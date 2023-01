Le marché américain des réfrigérateurs résidentiels sous le comptoir observera une croissance importante par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

«

Marché américain des réfrigérateurs sous comptoir résidentiels, par produit (réfrigérateur à boissons sous le comptoir, tiroir de réfrigérateur sous le comptoir, réfrigérateur congélateur sous le comptoir), charnière (charnière droite, charnière gauche), capacité (moins de 100 litres, 101 à 200 litres, autres), taille (15 pouces , 24 pouces, 34 pouces), matériau de la porte (verre, acier inoxydable), contrôle de la température (automatisé, manuel), canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, magasin d’électronique et d’électroménager, commerce électronique, autres), tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Au cours des dernières années, les réfrigérateurs sous comptoir résidentiels sont devenus populaires parmi les consommateurs, car ces produits ont évolué pour répondre aux besoins croissants des consommateurs. La demande de réfrigérateurs sous comptoir augmente sur le marché résidentiel en raison du changement de mode de vie des consommateurs. De plus, la pandémie et le verrouillage ont forcé les gens à rester à l’intérieur, c’est à ce moment-là que le besoin d’un réfrigérateur résidentiel sous le comptoir a été ressenti par les gens car ils stockaient des boissons pour éviter de sortir. De plus, beaucoup de gens sont susceptibles de créer un bar à domicile qui est rempli en utilisant des réfrigérateurs résidentiels sous le comptoir.

L’augmentation de la consommation d’aliments et de boissons surgelés, l’augmentation du revenu disponible des consommateurs et la tendance croissante à vivre en famille nucléaire sont quelques-uns des moteurs qui stimulent la demande de réfrigérateurs sous comptoir résidentiels sur le marché. Cependant, les coûts élevés de maintenance et de service des réfrigérateurs sous le comptoir limitent sa croissance sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des réfrigérateurs résidentiels sous le comptoir devrait croître à un TCAC de 2,8 % au cours de la période de prévision. Le « réfrigérateur à boissons sous le comptoir » représente le segment de produits le plus important sur le marché respectif en raison de la hausse de la tendance du bar à domicile. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Année historique 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliers de dollars Segments couverts Par produit (réfrigérateur à boissons sous le comptoir, tiroir de réfrigérateur sous le comptoir, réfrigérateur congélateur sous le comptoir), charnière (charnière droite, charnière gauche), capacité (moins de 100 litres, 101 à 200 litres, autres), taille (15 pouces, 24 pouces, 34 pouces ), Matériau de la porte (verre, acier inoxydable), contrôle de la température (automatisé, manuel), canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, magasin d’ électronique et d’électroménager, commerce électronique, autres) Pays couverts NOUS Acteurs du marché couverts LIEBHERR (Bade-Wurtemberg, Allemagne), True Manufacturing Co., Inc. (Missouri, États-Unis), Summit Appliance (Marque de FELIX STORCH, INC.) (New York, États-Unis), The Middleby Corporation (Illinois, États-Unis), Perlick Corporation (Wisconsin, États-Unis) (), Whirlpool Corporation (Michigan, États-Unis), Haier Group (Qingdao, Chine), Danby (Ontario, Canada), Smeg SpA (Guastalla, Italie), Sub-Zero Group, Inc. (Wisconsin, États-Unis), entre autres.

Définition du marché

Les réfrigérateurs sous comptoir sont suffisamment petits pour être placés sous le comptoir de la cuisine ou sous tout autre comptoir dans les lieux résidentiels. Les réfrigérateurs sous comptoir sont disponibles dans une large gamme de températures et de tailles qui peuvent être utilisées pour des applications petites à moyennes. Ils sont utilisés pour stocker et conserver des boissons telles que du vin, des jus de fruits, des boissons gazeuses , des smoothies et autres. Il peut également être utilisé comme mini-réfrigérateur et des produits alimentaires peuvent également y être stockés. Les réfrigérateurs sous le comptoir sont disponibles en trois types tels que le réfrigérateur à boissons sous le comptoir, le tiroir du réfrigérateur sous le comptoir et le réfrigérateur-congélateur sous le comptoir.

