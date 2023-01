Le marché américain de l’intégration des technologies de l’information (TI) dans le domaine de la santé devrait connaître une croissance énorme avec un TCAC de 13,7 % au cours de la période de prévision 2029

Un rapport d’étude de marché mondial sur l’intégration des technologies de l’information (IT) dans le domaine de la santé aux États-Unis est une source d’informations vérifiée et fiable qui donne une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui conduisent l’entreprise vers le succès. Ce rapport d’étude de marché mondial est organisé en collectant des données d’étude de marché de différents coins du globe avec une équipe expérimentée de ressources linguistiques. Le rapport aide les clients à aborder tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les spécifications de produits, l’exploration d’opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et de nouveaux marchés géographiques. Le rapport sur le marché universel fournit également des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans la section du fabricant clé.

L’adoption croissante des dossiers de santé électroniques et d’autres solutions informatiques de soins de santé, la demande croissante de services de télésanté et de solutions de surveillance à distance des patients et l’exigence croissante de services de télésanté dans le secteur de la santé sont les facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché.

Les progrès technologiques croissants dans l’imagerie des essais cliniques pour le diagnostic et le traitement des maladies chroniques devraient stimuler la croissance du marché. Data Bridge Market Research analyse que le marché américain de l’intégration des technologies de l’information (TI) dans le domaine de la santé augmentera à un TCAC de 13,7 %, au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

L’intégration informatique de la santé est le domaine de l’informatique impliquant la conception, le développement, la création, l’utilisation et la maintenance de systèmes d’information pour l’industrie de la santé. Les systèmes d’information de santé automatisés et interopérables continueront d’améliorer les soins médicaux et la santé publique, de réduire les coûts, d’accroître l’efficacité, de réduire les erreurs et d’améliorer la satisfaction des patients, tout en optimisant le remboursement des prestataires de soins de santé ambulatoires et hospitaliers. L’importance de l’informatique de santé résulte de la combinaison de l’évolution de la technologie et de l’évolution des politiques gouvernementales qui influent sur la qualité des soins aux patients.

Dynamique du marché américain de l’intégration des technologies de l’information (TI) dans le domaine de la santé

Conducteurs

Adoption rapide des dossiers de santé électroniques et d’autres solutions informatiques de soins de santé

Les données des patients sont complexes, confidentielles et souvent non structurées. L’intégration de ces informations dans le processus de prestation des soins de santé est un défi qui doit être relevé afin de réaliser l’opportunité d’améliorer les soins aux patients. Bien que le dossier de santé électronique (HER) soit utilisé depuis plus d’une décennie, le marché s’est récemment accéléré en raison d’initiatives gouvernementales dans différents pays pour améliorer la sécurité des données des patients.

Demande croissante de services de télésanté et de solutions de surveillance à distance des patients

Actuellement, les services de télésanté sont demandés à des fins de surveillance et de consultation. Les progrès des solutions de soins de santé ont permis de fournir un contenu éducatif et d’assurer une communication ininterrompue entre les patients et les prestataires de soins de santé. Le bon fonctionnement des solutions de surveillance à distance des patients dépend de l’intégration réussie des dispositifs médicaux et des technologies de l’information et des communications (TIC) qui permettent la prestation de services médicaux sur de longues distances.

Opportunités

Décisions médicales précoces et aide à la décision clinique

La technologie a ouvert des portes pour améliorer et soutenir les soins de santé, qui jouent un rôle majeur pour rendre la médecine plus précise et façonner la prestation des soins. Les technologies innovantes, telles que l’IA, la robotique et l’automatisation, sont des catalyseurs essentiels pour développer la médecine de précision, transformer la prestation des soins et améliorer l’expérience des patients.

Sensibiliser les gens

L’intégration informatique de la santé offre des options alternatives pour recevoir des services de santé aux États-Unis, améliorant l’accès et réduisant les coûts associés aux déplacements pour les services. Cependant, le plein potentiel de l’informatique de santé n’a pas été réalisé avec une adoption lente et fragmentée.

Portée du marché américain de l’intégration des technologies de l’information (TI) dans le domaine de la santé

Le marché américain de l’intégration des technologies de l’information (TI) dans le domaine de la santé est segmenté en cinq segments notables basés sur les produits et services, l’application, la taille de l’établissement, le mode d’achat et l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produits et services

Prestations de service

Produit

Application

Intégration des dispositifs médicaux

Intégration interne

Intégration hospitalière

Intégration du laboratoire

Intégration des cliniques

Intégration radiologique

Autres applications

Taille de l’installation

Grande

Moyen

Petit

Mode d’achat

Organisation d’achats groupés

Individuel

Utilisateur final

Hôpitaux

Laboratoire

Centres de diagnostic

Centres de radiologie

Cliniques

Autres

Analyse / aperçus régionaux du marché américain de l’intégration des technologies de l’information (IT) dans le domaine de la santé

Le marché américain de l’intégration des technologies de l’information (TI) dans le domaine de la santé est analysé, et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par régions, produits et services, application, taille de l’établissement, mode d’achat et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Le pays couvert dans ce rapport de marché est les États-Unis

Les États-Unis devraient dominer le marché en raison de leurs dernières technologies de pointe et de leurs inventions en matière d’intégration des technologies de l’information dans le domaine de la santé.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de l’impact important ou faible de la concurrence des marques locales et nationales sur les canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de l’intégration des technologies de l’information (IT) des soins de santé aux États-Unis

Le paysage concurrentiel du marché américain de l’intégration des technologies de l’information (TI) de la santé fournit des détails sur le concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Amérique du Nord, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, et la dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché américain de l’intégration des technologies de l’information (TI) dans le domaine de la santé.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont Lyniate, Redox, Inc., carepoint health, Nextgen Healthcare Inc., Interfaceware, Inc. Koninklijke Philips, Oracle, AVI-SPL, INC., Allscripts Healthcare solutions, Inc, Epic systems corporation , Qualcomm life Inc., Capsule technologies Inc. Orion health, Quality syetems, Inc., Cerner corporation, Intersystems corporation, intersystem corporation, Infor Inc., GE Healthcare, MCKESSON Corporation, Meditech entre autres.

