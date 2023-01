Le marché américain des emballages de services alimentaires compostables va augmenter et devrait subir un TCAC par, taille, part, tendances, moteurs, défis, demande et perspectives de revenus

Le marché américain des emballages de services alimentaires compostables va augmenter et devrait subir un TCAC par, taille, part, tendances, moteurs, défis, demande et perspectives de revenus

«

Marché américain des emballages compostables pour services alimentaires, par produit (sacs, tasses, sachets et sachets, bols, plateaux, assiettes, coquilles, couverts, pailles, couvercles, films, autres), matériau (plastique, papier et carton, autres), couche d’emballage ( Emballage Primaire, Emballage Secondaire, Emballage Tertiaire), Canal de Distribution (B2B, Supermarchés/Hypermarchés, Commerces de Proximité, Grands Magasins, Magasins Spécialisés, E-Commerce, Autres), Utilisateur Final (Fruits & Légumes, Produits Laitiers, Boulangerie & Confiserie, Viande, poisson et volaille, plats cuisinés, sauces, vinaigrettes et condiments, autres) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Analyse et perspectives du marché américain des emballages compostables pour services alimentaires

Le marché américain des emballages compostables pour la restauration devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 3,7% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 712 442,62 mille d’ici 2029. Le principal facteur de croissance du marché américain des emballages compostables pour la restauration est le coût élevé de l’équipement et de l’entretien des écrans visuels qui devrait freiner la croissance du marché américain des emballages compostables pour la restauration au cours de la période de prévision.

OBTENEZ UN EXEMPLE EXCLUSIF DE COPIE DE CE RAPPORT ICI

La sensibilisation croissante aux effets néfastes des plastiques à usage unique et de divers matériaux sur l’environnement et l’augmentation de la R&D sur les innovations technologiques pour réduire le prix des emballages compostables pour la restauration devraient offrir des opportunités au marché américain des emballages compostables pour la restauration. Cependant, les infrastructures de gestion des déchets et de compostage inadéquates ainsi que les réglementations et les certifications requises pour l’étiquetage « compostable » devraient remettre en cause la croissance du marché américain des emballages compostables pour la restauration.

Le rapport sur le marché américain de la restauration compostable fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits, d’expansions géographiques , et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliers de dollars Segments couverts Par produit (sacs, gobelets, pochettes et sachets, bols, plateaux, assiettes, coques, couverts, pailles, couvercles, films, autres), matériau (plastique, papier et carton, autres), couche d’emballage (emballage primaire, emballage secondaire, Emballage Tertiaire), Canal de Distribution (B2B, Supermarchés/Hypermarchés, Commerces de Proximité, Grands Magasins, Magasins Spécialisés, E-Commerce, Autres), Utilisateur Final (Fruits & Légumes, Produits Laitiers, Boulangerie & Confiserie, Viande, Poisson & Volaille, Plats cuisinés, sauces, vinaigrettes et condiments, autres) Pays couverts NOUS Acteurs du marché couverts Genpak, LLC, BASF SE, BeGreen Packaging, Dart Container Corporation, Amcor Plc, Huhtamaki, WestRock Company, Karat by Lollicup., Pactiv Evergreen Inc. et Biodegradable Food Service, LLC entre autres

Définition du marché

Les produits compostables sont les produits qui peuvent se biodégrader et se désintégrer en éléments naturels tels que la biomasse, l’eau et le dioxyde de carbone dans un environnement de compostage et ne laissant aucun élément nocif dans le sol. Le matériau d’emballage compostable pour la restauration contient du plastique, du papier, du carton et autres. Ces matériaux compostables imitent les qualités positives du plastique conventionnel, telles que la stabilité de conservation, les propriétés barrières, la durabilité avec une différence, c’est-à-dire que ces matériaux sont entièrement compostables. La matière compostable fournit des éléments nutritifs à la terre lorsqu’elle est complètement décomposée. Pour que les matériaux d’emballage et les produits soient qualifiés de compostables, ils doivent se décomposer complètement et se décomposer en éléments naturels dans un court laps de temps après leur élimination.

COVID-19 a eu un impact minimal sur le marché américain des emballages compostables pour services alimentaires

Le COVID-19 a eu un impact sur diverses industries manufacturières au cours de l’année 2020-2021, car il a entraîné la fermeture de lieux de travail, la perturbation des chaînes d’approvisionnement et des restrictions sur les transports. La pandémie de COVID-19 a fait grimper la demande d’emballages pour aliments et boissons sûrs, respectueux de l’environnement et réutilisables à mesure que les préoccupations en matière de salubrité et de sécurité alimentaires augmentent. Les utilisateurs sortent du COVID-19 ; les consommateurs considèrent que la durabilité devient de plus en plus importante. La plupart des consommateurs du monde entier affirment être prêts à payer plus pour des emballages durables, ce qui augmentera la croissance du marché américain des emballages compostables pour la restauration.

