Le marché américain des diagnostics automobiles a atteint 14,48 milliards USD à un TCAC de 4,0 % en 2030 | Broadcom Inc., McAfee LLC

L’utilisation croissante des plateformes de médias sociaux en raison de la pénétration croissante d’Internet et de l’augmentation des incidents de failles de sécurité stimule la croissance des revenus du marché américain des diagnostics automobiles

Le marché américain du diagnostic automobile devrait atteindre 14,48 milliards de dollars d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cela peut être principalement associé à la nécessité de réduire les rappels et les réparations sous garantie en mettant en évidence des problèmes spécifiques, en offrant aux équipementiers une ligne de communication directe avec le client et en augmentant l’utilisation de l’électronique dans les véhicules en raison de la numérisation et de la mobilité connectée dans l’industrie automobile. Le diagnostic automobile aux États-Unis fait référence à la capacité de rapport et d’autodiagnostic d’un véhicule, qui donne accès au propriétaire du véhicule ou au technicien de réparation concernant l’état des différents sous-systèmes du véhicule.

Les États-Unis sont la plaque tournante d’un certain nombre de fabricants de la technologie et visent une meilleure infrastructure. La région n’a pas de contraintes budgétaires en raison de ses revenus élevés, de politiques gouvernementales favorables et de réglementations pour un système de transport efficace.

Les systèmes basés sur le cloud joueront un rôle clé dans le développement de ces systèmes, car les données sont transmises et analysées en temps réel dans le cloud.

Les principaux participants incluent General Motors, BMW, Daimler, Honda, Audi, Toyota, Volvo, Ford Motor Company, Nissan et Fiat Chrysler Automobiles, entre autres.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1232

Aperçu du marché:

Le rapport de recherche évalue la dynamique du marché, le paysage du marché, les profils des entreprises, la capacité de production et de fabrication, le taux de croissance annuel, l’analyse SWOT, et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport estime la taille du marché, la croissance du marché et fournit une prévision précise pour les segments clés du marché pour la période de prévision 2020-2028. Le rapport couvre également une analyse approfondie des principaux concurrents du marché, ainsi que leurs stratégies de croissance et leurs plans d’expansion commerciale.

Le marché américain des diagnostics automobiles a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, de la taille du marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation, contribution aux revenus et présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la propagation régionale et les progrès du marché Diagnostic automobile aux États-Unis.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

par type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules utilitaires et de tourisme. Le type de véhicule de tourisme connaîtra la plus forte croissance de 5,4 % au cours de la période de prévision.

Par type d’équipement, le marché est segmenté en analyseur de gaz d’échappement, équipement de numérisation de peinture, équipement d’alignement des roues, dynamomètre et testeur de phares.

La croissance du segment des analyseurs de gaz d’échappement peut être due à la mise en œuvre croissante de réglementations et de politiques strictes en matière d’émissions en Amérique du Nord.

Par type de propulsion, le marché est segmenté en véhicule électrique (EV) et véhicule à moteur à combustion interne (ICE).

La croissance des véhicules électriques devrait connaître la plus forte croissance de 5,7 % au cours de la période de prévision, en raison de l’adoption de la technologie par de nombreux constructeurs automobiles.

Par type de produit, le marché est segmenté en scanner OBD2, outil de diagnostic automatique multi-systèmes, outil de diagnostic de codage de calculateur Bluetooth pour scanner OBDII, lecteur de code de voiture OBD2 / outil de numérisation, outil de diagnostic de moteur de vérification d’adaptateur OBD2, outil de diagnostic de smartphone et autres.

Le lecteur de code de voiture OBD2 de diagnostic automobile / outil de numérisation est le segment dominant du marché en 2020; avec un TCAC prévu de 3,6 % au cours de la période de prévision.

Par système de communication, le marché est segmenté en véhicule à véhicule (V2V), véhicule à réseau (V2N), véhicule à infrastructure (V2I), véhicule à réseau (V2G), véhicule à appareil (V2D), Vehicle-to-Cloud (V2C), Vehicle-to-Pedestrian (V2P) et Vehicle-to-Home (V2H).

Les communications de véhicule à véhicule (V2V) et de véhicule à infrastructure (V2I), deux technologies sans fil, connaîtront le TCAC le plus élevé de 4,8 %.

Pour comprendre comment notre marché américain des diagnostics automobiles peut faire la différence dans votre stratégie commerciale : – https://www.reportsanddata.com/report-detail/automotive-diagnostics-market

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché américain des diagnostics automobiles en fonction des composants, de la taille de l’organisation, de la sécurité, du déploiement, de la verticale et de la région :

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

Solutions

Services Recherche Évaluation et réponse des mandats Exercices sur table Planification et développement de la réponse aux incidents avancée des menaces Autres



Perspectives de la taille de l’organisation (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

Petites et moyennes entreprises

Grandesentreprises

(chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2030)

Sécurité Web Sécurité des

applications Sécurité des

terminaux Sécurité du

réseau Perspectives de déploiement de la sécurité

cloud

(chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2030)

cloud

sur

(chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2030_

A

_

_

_

_

_

_

_

_ Amérique États-Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni France Italie Espagne Suède BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Israël Reste MEA



Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1232

Principaux avantages du marché Surveillance de la production:

Identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après de nombreuses études primaires et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie du marché américain des diagnostics automobiles

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu commercial, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

Analyse de faisabilité et investissement analyse pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché américain Diagnostic automobile sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/press-release/us-automotive-diagnostics-market

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ https://www.reportsanddata.com/blogs