d’urgence (ED), unités médico-chirurgicales et autres. En 2021, le segment des unités de voyage mobiles détiendra la plus grande part du segment de l’offre et devrait croître au TCAC le plus élevé en raison de la portabilité et de l’utilisation d’urgence.

En fonction du type de déploiement, le marché américain de la téléphonie à distance a été segmenté en sur site et en cloud. En 2021, le segment local aura la plus grande part de marché dans le segment de l’approvisionnement en raison des installations dans les hôpitaux et les cliniques.

En fonction du type d’AVC, le marché américain des télé-AVC a été segmenté en attaque ischémique, hémorragique et ischémique transitoire (AIT). Le segment ischémique représentait la plus grande part de marché parmi le segment de produits en 2021 et devrait croître au TCAC le plus élevé car ce sont des AVC plus fréquents et donc plus de traitements pour ces AVC.

Sur la base de la demande, le marché américain des télé-AVC a été segmenté en soins préhospitaliers et hospitaliers et autres applications. Le segment des soins préhospitaliers et hospitaliers représentait la plus grande part de marché dans le segment des services en 2021 et devrait croître au TCAC le plus élevé, car ces segments mettent actuellement en œuvre une grande quantité de téléthérapie dans les cliniques et les hôpitaux.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché américain de la télé-AVC a été segmenté en fournisseurs et patients. Le segment des fournisseurs représentait la plus grande part du segment d’approvisionnement en 2021 et devrait croître au TCAC le plus élevé à mesure que le nombre de cliniques de télésanté augmente et offre de meilleures installations aux patients.

Sur la base du canal de distribution, le marché américain de la téléphonie à distance a été segmenté en appels d’offres directs, distribution par des tiers et vente au détail. En 2021, le segment des appels d’offres directs représentait la plus grande part de marché dans le segment de l’approvisionnement et devrait croître au TCAC le plus élevé des appels d’offres, car ces matériels et logiciels sont chers et sont commandés principalement par le biais d’appels d’offres directs. .

Le segment par pays du rapport sur le marché américain des AVC à distance fournit également des influenceurs individuels du marché et des modifications réglementaires du marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prédire les conditions du marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques, et les défis dus à une concurrence intense ou faible des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte en fournissant une analyse prédictive des données pays.

