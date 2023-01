Le marché américain des chargeurs USB observera une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, croissance et perspectives concurrentielles

»

Europe Leather Furniture Market, By Category (Full Grain, Top Grain, Genuine, Bicast, Bonded and Synthetic), Finish (Aniline, Semi-Aniline, Brush-Colored, Degrained, Die-Cut, Embossed, Handworked, Metallic, Nappa, Nubuck, Oily, Patent, Suede, Waxy and Others), Product (Sofa, Chair, Bean Bags, Corner Sofa, Recliner, Stool, Ottoman, Pouf, Table, Foot Stools and Others), Distribution Channel (E-Commerce, B2B, Third Party Distributors and Others), Application (Residential and Commercial) -Industry Trends and Forecast to 2029

Market Analysis and Size

Leather is the most durable type and is used in the majority of furniture upholstery. Leather furniture is widely used to bring aesthetics to the space. It is considered as luxurious goods and display people class and standard. Leather furniture is more robust than cotton or fabrics furniture and can last for years. The leather furniture can be cleaned quickly with a wipe and dusting, which increases its demand in the market.

The rise in the consumer preference for home decoration, the increasing disposable income of people, and the continuously changing lifestyle are expected to drive the demand for the Europe leather furniture market. However, the fluctuating prices of raw materials may further restrict the market’s growth.

Several boosters, such as an increase in the growth of the real estate industry, the influence of social media, and the rising adoption rate of new technologies and materials, are expected to create opportunities for the Europe leather furniture market. However, the high cost of leather furniture is unsuitable for people who prefer to rent and is likely to challenge the market’s growth during the forecast period.

Data Bridge Market Research analyses that the Europe leather furniture market is expected to reach USD 47,414.02 million by 2029, at a CAGR of 7.2% during the forecast period. “Residential » accounts for the most prominent application segment in the respective market, owing to the rise in the real estate industry. The market report curated by the Data Bridge Market Research team includes in-depth expert analysis, import/export analysis, pricing analysis, production consumption analysis, and climate chain scenario.

REPORT METRIC DETAILS Forecast Period 2022 to 2029 Base Year 2021 Historic Years 2020 (Customizable to 2019 – 2014) Quantitative Units Revenue in USD Million, Volume in Units, Pricing in USD Segments Covered By Category (Full Grain, Top Grain, Genuine, Bicast, Bonded and Synthetic), Finish (Aniline, Semi-Aniline, Brush-Colored, Degrained, Die-Cut, Embossed, Handworked, Metallic, Nappa, Nubuck, Oily, Patent, Suede, Waxy and Others), Product (Sofa, Chair, Bean Bags, Corner Sofa, Recliner, Stool, Ottoman, Pouf, Table, Foot Stools and Others), Distribution Channel (E-Commerce, B2B, Third Party Distributors and Others), Application (Residential and Commercial Countries Covered Germany, France, Italy, U.K., Belgium, Spain, Russia, Turkey, Netherlands, Switzerland, Rest of Europe Market Players Covered Inter IKEA Systems B.V., B&B ITALIA SPA, NELLA VETRINA, La-Z-Boy Incorporated, Natuzzi S.p.A., Duresta, among others

Market Definition

Les meubles en cuir sont des meubles synthétiques qui comprennent des chaises, des canapés, des poufs, des fauteuils inclinables, des tables, des poufs et des tabourets, entre autres. Ils sont très demandés en raison de la préférence croissante des consommateurs pour la décoration de la maison avec les meubles appropriés. Ils sont considérés comme des meubles de luxe. Les meubles de luxe comprennent des pièces mobiles qui affichent le meilleur de l’artisanat et du design exceptionnels d’une époque spécifique. Les meubles en cuir de haute qualité conservent leur forme et leur apparence pendant de nombreuses années.

Cadre réglementaire

Selon le règlement (CE) 1069/2009 et le règlement (UE) 142/2011 de la Commission sur les sous-produits animaux et les produits dérivés non destinés à la consommation humaine, les cuirs et peaux sont des matières d’origine animale qui sont utilisées en dehors de la chaîne alimentaire.

La dynamique du marché du marché européen des meubles en cuir comprend:

Moteurs/Opportunités

L’augmentation de la préférence des consommateurs pour la décoration intérieure

Les gens croient que la décoration intérieure augmente leurs valeurs, leurs aspirations et leurs goûts. Apporter de l’esthétique à la maison ou au bureau le rend personnellement, mentalement et esthétiquement agréable. L’amélioration de l’esthétique des maisons, des bureaux et d’autres domaines comprend les rénovations ; l’ajout de miroirs, de meubles, etc. peut ajouter de la vie à l’espace ou à la zone et est apaisant pour les yeux et l’esprit. Il aide à changer la mauvaise humeur et donne un sentiment de calme et de détente, qui est considéré comme l’une des principales raisons d’être pratiquement en bonne santé et comme un complément à des fins esthétiques. Par conséquent, la sensibilisation croissante à la décoration et à l’ameublement de la maison devrait stimuler le marché au cours des prochaines années.

