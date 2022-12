Le marché américain de l’emballage en carton ondulé enregistre un TCAC de 4% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 L'emballage en carton ondulé est un processus flexible et économique pour protéger, conserver et transporter une vaste gamme de produits. Les caractéristiques du carton ondulé, telles que la légèreté, la biodégradabilité et la recyclabilité, en ont fait un composant essentiel dans l'industrie de l'emballage.

Le marché américain de l’emballage en carton ondulé était évalué à 80,58 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 110,28 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par Data Bridge Market Research L’équipe comprend une analyse experte approfondie, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

Le marché américain de l’emballage en carton ondulé devrait prendre de l’ampleur dans les années à venir en raison de l’expansion du commerce électronique ainsi que de la croissance significative des technologies d’impression numérique. Aux États-Unis, la participation des achats en ligne dans l’ensemble du segment de la vente au détail est passée de 5,5 % en 2000 à 11,4 % en 2018. En raison de l’augmentation des livraisons d’emballages de commerce électronique, il existe une demande accrue d’emballages en carton ondulé.

Dynamique du marché américain de l’emballage en carton ondulé

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Expansion du commerce électronique dans les pays en développement

L’augmentation des emballages alimentaires entraîne toujours une demande croissante d’emballages en carton ondulé, qui est le facteur de croissance des expéditions du commerce électronique. Il s’agit de certains moteurs du marché résultant de l’épidémie de Covid-19. L’expansion des activités de commerce électronique dans les pays en croissance et la demande croissante de cartons dans le transport de liquides en bouteille contribuent à la croissance du marché.

Des opportunités

Production de cartons ondulés pour l’industrie de la santé

La production de cartons ondulés pour le secteur de la santé créera davantage de nouvelles opportunités qui auront un impact sur la croissance du marché des emballages en carton ondulé au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de demandes stimulera de nouvelles opportunités de marché pour le taux de croissance du marché.

De plus, une augmentation des collaborations stratégiques et l’émergence de nouveaux marchés agiraient comme moteurs de marché, augmentant les chances avantageuses pour le taux de croissance de l’industrie.

Impact du COVID-19 sur le marché américain de l’emballage en carton ondulé

Une épidémie de coronavirus s’est produite en 2019, aboutissant à une pandémie mondiale de COVID-19., L’activité avait diminué de 20 à 25%, ce qui affectera sans aucun doute le marché des emballages en carton ondulé car ils sont utilisés pour expédier de grandes marchandises dans les points de vente au détail. Cependant, l’utilisation accrue du commerce électronique pour acheter des produits vitaux, en particulier dans les pays émergents, a un impact sur la croissance du marché. Un changement fondamental dans les normes commerciales, certaines normes et réglementations gouvernementales, la législation sur le commerce électronique et les préférences des clients a entraîné une réduction de l’utilisation de solutions écologiques.

Portée du marché américain de l’emballage en carton ondulé

Taper

Mur simple

Mur jumeau

Simple face

Triple paroi

Autres

Produit

Des boites

Cartons

Autres

Type de carte

panneau de fibres de bois

Tableau blanc

Conseil solide

Panneau de puce

Autres

Technique d’impression

Lithographie

Flexographie

Impression numérique

Utilisateur final

Aliments et boissons

Commerce électronique

Fret et transporteur

Produits textiles

Autres

À propos de nous :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com