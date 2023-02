Le marché américain des drogues psychédéliques devrait atteindre une valeur de 9 818,68 millions USD, avec une croissance à un TCAC de 16,8 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Data Bridge Market Research a publié sa dernière étude sur le marché américain des drogues psychédéliques avec une analyse approfondie du scénario actuel, de la taille du marché, de la demande, des modèles de croissance, des tendances et des prévisions . L’analyse approfondie des études de marché et les estimations du rapport sur le marché américain des drogues psychédéliques aident les entreprises à mieux comprendre ce qui existe déjà sur le marché, à quoi s’attendre du marché, leur contexte concurrentiel et les mesures futures qu’elles doivent prendre pour surpasser leurs concurrents. . La facilité maintenue dans les méthodes de recherche et l’application des meilleurs outils et techniques rendent ce rapport d’étude de marché exceptionnel.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des drogues psychédéliques était de 2 834,72 millions de dollars en 2021 et atteindra 9 818,68 millions de dollars en 2029, enregistrant un TCAC de 16,8 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. L’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Le document à grande échelle sur le marché américain des drogues psychédéliques fournit une proposition claire pour le potentiel de marché de chaque région en fonction des taux de croissance, des considérations macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, des scénarios futurs potentiels et de l’offre et de la demande du marché.



Aperçu du marché:

Les drogues psychédéliques sont utilisées pour améliorer ou modifier la perception sensorielle, les processus cognitifs, les niveaux d’énergie et les expériences spirituelles. Les trois types de drogues psychédéliques sont l’empathie, les drogues de dissociation et les drogues à sérotonine. Ces médicaments sont utilisés pour traiter le trouble dépressif majeur, la dépression résistante au traitement, le trouble panique, le trouble de stress post-traumatique et la dépendance aux opioïdes.

Ces dernières années, le marché des drogues psychédéliques devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. Les gens sont de plus en plus conscients des problèmes de santé mentale dans le monde. Selon une étude publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2021, les problèmes de santé mentale touchent 13 % de la population mondiale. Selon le rapport, les problèmes de santé mentale rendront une personne handicapée sur cinq ans. Les gens ont cherché un traitement en raison de leur état grave. Certains groupes ont également lancé des campagnes de sensibilisation du public pour promouvoir l’utilisation de drogues psychédéliques pour traiter la maladie mentale.

Les principaux acteurs opérant sur le marché américain des drogues psychédéliques comprennent :

Abadell (Irlande)

Celon Pharma SA (Pologne)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Amnéal Pharmaceuticals LLC. (Nous)

NeuroRx, Inc. (États-Unis)

Jazz Pharmaceuticals, Inc. (Irlande)

Boussole (Royaume-Uni)

Develco Pharma Schweiz AG (Suisse)

Douglas Pharmaceuticals Limited (Nouvelle-Zélande)

développement récent

Janvier 2020, Janssen Pharmaceuticals, Inc. Une demande Varian Type II pour le spray nasal SPRAVATO a été soumise à l’Agence européenne des médicaments. Cette proposition appelle à une utilisation plus large des vaporisateurs nasaux comme traitement aigu à court terme des symptômes dépressifs. Cela aidera votre entreprise à gagner de l’argent.

Dynamique du marché américain des drogues psychédéliques

chauffeur

Augmentation de la prévalence de la dépression et des troubles psychiatriques.

L’utilisation accrue de drogues illicites a augmenté la dépression et les problèmes mentaux. La demande de substances psychédéliques augmente en raison de la prévalence croissante de la dépression et des maladies mentales, ce qui devrait propulser l’industrie vers l’avant.

Sensibilisation à la santé mentale

Les psychédéliques sont devenus plus populaires grâce à la publicité, aux initiatives de sensibilisation du public et à d’autres moyens. Les campagnes de sensibilisation qui ont augmenté la demande de drogues psychédéliques ont encouragé les gens à choisir le bon traitement pour les cours et les spécialistes des troubles mentaux. Par conséquent, la sensibilisation accrue à la santé mentale est susceptible d’être un moteur clé de l’expansion du marché.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché des drogues psychédéliques est l’augmentation des dépenses de santé, qui contribue à améliorer les infrastructures.

La décentralisation des pharmacies élargira également le marché des drogues psychédéliques. De plus, un revenu disponible élevé et une acceptation croissante des psychédéliques pour le traitement de la dépression stimuleront le marché des psychédéliques. De plus, la croissance de la population gériatrique et l’introduction de nouveaux médicaments psychédéliques stimuleront le taux de croissance du marché.

Possibilité

Augmentation de l’activité de R&D

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation des activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités lucratives pour la croissance du marché des drogues psychédéliques. Parallèlement à cela, la croissance rapide des approbations de médicaments et des lancements de nouveaux produits accélérera encore la croissance du « marché ».

En outre, l’augmentation des investissements dans le développement de technologies de pointe et l’émergence de marchés émergents offriront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des psychédéliques au cours de la période de prévision.

rédemption/rébellion

D’autre part, les retards dans le processus d’approbation des médicaments et les problèmes de communication entre les médecins et les pharmaciens entraveront le taux de croissance du marché. Le manque de professionnels formés et le manque d’infrastructures de soins de santé dans les pays en développement remettront en question le marché des drogues psychédéliques. De plus, des politiques réglementaires strictes et les effets secondaires croissants des drogues psychédéliques limiteront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Portée majeure du rapport sur le marché américain Médicaments psychédéliques:

Une analyse détaillée du marché américain des drogues psychédéliques avec une évaluation complète de la technologie, des types de produits, des applications et d’autres segments clés dans le rapport.

Analyse qualitative et quantitative du marché ainsi que calcul du TCAC sur la période de prévision

Étude de recherche sur la dynamique du marché, y compris les moteurs, les opportunités, les contraintes et les contraintes pouvant affecter la croissance du marché.

Une analyse complète de la géographie et des perspectives de croissance future de l’industrie américaine des drogues psychédéliques.

Analyse comparative du paysage concurrentiel, y compris le profil de l’entreprise, le portefeuille de produits et la portée clé de la stratégie d’expansion commerciale

Raisons d’acheter:

Passez en revue la portée du marché américain des drogues psychédéliques avec les tendances récentes et l’analyse SWOT.

Un aperçu de la dynamique du marché couplé à l’impact de la croissance du marché dans les années à venir.

L’analyse de la segmentation du marché des drogues psychédéliques aux États-Unis comprend des études qualitatives et quantitatives, y compris l’impact des aspects économiques et non économiques.

Analyse régionale et nationale combinant le marché américain des psychédéliques et les forces d’approvisionnement influençant la croissance du marché.

Données sur la valeur marchande (millions USD) et le volume (millions USD) pour chaque segment et sous-segment.

Et les stratégies adoptées par les joueurs au cours des cinq dernières années.

indice:

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Environnement du marché psychédélique américain

Partie 04 : Taille du marché américain des hallucinogènes

Partie 05 : Segmentation par produit du marché américain des psychédéliques

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Étendue du marché américain des drogues psychédéliques

Le marché des drogues psychédéliques est segmenté en fonction de la source, du type, de la drogue, de l’application, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Fontaine

synthétique

naturel

écrire

empathique

dissociatif

Etc

médicaments

acide gamma hydroxybutyrique

kétamine

Psilocybine

Etc

application

narcolepsie

dépression résistante au traitement

trouble dépressif majeur

dépendance aux opioïdes

trouble de stress post-traumatique

Etc

voie d’administration

oral-

inhaler

injectable

utilisateur final

hôpital

clinique spécialisée

soins à domicile

Etc

canal de distribution

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

pharmacie en ligne

