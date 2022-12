Le marché américain des drogues psychédéliques connaîtra une croissance saine de 9818,68 millions USD avec un excellent TCAC de 16,8 % d’ici 2029 : opportunités, applications, moteurs de croissance et perspectives d’avenir

Data Bridge Market Research a publié le dernier marché américain des drogues psychédéliques Étudiez avec une analyse approfondie du scénario actuel, de la taille du marché, de la demande, du modèle de croissance, des tendances et des prévisions. US Psychedelic Drugs Research Report’, le rapport est complet avec des recherches élaborées entreprises par d’éminents analystes et une analyse détaillée de la place de l’industrie mondiale. L’étude comprend un examen approfondi et bien élaboré de cette industrie ainsi que des paramètres majeurs qui peuvent très probablement avoir une influence sur la matrice de commercialisation du marché. Le rapport sur le marché américain des drogues psychédéliques comprend la taille du marché mondial, la demande, la consommation, le prix, l’importation, l’exportation, l’analyse macroéconomique, le type et les informations sur les segments d’application par région, y compris l’Europe, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud. L’analyse de la chaîne industrielle, les matières premières et les informations sur l’utilisateur final sont également intégrées dans ce rapport xyz.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des drogues psychédéliques était évalué à 2834,72 millions USD en 2021 et devrait atteindre 9818,68 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 16,8% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Aperçu du marché:

Les drogues psychédéliques sont utilisées pour améliorer ou modifier les perceptions sensorielles, les processus cognitifs, les niveaux d’énergie et les expériences spirituelles. Les trois formes de drogues psychédéliques sont les empathogènes, les drogues dissociatives et les drogues sérotoninergiques. Ces médicaments sont utilisés pour traiter le trouble dépressif majeur, la dépression résistante au traitement, le trouble panique, le trouble de stress post-traumatique et la dépendance aux opiacés, entre autres conditions.

Les principales entreprises qui traitent sur le marché sont

Avadel (Irlande)

Celon Pharma SA (Pologne)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Amneal Pharmaceuticals LLC. (États-Unis)

NeuroRx Inc. (États-Unis)

Jazz Pharmaceuticals Inc. (Irlande)

COMPASS (Royaume-Uni)

Develco Pharma Schweiz AG (Suisse)

Douglas Pharmaceuticals Limited (Nouvelle-Zélande)

Impact du COVID-19 sur le marché américain des drogues psychédéliques

Depuis son apparition en décembre 2019, le virus COVID-19 s’est propagé dans presque tous les pays, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à le déclarer urgence de santé publique.

Le marché est en croissance en raison de la demande accrue de drogues psychédéliques pendant l’épidémie de COVID-19. Les taux d’infection au COVID-19 augmentaient dans le monde. Partout dans le monde, les gens ont été confrontés à un traumatisme et à un stress considérables à la suite de l’imposition soudaine du confinement par les gouvernements du monde entier.

Développement récent

En janvier 2020, Janssen Pharmaceuticals, Inc,. a soumis une demande de Varian de type II pour le spray nasal SPRAVATO à l’Agence européenne des médicaments. La proposition demande que le spray nasal soit utilisé plus largement comme traitement aigu et à court terme des symptômes de la dépression. Cela aiderait l’entreprise à générer des revenus.

Portée du marché américain des drogues psychédéliques

Le marché des drogues psychédéliques est segmenté en fonction de la source, du type, de la drogue, de l’application, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Source

Synthétique

Naturel

Taper

Empathogènes

Dissociatifs

Autres

Drogues

Acide gamma-hydroxybutyrique

Kétamine

Psilocybine

Autres

Application

Narcolepsie

Dépression résistante au traitement

Trouble dépressif majeur

Dépendance aux opiacés

Trouble de stress post-traumatique

Autres

Voie d’administration

Oral

Inhalation

Injectable

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Autres

Canal de distribution

Hôpitaux Pharmacie

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