Dynamique du marché des emballages compostables pour la restauration aux États-Unis

Conducteurs

Expansion de l’industrie de la restauration et demande croissante des consommateurs pour les produits alimentaires préemballés

Avec la croissance et l’expansion de l’industrie de la restauration ainsi que l’inclinaison croissante vers des matériaux d’emballage respectueux de l’environnement, l’utilisation de matériaux d’emballage compostables dans la restauration a considérablement augmenté. Avec les préoccupations croissantes concernant l’épuisement des ressources naturelles associées à l’attention croissante portée à la durabilité de l’environnement et au zéro déchet, l’utilisation d’une forme compostable de matériaux à base de plantes devrait gagner du terrain dans l’industrie de la restauration.

Demande et acceptation croissantes pour des solutions d’emballage durables

Les emballages compostables pour les services alimentaires ont été identifiés comme une solution réalisable, en termes de solutions d’ emballage durables . Avec la durabilité et le zéro déchet qui gagnent rapidement en popularité, les articles compostables fabriqués à partir de matières végétales se décomposent facilement avec les déchets alimentaires et se transforment en compost, grâce à quoi ils gagnent une attention et une acceptation généralisées dans l’industrie de la restauration. Les emballages compostables ne nécessitent pas de pétrole pendant la production, car ils sont entièrement fabriqués à partir de matières organiques et ne contiennent pas de plastique.

Avantages environnementaux des emballages compostables pour les services alimentaires

Les produits d’emballage alimentaire compostables sont fabriqués à partir de produits respectueux de l’environnement qui sont facilement jetables. Les emballages alimentaires compostables sont fabriqués à partir de matériaux végétaux et recyclés. La demande croissante de solutions d’emballage durables, l’augmentation des activités de recherche et développement et le lancement de nouveaux produits sont les principaux moteurs de la croissance du marché américain des emballages compostables pour la restauration.

Opportunités

Sensibilisation croissante aux effets néfastes des plastiques à usage unique et de divers matériaux sur l’environnement

Un facteur clé qui devrait agir comme une opportunité et influencer la croissance du marché américain des emballages compostables pour la restauration est la prise de conscience croissante des effets néfastes des plastiques à usage unique et de divers matériaux sur l’environnement, ce qui stimulera l’adoption de articles jetables et produits d’emballage pour la restauration.

Accroître la R&D sur les innovations technologiques pour réduire le prix des emballages compostables pour la restauration

L’attention croissante du gouvernement sur le recyclage des emballages contribue à améliorer les processus d’emballage et permet d’apporter des progrès, ce qui contribue à son tour à réduire le prix des produits finis. Les acteurs clés de l’industrie de l’emballage pour la restauration travaillent sur des formats d’emballages écologiques fabriqués à partir de plantes naturelles et de bio-polymères, qui peuvent être facilement compostables.

Téléchargez un exemple de copie du rapport sur le marché américain des emballages compostables pour les services alimentaires @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=us-compostable-foodservice-packaging-market

Le meilleur rapport d’étude sur le marché américain des emballages de services alimentaires compostables s’avère être une solution innovante et nouvelle pour les entreprises sur le marché variable d’aujourd’hui. Ce rapport de marché aide les entreprises à prospérer sur le marché en leur fournissant un éventail d’informations sur le marché et l’industrie ABC. Il comprend des informations clés sur l’industrie, la segmentation du marché, des faits et chiffres importants, des avis d’experts et les derniers développements à travers le monde. L’étude de recherche réalisée dans le rapport universel US Compostable Foodservice Packaging Market couvre le marché local, régional et mondial.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des emballages compostables pour services alimentaires aux États-Unis revêt une grande importance en cette ère de mondialisation qui ouvre la porte du marché mondial aux produits. Le rapport d’activité du marché américain des emballages compostables pour services alimentaires met à disposition les informations pertinentes sur un créneau spécifique et permet ainsi de gagner beaucoup de temps qui pourrait autrement être nécessaire pour la prise de décision. En tant que rapport d’étude de marché mondial approfondi, il identifie, analyse et estime également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché américain de l’emballage compostable pour services alimentaires, ainsi que l’analyse des détaillants, des régions géographiques, des types et des applications. Les États-Unis vainqueurs



Pour obtenir plus d’informations sur cette recherche, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/us-compostable-foodservice-packaging-market

De plus, cette étude aidera nos clients à résoudre les problèmes suivants :

Dynamique cyclique – Nous prévoyons la dynamique des industries via l’utilisation d’ approches analytiques de base et de recherche de marché non conventionnelles . Nos consommateurs utilisent les informations fournies par notre intermédiaire pour se frayer un chemin à travers les incertitudes et les perturbations du marché.

