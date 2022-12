Le marché américain de l’emballage en carton ondulé devrait augmenter d’ici 2029, taille, part, tendances émergentes, principaux moteurs de croissance, défis et perspectives de revenus de l’industrie

» Des connaissances et un savoir-faire remarquables de l’industrie des plus grandes opportunités de marché sur les marchés importants nécessaires à une croissance commerciale réussie peuvent être acquis avec le meilleur marché américain de l’emballage en carton ondulérapport de recherche. Ce rapport de marché fournit une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. L’intelligence économique a été appliquée pour générer ce rapport sur le marché, ce qui est un aspect essentiel lorsqu’il s’agit d’obtenir des informations approfondies et étendues sur le marché. Le rapport persuasif sur le marché américain de l’emballage en carton ondulé offre un potentiel de marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs préférences pour des scénarios particuliers de demande et d’offre de produits et de marché.

Le rapport à grande échelle sur le marché américain de l’emballage en carton ondulé illustre les valeurs du TCAC pour les années historiques 2020, l’année de base 2021 et les prévisions pour les années 2022-2029. Ces valeurs CAGR jouent un rôle clé dans la détermination des coûts et des valeurs ou stratégies d’investissement. L’engagement, la qualité, le dévouement et la transparence du rapport de recherche sont suivis tout au long du rapport pour donner le meilleur résultat aux clients. De plus, les entreprises peuvent obtenir des informations pour une croissance rentable et un programmeur de durabilité avec ce rapport. Ainsi, un rapport fiable sur le marché américain de l’emballage en carton ondulé est une excellente solution pour les entreprises si elles souhaitent garder une longueur d’avance sur la concurrence dans l’environnement commercial en évolution rapide d’aujourd’hui.

Analyse et taille du marché américain des emballages en carton ondulé

Analyse et taille du marché américain des emballages en carton ondulé

Le marché américain de l’emballage en carton ondulé devrait prendre de l’ampleur dans les années à venir en raison de l’expansion du commerce électronique ainsi que de la croissance significative des technologies d’impression numérique. Aux États-Unis, la participation des achats en ligne dans l’ensemble du segment de la vente au détail est passée de 5,5 % en 2000 à 11,4 % en 2018. En raison de l’augmentation des livraisons d’emballages de commerce électronique, il existe une demande accrue d’emballages en carton ondulé.

Data Bridge Market Research analyse que le marché américain de l’emballage en carton ondulé était évalué à 80,58 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 110,28 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par L’équipe Data Bridge Market Research comprend des analyses approfondies d’experts, des analyses d’import/export, des analyses de prix, des analyses de consommation de production, des analyses de brevets et des avancées technologiques.

Définition du marché

L’emballage en carton ondulé est un processus flexible et économique pour protéger, conserver et transporter une vaste gamme de produits. Les caractéristiques du carton ondulé, telles que la légèreté, la biodégradabilité et la recyclabilité, en ont fait un composant essentiel dans l’industrie de l’emballage.

Il est généralement construit en papier recyclé, kraft ou parchemin et est soumis à un certain nombre de processus mécaniques et chimiques pour obtenir un poids et une couleur spécifiés. Les sacs en papier à parois multiples, le papier plat et les sacs à poignée sont parmi les types d’emballages en carton ondulé les plus courants aux États-Unis. Contrairement aux sacs en plastique, ces sacs sont recyclables, solides, légers et extrêmement adaptables pour répondre aux besoins des consommateurs individuels.

Étendue et segmentation du marché américain de l’emballage en carton ondulé

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (simple paroi, double paroi, simple face, triple paroi, autres), produit (boîtes, cartons, autres), type de panneau (panneau de fibres de bois, panneau blanc, panneau solide, panneau de particules, autres), technique d’impression (lithographie, flexographie, Impression numérique) Utilisateurs finaux (aliments et boissons, commerce électronique, fret et transporteur, produits électriques, soins personnels et soins à domicile, verrerie et céramique, soins de santé, produits chimiques, produits textiles, cosmétiques, éducation, construction, autres) Acteurs du marché couverts DS Smith (Royaume-Uni), International Paper (États-Unis), Mondi (Royaume-Uni), Cascades inc (Canada), AMERICAN BOX COMPANY (États-Unis), US Corrugated, Inc (États-Unis), Georgia-Pacific (États-Unis), Koch Industries Inc (États-Unis ), Menasha Corporation (États-Unis), Rengo Co., Ltd (Japon)., Green Bay Packaging inc (États-Unis), WestRock Company (États-Unis), Amcor plc (Suisse), NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. (Japon), Smurfit Kappa (Irlande) et Sealed Air (États-Unis) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits

