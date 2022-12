Le marché américain des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux croît à un TCAC de 4,2% d’ici l’année de prévision 2028

Le marché américain des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 4,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 22 22 534,65 000 USD d’ici 2028. L’augmentation du nombre de maladies aéroportées devrait stimuler la croissance du marché américain des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV).

Le purificateur d’air est un appareil qui aide à purifier l’air intérieur de la poussière et des pollens, rendant l’air pur sans impact sur la santé de l’individu. Une variété de purificateurs d’air a été fabriquée avec une prise de conscience accrue de l’impact négatif de l’air pollué causant un impact grave sur le système respiratoire. Les purificateurs d’air sont fabriqués avec des filtres HEPA très avancés avec de nombreuses applications dans les hôtels et les restaurants, les centres de données et les segments automobiles.

L’augmentation de la demande de purificateurs d’air dans le secteur de l’hôtellerie devrait stimuler la croissance du marché américain des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV). L’utilisation d’un purificateur d’air augmente le risque que la génération d’ozone ait un impact négatif sur l’environnement, ce qui freine la croissance du marché américain des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV).

Obtenez l’exemple de rapport@

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=us-commercial-ultraviolet-uv-air-purifier-market&RB

Ce rapport sur le marché américain des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) aux États-Unis, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché et taille du marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux aux États-Unis

Sur la base du type, le marché américain des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) est segmenté en CVC commerciaux autonomes et intégrés. En 2021, le segment autonome domine avec une augmentation de la demande générée par le secteur hôtelier en raison de l’épidémie soudaine de COVID-19.

Sur la base de la mobilité, le marché américain des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux est segmenté en portables et non portables. En 2021, le segment portable domine avec une augmentation de la demande des zones de services publics réduisant le coût d’installation des produits en utilisant les produits selon les besoins de toutes les zones spécifiques.

Des réglementations de plus en plus strictes pour les infrastructures industrielles

Le marché américain des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance de la base installée de différents types de produits pour le marché américain des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans exigences des produits de purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux aux États-Unis, scénarios réglementaires et leur impact sur le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux aux États-Unis. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

Voir la table des matières détaillée @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=us-commercial-ultraviolet-uv-air-purifier-market&RB

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux aux États-Unis

Le paysage concurrentiel du marché américain des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence aux États-Unis, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, l’analyse de la marque, le produit approbations, brevets, largeur et largeur du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché USUS Commercial Ultraviolet (UV) Air Purifier.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché USUS Commercial Ultraviolet (UV) Air Purifier sont Hamilton Beach Brands Holding Company, Winix Inc., SAMSUNG, Rabbit Air, IQAir, DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., Camfil, Austin Air, Alen Corporation, Sharp Electronics Corporation, Sunbeam Products, Inc., Koninklijke Philips NV, Unilever, LG Electronics, Xiaomi, Honeywell International Inc., Panasonic Corporation, Whirlpool parmi d’autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Obtenez plus d’informations @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/us-commercial-ultraviolet-uv-air-purifier-market

Par exemple,

En mars 2021, Unilever a annoncé un partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement pour parvenir à la durabilité des solutions de traitement et d’emballage du plastique. Cela contribuera à augmenter les revenus d’Unilever.

La collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies des acteurs du marché renforcent l’empreinte de l’entreprise sur le marché américain des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux, ce qui présente également des avantages pour l’organisation dans son rythme de croissance.

Parcourir les rapports liés aux produits de grande consommation :

https://www.scribd.com/document/615308741/Cucurbit-Vegetable-Seeds-Market-is-Expected-to-Reach-the-Value-of-USD-4

https://www.mediafire.com/file/ssambkp081p16u0/Cucurbit+Vegetable+Seeds+Market+is+expected+to+reach+the+value+of+USD+4.pdf/file

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/cucurbit-vegetable-seeds-market-is-expected-to-reach-the-value-of-usd-4pdf-254953353

https://www.edocr.com/v/ln03kqa1/bidkarr007/cucurbit-vegetable-seeds-market-is-expected-to-rea

https://pinpdf.com/cucurbit-vegetable-seeds-market-494092dd5b8cce29cbdd3431dbed0d43.html

https://marketin50.wordpress.com/2022/12/19/folding-furniture-market-is-expected-to-be- growing-at-a-growth-rate-of-7-80-till-2029- la-poussée-de-la-demande-de-multifonctionnel/

https://notepin.co/shared/vwbjqx6ust9ko

https://hackmd.io/s/HkgY7g0Oo

À propos de nous :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com