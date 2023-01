Le marché américain des fauteuils de course devrait croître à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision 2022-2029 Au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, la région Asie-Pacifique dominera les fauteuils de course aux États-Unis en raison de la popularité croissante des jeux sur Internet et de la demande croissante de PC et d'appareils intelligents (par exemple, smartphones, mobiles, tablettes, etc.) la région. . L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la technologie moderne et du pouvoir d'achat des habitants de la région au cours de la période de prévision susmentionnée.

Le marché américain des fauteuils de course devrait croître . de croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 77 737 990 USD d’ici 2029.

Les chaises de course sont souvent utilisées pour les jeux de course et comportent des dossiers hauts, des sièges baquets et des bords de siège surélevés. Les joueurs trouveront généralement des coussins pour le soutien de la tête et des lombaires, et les accoudoirs peuvent être ajustés dans au moins trois directions. Les fauteuils de course sont spécialement conçus pour offrir confort et soutien aux joueurs lors de longues sessions de course. Une chaise de course est exactement la même qu’une chaise de direction ou de bureau avec un dossier et des accoudoirs réglables.

L’angle des chaises est également réglable, certaines inclinables jusqu’à 90 degrés. Certains fauteuils de course incluent également des composants électroniques intégrés, tels que des haut-parleurs, des vibrations, un éclairage RVB, etc. L’intégration d’appareils électroniques aide les joueurs à améliorer l’efficacité des jeux en fournissant des équipements de course à portée de main.

Étendue du marché mondial des fauteuils roulants aux États-Unis et taille du marché

Le marché américain des fauteuils de course est segmenté en fonction des accessoires électroniques, du type de roue, du matériau, du poids, du prix et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Sur la base des accessoires électroniques, le marché des fauteuils de course est segmenté en ceux sans accessoires électroniques et ceux avec accessoires électroniques.

En fonction du type de roue, le marché des fauteuils de course est segmenté en roues et sans roues.

En termes de matériaux, le marché des fauteuils de course se divise en cuir polyuréthane et en cuir PVC.

Analyse au niveau national du marché américain des fauteuils roulants

Le marché américain des chaises de course est analysé avec des informations et des tendances de la taille du marché par pays, des accessoires électroniques, du type de roue, du matériau, du poids, du prix et de l’utilisateur final, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché américain des fauteuils roulants comprennent les États-Unis en Amérique du Nord, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, d’autres pays européens en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Chaise de course aux États-Unis

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché américain des fauteuils de course sont :

A-dec Inc., Craftmaster Contour Equipment Inc., Danaher., Henry Schein, Inc., Tecnodent SRL, Confidential Equipment Pvt Ltd, PROMPT ENGINEERING WORKS, Ace Casual Furniture, CORSAIR, GT OMEGA, DXRacer USA LLC, ThunderX3, Arozzi North Amérique, Secretlab, Cooler Master Technology Inc., Herman Miller, Inc., Clutch Chairz US., Noblechairs, Raidmax, GENESIS, NEEDforSEAT USA, Brazen Gaming Chairs, Karnox, VERTAGEAR, NITRO CONCEPTS, Playseat 和 AKRacing 等.