Cadre réglementaire

National Energy Conservation and Policy Act (NEPCA): La loi énonce la politique des États-Unis selon laquelle le gouvernement fédéral a la responsabilité de promouvoir l’utilisation de la conservation de l’énergie et du chauffage et de la climatisation solaires dans les bâtiments fédéraux. Le but de cette loi est de réglementer le commerce entre États, de réduire la croissance de la demande d’énergie aux États-Unis et de conserver les ressources énergétiques non renouvelables produites à la fois dans les secteurs commercial et résidentiel.

La dynamique du marché du marché américain des réfrigérateurs résidentiels sous le comptoir comprend:

Facteurs/opportunités sur le marché américain des réfrigérateurs résidentiels sous le comptoir

Augmentation de la consommation d’aliments et de boissons surgelés

Les aliments et boissons congelés comprennent les aliments prélavés, cuits, principalement emballés et prêts à consommer. La culture occidentale influence fortement les consommateurs en raison des horaires serrés où tout est simple et rapide. Les gens recherchent des options plus rapides, plus faciles à préparer et plus saines que les autres aliments et collations rapides sur le marché.

De plus, les aliments surgelés font partie des catégories à la croissance la plus rapide dans l’épicerie, avec des indications claires que l’affinité des consommateurs pour les aliments surgelés continuera de croître. Les consommateurs du monde entier veulent des options pratiques, accessibles et facilement en ligne. Ceci, à son tour, augmente la demande de petits réfrigérateurs compatibles pour le stockage et la conservation des aliments.

Tendance croissante à vivre en famille nucléaire

Les familles nucléaires ont changé la façon dont les réfrigérateurs sont utilisés. Cela a donné le concept de mini-réfrigérateurs capables de stocker des boissons, de l’eau, du lait et d’autres collations alimentaires. Un petit réfrigérateur peut stocker les choses correctement avec un excellent effet de refroidissement, et il est également capable de congeler avec des compartiments congélateurs.

Perspectives positives envers le concept de maison intelligente

La maison intelligente intègre la technologie et les services via le réseau domestique pour une meilleure qualité de vie afin de faciliter la vie de l’utilisateur de différentes manières et de la rendre plus confortable en utilisant la technologie. L’objectif principal des fonctions de la maison intelligente est d’améliorer la qualité de vie et de fournir un confort à la maison, tout en garantissant une sécurité et une efficacité accrues grâce à l’utilisation d’appareils télécommandés. Les appareils de cuisine intelligents, tels que les mini-réfrigérateurs compatibles, font partie de ces appareils de cuisine qui peuvent être autocontrôlés et faciles à manipuler.

Initiatives gouvernementales pour des appareils électroménagers éconergétiques

Les appareils électroménagers intelligents incluent une technologie avancée d’automatisation de la maison et de la cuisine qui améliore la façon dont les gouvernements surveillent et contrôlent les systèmes de machines, de chauffage, de refroidissement et d’éclairage dans les lieux résidentiels à travers les pays, augmentant ainsi l’efficacité de ces systèmes. Ces dernières années, le gouvernement américain a réalisé diverses activités de recherche et investissements pour développer des appareils ménagers et de cuisine innovants et avancés tels que des réfrigérateurs intelligents sous le comptoir, qui seraient plus économes en énergie à long terme.

Téléchargez un exemple de copie du rapport sur le marché américain des réfrigérateurs sous comptoir résidentiels @rt @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=us-residential-undercounter-refrigerators-market

Ce rapport sur le marché américain des réfrigérateurs sous comptoir résidentiels met également à disposition des statistiques sur l’état actuel de l’industrie en tant que source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché. En comprenant précisément les exigences du client et en les suivant fermement, ce rapport de recherche sur le marché américain des réfrigérateurs sous comptoir résidentiels a été structuré. Ce rapport étudie les attributs du marché, la structure de l’industrie et le scénario concurrentiel, les problèmes, les concepts de désir, ainsi que les stratégies commerciales, l’efficacité du marché, la recherche d’investissement et les nouveaux défis commerciaux. Le rapport de recherche commerciale évalue les performances actuelles et futures du marché américain Réfrigérateurs sous comptoir résidentiels en plus des toutes nouvelles tendances sur le marché.