Le niveau croissant du revenu disponible des personnes et le mode de vie en constante évolution

L’augmentation du revenu disponible des consommateurs et l’urbanisation ont entraîné un coût de la vie élevé dans les mégapoles. Ainsi, le concept de partage des espaces de vie est apparu, augmentant la demande d’idées peu encombrantes telles que les meubles en cuir. Ainsi, l’augmentation du niveau de vie due à l’augmentation du revenu disponible des consommateurs et à l’urbanisation devrait augmenter le marché européen du meuble en cuir.

Inclinaison changeante pour les produits de luxe chez les consommateurs

Les gens sont très conscients lorsqu’ils achètent des produits ou des meubles de luxe pour leur maison. Ils ont tendance à privilégier la qualité et le confort, quels que soient leurs économies et leurs revenus. En raison de plusieurs avantages de l’achat de meubles de luxe, la décision d’achat des gens s’améliore. Les gens accordent la plus haute importance à la couleur, à la forme, au tissu et à la finition des meubles de leur salon, de leur cuisine, de leur chambre ou même de leur jardin. Les meubles de luxe haut de gamme confèrent un attrait intemporel à la maison. Avec l’aide de conseils professionnels, les gens obtiennent de meilleurs conseils concernant les meubles adaptés à leur espace.

Augmentation de la forte demande pour diverses industries d’utilisation finale telles que le résidentiel et le commercial

Les industries résidentielles et commerciales utilisent stratégiquement des meubles en cuir pour offrir un décor amélioré. Dans la plupart des cas, les meubles en cuir ou les meubles en cuir mobiles sont déguisés en armoire élégante dans une petite salle de réunion, qui peut être abaissée en cas de besoin, ce qui augmente l’espace à plusieurs fins. L’augmentation des activités de construction dans diverses industries d’utilisation finale, telles que résidentielles et commerciales, offrira des possibilités de croissance à l’industrie du meuble. L’augmentation de l’installation de meubles en cuir dans ces industries devrait stimuler le marché.

Contraintes/Défis

Fluctuation des prix des matières premières

Les entreprises ont du mal à évaluer correctement le risque de fortes fluctuations du coût des matières premières. S’ils ne retardent que très peu, ou transfèrent de manière trop prudente l’augmentation des coûts, ou si l’augmentation des coûts des matières premières et la baisse des prix de vente se produisent en même temps, la baisse de rentabilité est inévitable. Des coûts de matières premières très fluctuants et une gestion inefficace des prix peuvent sérieusement compromettre le succès des entreprises. De plus, l’augmentation du commerce mondial, l’urbanisation, les besoins de transport et les tendances fluctuantes du marché exercent une pression supplémentaire sur le coût des intermédiaires nécessaires à la fabrication de meubles. Par conséquent, les variations des coûts de production des matières premières agissent comme des facteurs de restriction du marché.

Le coût élevé des meubles en cuir ne convient pas aux personnes qui louent

Certaines personnes préfèrent déplacer leurs meubles en cuir lorsqu’elles changent de maison, mais le processus est fastidieux et peut nécessiter une équipe de travailleurs, ce qui leur coûte beaucoup. De plus, des meubles en cuir personnalisés sont fabriqués en fonction de l’espace disponible dans l’appartement. Tous les appartements n’auront pas le même espace et la même hauteur, ce qui peut rendre plus difficile le déplacement des meubles en cuir. Par conséquent, la plupart des personnes qui vivent en location ne préfèrent pas acheter des meubles en cuir car il n’est pas facile de déplacer des meubles en cuir sans payer des frais supplémentaires de déplacement, de démontage et d’installation. Ainsi, les meubles en cuir ne conviennent pas aux personnes qui louent. Compte tenu du coût de la vie élevé, la majorité des gens préfèrent vivre dans des appartements loués ou partagés pour partager les coûts. Par conséquent, cela peut constituer un défi pour le marché.

Cette étude abordera certaines des questions les plus critiques qui sont énumérées ci-dessous :

Quelle est la mesure du marché du marché au niveau international du marché européen des meubles en cuir?

Quelle mesure d’écran d’affichage est la plus souhaitée par les consommateurs ? Quel mode de distribution est le plus privilégié via les producteurs du marché européen des meubles en cuir ? Quelle est l’ équipe d’ âge privilégiée pour se concentrer sur le marché des fabricants ? Quels sont les éléments clés qui conduisent, inhibent l’ augmentation du marché et quel est le diplôme de





influence des conducteurs et des contraintes?

Quel est l’ impact des directives sur l’ augmentation du marché européen des meubles en cuir?

Quelle est la principale région/pays pour le boom du marché ? Quelle est l’ augmentation prévue des frais des principales zones au cours de la période de prévision ? Comment les marchés en hausse pour le marché devraient – ils fonctionner dans les années à venir ? Comment l’ échantillon de consommation devrait -il évoluer dans le futur ?



Qui sont les joueurs prédominants travaillant sur le marché international des meubles en cuir européens? Quel est le rôle actuel des principaux acteurs sur le marché ? Qui sont les joueurs qui montent dans cette industrie ? Qui sont les principaux distributeurs, commerçants et vendeurs opérant sur le marché ?



«