Augmentation de la production pour l’industrie de la santé

Dynamique du marché américain de l’emballage en carton ondulé

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Expansion du commerce électronique dans les pays en développement

L’augmentation des emballages alimentaires entraîne toujours une demande croissante d’emballages en carton ondulé, qui est le facteur de croissance des expéditions du commerce électronique. Il s’agit de certains moteurs du marché résultant de l’épidémie de Covid-19. L’expansion des activités de commerce électronique dans les pays en croissance et la demande croissante de cartons dans le transport de liquides en bouteille contribuent à la croissance du marché.

Des opportunités

Production de cartons ondulés pour l’industrie de la santé

La production de cartons ondulés pour le secteur de la santé créera davantage de nouvelles opportunités qui auront un impact sur la croissance du marché des emballages en carton ondulé au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de demandes stimulera de nouvelles opportunités de marché pour le taux de croissance du marché.

De plus, une augmentation des collaborations stratégiques et l’émergence de nouveaux marchés agiraient comme moteurs de marché, augmentant les chances avantageuses pour le taux de croissance de l’industrie.

Contraintes/ Défis

Le gouvernement doit sauver les forêts, ce qui peut avoir un impact sur la croissance du marché. De plus, les déchets de carton s’accumulent car le taux de recyclage est faible par rapport à l’offre et à la demande. Selon la Fiber Box Association, alors que 90 % des emballages en carton ondulé sont recyclés, les 10 % restants contribuent aux déchets environnementaux, ce qui peut entraver le paysage du marché mondial.

Le rapport sur le marché américain des emballages en carton ondulé fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché américain de l’emballage en carton ondulé, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché américain de l’emballage en carton ondulé

Une épidémie de coronavirus s’est produite en 2019, aboutissant à une pandémie mondiale de COVID-19., L’activité avait diminué de 20 à 25%, ce qui affectera sans aucun doute le marché des emballages en carton ondulé car ils sont utilisés pour expédier de grandes marchandises dans les points de vente au détail. Cependant, l’utilisation accrue du commerce électronique pour acheter des produits vitaux, en particulier dans les pays émergents, a un impact sur la croissance du marché. Un changement fondamental dans les normes commerciales, certaines normes et réglementations gouvernementales, la législation sur le commerce électronique et les préférences des clients a entraîné une réduction de l’utilisation de solutions écologiques.

Développement récent

En septembre 2021, Heinz s’associe à WestRock pour échanger des multipacks emballés sous film rétractable de haricots Heinz, de soupes Heinz et de diversités de pâtes Heinz sur les étagères des supermarchés avec du carton recyclable développé par WestRock. Il est écologique et recyclable et provient de forêts gérées durablement. La conception d’emballage avancée n’utilise pas de colle et 50 % moins de matériau qu’une boîte enveloppante complètement fermée et 10 % moins qu’une conception de manchon en carton traditionnel.

En août 2021, le groupe Mondi a lancé sept nouvelles solutions d’emballage en carton ondulé durables pour augmenter les services de livraison d’épicerie en ligne en Europe centrale. Les détaillants en alimentation peuvent livrer plusieurs marchandises, des aliments consommables aux bouteilles de vin.

Développement récent

Raison d’acheter

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial de l’emballage en carton ondulé aux États-Unis

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché américain de l’emballage en carton ondulé, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

Avantages de l’achat du rapport :

Notre rapport est également connu pour la précision de ses données et son analyse de marché granulaire

Une image complète du scénario concurrentiel du marché mondial de l’emballage en carton ondulé aux États-Unis est décrite dans ce rapport.

Le large éventail d’analyses concernant les avancées majeures

Il fournit également une évaluation complète du marché futur et de l’évolution du scénario de marché.

Taille actuelle et prévisible du marché américain de l’emballage en carton ondulé du point de vue de la valeur et du volume.

Rapports et estimation des développements récents de l’industrie.

Références aux entreprises pour établir leur position sur le marché de la gestion des déchets alimentaires

Rapports et estimation des développements récents de l'industrie.

Références aux entreprises pour établir leur position sur le marché de la gestion des déchets alimentaires

