Le marché américain des emballages de fruits devrait atteindre une valeur de 3,93263 milliards de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 1,4 % Les acteurs opérant sur le marché américain de l'emballage de fruits comprennent : Mondi, DS Smith, Amcor plc, Packaging Corporation of America, International Paper, Smurfit Kappa, Sealed Air, Sonoco Products Company, WestRock Company et Huhtamaki.

L’emballage des fruits est très bénéfique, il est utilisé pour un emballage pratique et flexible. Data Bridge Market Research analyse que le marché américain des emballages de fruits devrait croître à un TCAC de 1,8 % au cours de la période de prévision, atteignant 17 037,19 millions USD d’ici 2029. Les bananes occupent le segment le type de fruit le plus important sur chaque marché en raison de l’essor du commerce électronique, des services de messagerie et de la livraison de fruits. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent des analyses d’experts approfondies, des analyses d’importation/exportation, des analyses de prix, des analyses de production et de consommation et des scénarios de chaîne climatique.

Le conditionnement des fruits et légumes est une pratique agricole qui consiste à apporter des récoltes fraîches du champ aux clients. Étant donné que tous les fruits et légumes sont des cultures périssables, le choix du bon emballage pour les fruits et légumes est essentiel pour la survie des agriculteurs sur le marché. La fonction principale de l’emballage est de conserver les fruits et légumes pour maintenir la qualité et prolonger la durée de conservation.

Les sacs, contenants et boîtes en bois, en plastique et en papier sont les principaux matériaux d’emballage pour la consommation de fruits et légumes. Outre des coûts de matériaux très bas, les machines d’emballage automatisées réduisent encore les coûts d’emballage. Le sac en film est transparent, ce qui permet une inspection facile du contenu et accepte facilement des graphiques de haute qualité.

Obtenez un exemple de rapport sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=us-fruit-packaging-market

cadre réglementaire

Conformément à la loi sur l’emballage et l’étiquetage équitables de la FDA, la page Web sur l’étiquetage des aliments traite des exigences en matière d’étiquetage des aliments en vertu de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques et ses modifications. Des étiquettes alimentaires sont requises pour la plupart des aliments crus et transformés, y compris les fruits et légumes. La loi a établi des réglementations exigeant que tous les «biens de consommation» soient étiquetés pour indiquer le contenu net, l’identité du produit, ainsi que le nom et l’emplacement du produit.

Selon la Food and Drug Administration (FDA), tous les contenants de produits à base de fruits doivent être scellés afin qu’ils ne puissent pas être ouverts sans détruire le numéro de licence du fabricant et la marque d’identification spéciale sur le dessus ou le goulot. maladie. Les fruits en conserve doivent être utilisés dans des boîtes hygiéniques dont le dessus est fait du type de fer-blanc approprié, et les fruits en bouteille ne doivent être utilisés que dans des bocaux/bocaux à fermeture hermétique.

Le COVID-19 a eu un impact minime sur le marché de l’emballage de fruits au Mexique.

La COVID-19 a touché plusieurs industries manufacturières en 2020-2021, entraînant des fermetures de lieux de travail, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des restrictions de transport. Cependant, un impact significatif a été constaté sur le marché de l’emballage des fruits. Les opérations de conditionnement de fruits et les chaînes d’approvisionnement avec de multiples installations de fabrication ont continué à fonctionner dans la région. Les prestataires de services ont continué à fournir des emballages de fruits dans un scénario post-COVID, conformément aux mesures d’hygiène et de sécurité.

Voir la table des matières détaillée sur

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=us-fruit-packaging-market

Moteurs / opportunités face à l’industrie du marché américain de l’emballage de fruits

Demande croissante d’emballages pratiques et flexibles

La fonction d’emballage flexible rend la vie plus confortable. Facile à stocker, facile à refermer, facile à ouvrir, prolonge la durée de vie du produit et facile à transporter. L’augmentation du revenu disponible et l’amélioration du niveau de vie des consommateurs dans les pays en développement sont des facteurs majeurs qui contribuent à la demande croissante d’aliments emballés, y compris les fruits, ce qui stimule davantage la demande de solutions et de matériaux d’emballage plus confortables à utiliser. En conclusion, la demande croissante des principaux détaillants pour une durée de conservation plus longue et la demande croissante des consommateurs pour les produits de commodité stimulent également la demande de matériaux d’emballage flexibles, contribuant à la croissance du marché des emballages de fruits EE.

Accroître les services de commerce électronique, de messagerie et de livraison de fruits

Le commerce électronique a changé la façon de faire des affaires dans le monde entier. Une grande partie de la croissance de l’industrie a été alimentée par la pénétration croissante d’Internet et des smartphones. De plus, les progrès technologiques et la croissance des marchés disponibles ont facilité l’achat et la vente de produits via des portails en ligne. Les commerçants et les services de livraison continuent de suivre la demande des consommateurs sur les plateformes en ligne et affluent vers le commerce électronique en nombre record.

Perspectives positives pour les solutions avancées d’emballage intelligent

L’objectif de la technologie d’emballage intelligent est de maintenir la qualité du produit et de prolonger la durée de conservation. L’emballage actif réagit aux événements déclencheurs (par exemple, l’exposition aux UV ou la réduction de la pression) en émettant ou en absorbant des substances du produit emballé ou de l’environnement environnant. Cela comprend généralement divers composants, tels que des éliminateurs d’humidité ou de gaz, ou des films antimicrobiens qui sont intégrés dans l’emballage lui-même.

En savoir plus sur

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/us-fruit-packaging-market

Étendue du marché américain des emballages de fruits

sorte de fruits

banane

s’excuser

fraise

Grenade

etc.

Type de materiel

bois

Moulage de fibre/pâte

le plastique

etc.

type de produit

emballage souple

emballage rigide

etc.

application

transit

commerce de détail

Service alimentaire

etc.

canal de distribution

directement

indirect

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Emballage de fruits aux États-Unis

Les acteurs opérant sur le marché américain de l’emballage de fruits comprennent :

Mondi, DS Smith, Amcor plc, Packaging Corporation of America, International Paper, Smurfit Kappa, Sealed Air, Sonoco Products Company, WestRock Company et Huhtamaki.