Les données géométriques rassemblées pour générer ce rapport sur le marché américain des réfrigérateurs sous comptoir résidentiels sont principalement indiquées avec les graphiques, les tableaux et les graphiques qui rendent ce rapport plus convivial. En outre, le rapport donne un aperçu de la croissance des revenus et de l’initiative de durabilité. Ce rapport d’analyse de l’industrie permet aux entreprises de bien se familiariser avec une connaissance approfondie des statistiques du marché mondial, régional et local. Reprendre un tel rapport d’étude de marché est toujours bénéfique pour toute entreprise, qu’elle soit à petite ou à grande échelle, pour la commercialisation de produits ou de services. Toutes les données statistiques et numériques qui ont été estimées dans ce rapport sur le marché américain des réfrigérateurs sous comptoir résidentiels sont représentées à l’aide de graphiques, de tableaux ou de tableaux, ce qui rend ce rapport plus convivial.

Pour obtenir plus d’informations sur cette recherche, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/us-residential-undercounter-refrigerators-market

Quelles idées et quels concepts sont couverts dans le rapport sur le marché américain des réfrigérateurs sous comptoir résidentiels?

– Les évaluations comptabilisées dans toutes les zones et la part de marché enregistrée en utilisant chaque lieu sont indiquées dans le rapport sur le marché américain des réfrigérateurs sous comptoir résidentiels.

– La découverte résume le taux de boom de la consommation de produits dans les zones concernées ainsi que leur consommation Part de marché des réfrigérateurs sous comptoir résidentiels aux États-Unis.

– Les données concernant le prix à la consommation du marché de l’industrie de toutes les provinces, principalement basées sur les régions concernées et les types de produits, sont inculquées dans le rapport.

Évaluation régionale du marché des réfrigérateurs sous comptoir résidentiels aux États-Unis :

– Le marché de l’industrie, en ce qui concerne la portée provinciale, est segmenté entre les États-Unis, l’Europe, le Japon, la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est. Le dossier comprend en outre des statistiques concernant l’ utilisation des marchandises à un certain stade des topographies.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=us-residential-undercounter-refrigerators-market

Rapports les plus populaires :

Le marché de l’API d’ibuprofène est susceptible de saisir la valeur par, la taille, la part, les principaux moteurs de croissance, les tendances, les défis et le paysage concurrentiel

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ibuprofen-api-market

Le marché des stérols végétaux va augmenter et devrait subir un TCAC par, taille, part, tendances, moteurs, défis, demande et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-plant-sterols-market

Le marché de l’emballage peut-il présenter un TCAC remarquable par, taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, analyse des opportunités et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-can-packaging-market

Le marché des panneaux solaires flottants est attendu avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives de croissance

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-floating-solar-panels-market

Le marché des carreaux de céramique et de pierre naturelle devrait atteindre par, taille, part, tendances, stratégies de développement, scénario concurrentiel et analyse de segmentation

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ceramic-and-natural-stone-tiles-market

Le marché des étiquettes de surveillance électronique des articles (EAS) augmentera à un TCAC par, taille, part, tendances émergentes, stratégies commerciales et paysage concurrentiel

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electronic-article-surveillance-labels-eas-market

Le marché des vêtements de yoga va augmenter en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des principaux moteurs de croissance, des défis et des perspectives de revenus de l’industrie

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-yoga-apparel-market

Le marché de la literie pour la maison est susceptible d’augmenter à l’échelle mondiale en fonction de la taille, de la part, des tendances, de la demande, des prévisions de croissance et des défis

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-home-bedding-market

La taille du marché des ingrédients anti-pollution est susceptible de connaître une croissance considérable par, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-anti-pollution-ingredients-market

Le marché des produits de bain et de douche pour bébés affichera une croissance remarquable du TCAC par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-baby-bath-and-shower-product-market

Les revêtements fonctionnels et barrières pour le marché du papier connaîtront une croissance substantielle de par, taille, part, tendances, principaux moteurs, croissance et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-functional-and-barrier-coatings-for-paper-market

Le marché des emballages en verre et en verre pour observer une croissance importante par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-glassine-and-glass-proof-packaging-market

Le marché des sacs industriels est susceptible d’influencer la valeur par, la taille, la part, les tendances, la croissance de l’entreprise, les défis et les perspectives concurrentielles

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research set forth itself as an unconventional and neoteric Market research and consulting firm with unparalleled level of resilience and integrated approaches. We are determined to unearth the best market opportunities and foster efficient information for your business to thrive in the market. Data Bridge endeavours to provide appropriate solutions to the complex business challenges and initiates an effortless decision-making process. Data Bridge is an aftermath of sheer wisdom and experience which was formulated and framed in the year 2015 in Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

«