Identifier les cannibales clés – L’ alternative solide d’un produit ou d’un transporteur est la menace la plus distinguée . Nos consommateurs peuvent prendre conscience des principales cannibalisations d’un marché américain des emballages compostables pour services alimentaires, en décidant d’acheternotre recherche. Cela les aide à aligner à l’avance leurs techniques de développement / lancement de nouveaux produits.

Repérer les tendances à la hausse – Notre présentation de l’ écosystème aide l’ acheteur à repérer les prochaines tendances chaudes du marché américain des emballages compostables pour services alimentaires. Nous pouvons également avoir un impact sur les perturbations dont un marché serait témoin en utilisant une tendance à la hausse précise . Notre évaluation proactive aide les consommateurs à bénéficier d’un avantage en tant que précurseur Opportunités interdépendantes – Ce fichier

permettre aux clients de faire des choix entièrement basés sur des données, augmentant ainsi les probabilités que les techniques fonctionnent plus haut si elles ne sont pas agréables dans le monde réel

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=us-compostable-foodservice-packaging-market

Rapports les plus populaires

Le marché des sauces et des épices pour barbecue (BBQ) observera une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, croissance et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-barbecue-bbq-sauces-and-rubs-market

Le marché des matériaux de vitrines alimentaires commerciales est destiné à connaître une croissance substantielle par, taille, part, tendances, moteurs clés, croissance et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-commercial-food-display-cabinet-market

Le marché des tests de la chaîne du froid devrait augmenter en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des principaux moteurs de croissance, des défis et des perspectives de revenus de l’industrie

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cold-chain-testing-market

Le marché des réfrigérateurs à double porte observera le plus haut TCAC par, taille, part, demande, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-double-door-refrigerators-market

Le marché des panneaux de particules White Line affichera une croissance remarquable par taille, part, tendances, moteurs clés, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-white-line-chipboard-market

Le marché du sirop de tapioca connaîtra une croissance substantielle avec un TCAC sain par taille, part, tendances, croissance, développements majeurs et aperçu des concurrents

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tapioca-syrup-market

Le marché des capuchons de cosse doublés prospère par, la taille, la part, les tendances émergentes, les facteurs de croissance de l’industrie, les principaux moteurs et les perspectives de croissance des revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lined-lug-cap-market

La taille du marché de l’hydrolysat d’amidon vaut la peine à l’échelle mondiale avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-starch-hydrolysate-market

Le marché des sacs en toile est susceptible de saisir la valeur par, la taille, la part, les principaux moteurs de croissance, les tendances, les défis et le paysage concurrentiel

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-canvas-bags-market

Le marché des appareils de chauffage intelligents va augmenter et devrait subir un TCAC par, taille, part, tendances, moteurs, défis, demande et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-smart-room-heater-market

Le marché des tissus non tissés présentera un TCAC remarquable par, taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, analyse des opportunités et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-nonwoven-fabrics-market

Le marché des vêtements à haute visibilité est attendu avec un excellent TCAC par taille, part, tendances, moteurs clés, tendances de développement et perspectives de croissance

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-high-visibility-clothing-market

Le marché des substituts de sucre naturel devrait atteindre par, taille, part, tendances, stratégies de développement, scénario concurrentiel et analyse de segmentation

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-natural-sugar-substitute-market

Le marché des cartons laitiers croîtra à un TCAC par, taille, part, tendances émergentes, stratégies commerciales et paysage concurrentiel

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dairy-carton-market

Le marché des emballages d’équipements de protection individuelle devrait augmenter par, taille, part, tendances émergentes, principaux moteurs de croissance, défis et perspectives de revenus de l’industrie

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-personal-protective-equipment-packaging-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research set forth itself as an unconventional and neoteric Market research and consulting firm with unparalleled level of resilience and integrated approaches. We are determined to unearth the best market opportunities and foster efficient information for your business to thrive in the market. Data Bridge endeavours to provide appropriate solutions to the complex business challenges and initiates an effortless decision-making process. Data Bridge is an aftermath of sheer wisdom and experience which was formulated and framed in the year 2015 in Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

«